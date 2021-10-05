RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:19

  Hennady написав:підкажіть, хто користується - то вже нема 2% на все, зараз треба обирати категорії, як майже у всіх банках?

тут такого и не было - категории надо было выбирать всегда. Тем более 2% на все - это офигенно много. Вы шаромыгу ни с кем не путаете? 2% без выбора было у Пирреуса (но много исключений). А просто на все (с разными процентами) есть у Изи, Альянса, Юнекса - было у Востока
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 08:38

WallNutPen

WallNutPen
Точно, дякую
Зараз користуюсь Альянсом (є у нашому місті), а Глобусу і Пірреусу нема, тому, дійсно, сплутав.
Ще раз дякую
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:20

Re: Банк Глобус

Прибіг серпневий нацкешбек. Знайшли таки гроші...
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:28

  chipmunk написав:Прибіг серпневий нацкешбек. Знайшли таки гроші...

Так писали ж в новинах, що на цьому тижні виплатять
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 08:39

  chipmunk написав:Прибіг серпневий нацкешбек. Знайшли таки гроші...

А я ще не отримав. Мабуть, його на волах везуть... :wink:
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 13:38

Кешбек

Кешбек

А на 1000 грн теж кешбек буде?
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 13:59

  l_e_x написав:А на 1000 грн теж кешбек буде?

Звичайно - ні. Тут 10% лише на цілові кошти по програмі НК. А Зимова 1000 ніякого відношення до тієї програми не має. До речі на минулорічну аналогічно 1000 тут теж нічого не наливали.
Ну а на оплати з картки НК глобус ніколи і не нараховував - тільки на зарахування по програмі НК
1
