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Акції від «RwS bank»

Акції від «RwS bank»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:12

Безкоштовна доставка прямує до тебе з Mastercard і Glovo

Зустрічай безкоштовну доставку зі своєю карткою Mastercard від RwSbank!

Оплачуй замовлення від 100 грн карткою Mastercard у додатку Glovo та отримай промо-код на безкоштовну доставку наступного замовлення.

Умови участі:

бути зареєстрованим у мобільному додатку Glovo до початку Акції;
додати картку Mastercard у розділ «Способи оплати»;
оплати карткою замовлення від 100 грн;
отримай промо-код на безкоштовну доставку наступного замовлення.

Акція діє з 01.07.2020 р. по 15.07.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Пропозиція діє для користувачів, які раніше не оплачували замовлення картою
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/bespl ... rd-i-glovo
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Повідомлень: 1376
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:13

Лови літній вайб у Vibe Camp!

Розраховуйся карткою Mastercard та отримуй 10% знижки на коктейлі Rum Cola та Martini Fiero&Tonic, а також 10% знижки на заняття в школі діджеїнгу.

Акція діє з 01 липня по 31 серпня 2020.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/lovi- ... -vibe-camp
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Повідомлень: 1376
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:21

Assistant_Portal подскажите где тскать тарифы на карту с кешбэком, на сайте куча тарифов черт ногу сломит там что то найти, кешбэк постоянный или это акция?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:26

Починайте свій день зі сніданку разом з Mastercard!

Існує безліч приводів відвідати Одесу. Один з таких — місцева кухня. А в закладах Савви Лібкіна цей досвід ще й сповнений одеським колоритом та смачними сюрпризами.

Розраховуйтеся карткою Masterсard на суму від 600 гривень у мережі ресторанів та отримaйте картку на безкоштовний сніданок.

Заклади, що беруть участь в Акції:

«Дача», Французький бульвар, 85/5;
«Стейкхаус», вул. Дерибасівська, 20;
«Тавернетта», вул. Катерининська, 45;
«Пан Піцца», вул. Пантелеймонівська, 70;
«Компот», вул. Дерибасівська, 20;
«Компот», Адміральський проспект, 1;
«Компот», вул. Леонтовича, 15.


Акція діє з 1 липня до 31 серпня 2020 року.
Обміняти картку сніданку можна до 30 вересня 2020 року включно.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/nachi ... mastercard
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Повідомлень: 1376
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:48

Колесо сюрпризів від Mastercard.Більше повертається

Для участі в акції:
1. Зареєструйте (якщо ви ще не зареєстровані) Вашу картку Mastercard від Ідея Банку у програмі Mastercard.Більше на сайті https://bilshe.mastercard.ua/
2. Платіть карткою та отримуйте 1 бал за кожну транзакцію від 50 грн або оплату карткою на турнікетах у транспорті або 2 бали за такі само оплати гаджетами.
3. Крутіть колесо сюрпризів на https://bilshe.mastercard.ua/ та отримуйте гарантовані подарунки. Кожен оберт – 10 балів. За добу можна зробити 3 оберти колеса сюрпризів.

На вас чекають подарунки у трьох тематичних категоріях:
• Музика;
• Подорожі;
• Кіно&мистецтво.

Крутіть колесо сюрпризів та отримуте свій подарунок!
Акція діє із 13.07.2020 по 02.08.2020 включно, на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/koles ... shchaetsya
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:21

Гарантована знижка 100 грн від Mastercard і Glovo? Це реальн

Розраховуйся карткою Mastercard за перше замовлення в додатку Glovo на суму від 100 грн. Отримай промокод на знижку на наступне замовлення.

Як отримати знижку:

завантаж додаток Glovo й зареєструйся;
додай картку Mastercard у розділ «Способи оплати»;
оплати карткою перше замовлення на суму від 100 грн;
гарантовано отримай промокод на знижку 100 грн на наступне замовлення.
Акція діє з 01.08.2020 р. по 15.08.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Пропозиція діє для нових користувачів Glovo, які зареєструвалися протягом періоду дії акції та оплатили замовлення карткою Mastercard.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/garan ... eto-realno
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Повідомлень: 1376
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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