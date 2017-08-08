Акції від «RwS bank»

Оплачуй замовлення від 100 грн карткою Mastercard у додатку Glovo та отримай промо-код на безкоштовну доставку наступного замовлення.
Умови участі:
бути зареєстрованим у мобільному додатку Glovo до початку Акції;
додати картку Mastercard у розділ «Способи оплати»;
оплати карткою замовлення від 100 грн;
отримай промо-код на безкоштовну доставку наступного замовлення.
Акція діє з 01.07.2020 р. по 15.07.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Пропозиція діє для користувачів, які раніше не оплачували замовлення картою