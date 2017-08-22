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Акції від «RwS bank»

Акції від «RwS bank»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:12

Безкоштовна доставка прямує до тебе з Mastercard і Glovo

Зустрічай безкоштовну доставку зі своєю карткою Mastercard від RwSbank!

Оплачуй замовлення від 100 грн карткою Mastercard у додатку Glovo та отримай промо-код на безкоштовну доставку наступного замовлення.

Умови участі:

бути зареєстрованим у мобільному додатку Glovo до початку Акції;
додати картку Mastercard у розділ «Способи оплати»;
оплати карткою замовлення від 100 грн;
отримай промо-код на безкоштовну доставку наступного замовлення.

Акція діє з 01.07.2020 р. по 15.07.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Пропозиція діє для користувачів, які раніше не оплачували замовлення картою
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/bespl ... rd-i-glovo
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:13

Лови літній вайб у Vibe Camp!

Розраховуйся карткою Mastercard та отримуй 10% знижки на коктейлі Rum Cola та Martini Fiero&Tonic, а також 10% знижки на заняття в школі діджеїнгу.

Акція діє з 01 липня по 31 серпня 2020.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/lovi- ... -vibe-camp
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Повідомлень: 1444
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:21

Assistant_Portal подскажите где тскать тарифы на карту с кешбэком, на сайте куча тарифов черт ногу сломит там что то найти, кешбэк постоянный или это акция?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлень: 4326
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:26

Починайте свій день зі сніданку разом з Mastercard!

Існує безліч приводів відвідати Одесу. Один з таких — місцева кухня. А в закладах Савви Лібкіна цей досвід ще й сповнений одеським колоритом та смачними сюрпризами.

Розраховуйтеся карткою Masterсard на суму від 600 гривень у мережі ресторанів та отримaйте картку на безкоштовний сніданок.

Заклади, що беруть участь в Акції:

«Дача», Французький бульвар, 85/5;
«Стейкхаус», вул. Дерибасівська, 20;
«Тавернетта», вул. Катерининська, 45;
«Пан Піцца», вул. Пантелеймонівська, 70;
«Компот», вул. Дерибасівська, 20;
«Компот», Адміральський проспект, 1;
«Компот», вул. Леонтовича, 15.


Акція діє з 1 липня до 31 серпня 2020 року.
Обміняти картку сніданку можна до 30 вересня 2020 року включно.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/nachi ... mastercard
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Повідомлень: 1444
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:48

Колесо сюрпризів від Mastercard.Більше повертається

Для участі в акції:
1. Зареєструйте (якщо ви ще не зареєстровані) Вашу картку Mastercard від Ідея Банку у програмі Mastercard.Більше на сайті https://bilshe.mastercard.ua/
2. Платіть карткою та отримуйте 1 бал за кожну транзакцію від 50 грн або оплату карткою на турнікетах у транспорті або 2 бали за такі само оплати гаджетами.
3. Крутіть колесо сюрпризів на https://bilshe.mastercard.ua/ та отримуйте гарантовані подарунки. Кожен оберт – 10 балів. За добу можна зробити 3 оберти колеса сюрпризів.

На вас чекають подарунки у трьох тематичних категоріях:
• Музика;
• Подорожі;
• Кіно&мистецтво.

Крутіть колесо сюрпризів та отримуте свій подарунок!
Акція діє із 13.07.2020 по 02.08.2020 включно, на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/koles ... shchaetsya
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:21

Гарантована знижка 100 грн від Mastercard і Glovo? Це реальн

Розраховуйся карткою Mastercard за перше замовлення в додатку Glovo на суму від 100 грн. Отримай промокод на знижку на наступне замовлення.

Як отримати знижку:

завантаж додаток Glovo й зареєструйся;
додай картку Mastercard у розділ «Способи оплати»;
оплати карткою перше замовлення на суму від 100 грн;
гарантовано отримай промокод на знижку 100 грн на наступне замовлення.
Акція діє з 01.08.2020 р. по 15.08.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Пропозиція діє для нових користувачів Glovo, які зареєструвалися протягом періоду дії акції та оплатили замовлення карткою Mastercard.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/garan ... eto-realno
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:01

Сash back у серпні для банківських карт MasterCardWorld

У серпні, для карток MasterCard World від «RwSbank», встановлено cash back в наступному розмірі:

Продукти - 1%
АЗС - 2%
Аптеки - 2%
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/sashb ... ot-rwsbank
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:35

Прямуйте назустріч подарункам!

Оплачуйте карткою Mastercard автобусні квитки через сервіс BlaBlaCar і беріть участь у розіграші подарунків.

Як взяти участь:

зареєструйтесь на сайті або мобільному додатку BlaBlaCar;
зайдіть у вкладку «Автобус» та введіть свій маршрут;
виберіть маршрут та оплатіть поїздку карткою Mastercard;
очікуйте на розіграш подарунків.

Акція діє з 10.08.2020 р. по 01.11.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/sledu ... u-podarkam
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:40

Розраховуйтеся преміальними картками Mastercard

Потіште себе вигідним шопінгом від Mastercard «Безцінні привілеї» та отримуйте додаткові знижки!


Завітайте на сайт www.ion.ua або до фірмових магазинів Партнера, обирайте найкрутіші товари лінійки Apple та отримуйте знижки до 20 % за розрахунки картками Mastercard® Gold, Platinum, World, World Black Edition, World Elite & Business.

Пропозиція діє з 05.08.2020 року до 31.12.2020 року
https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/rassc ... niku-apple
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