RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від «RwS bank»

Акції від «RwS bank»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 10:05

Сash back для банківських карт MasterCard World у лютому

У лютому, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

Кафе та ресторани – 2%

Аптеки – 2%

Продукти – 1%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/uk/o-banke/press ... -v-fevrale
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1925
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 20:12

Весняний Cash back для банківських карт MasterCard World

У березні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

• Кафе та ресторани – 2%
• Продукти – 2%
• Таксі – 1%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/uk/o-banke/press ... card-world
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1925
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:37

Сash back для банківських карт MasterCard World у квітні

У квітні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

Краса та медицина – 2%

Продукти – 2%

АЗС – 1%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/uk/o-banke/press ... d-u-kvitni
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1925
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 09:00

Re: Акції від «RwS bank»

не интересные %ты
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6535
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 1858 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Assistant_Portal і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від Universal Bank 1, 2, 3, 4
Assistant_Portal » Вів 12 вер, 2017 16:37
39 16216
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 08:57
Assistant_Portal
Акції від банку Форвард 1 ... 15, 16, 17
Ірина_ » Чет 10 сер, 2017 17:03
169 36007
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 08:46
Assistant_Portal
Акції від Правекс Банк 1, 2
Assistant_Portal » Пон 15 лют, 2021 17:50
15 1330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 08:33
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94377)
06.04.2021 09:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.