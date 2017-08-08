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Акції від «RwS bank»

Акції від «RwS bank»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 10:05

Сash back для банківських карт MasterCard World у лютому

У лютому, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

Кафе та ресторани – 2%

Аптеки – 2%

Продукти – 1%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 20:12

Весняний Cash back для банківських карт MasterCard World

У березні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

• Кафе та ресторани – 2%
• Продукти – 2%
• Таксі – 1%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:37

Сash back для банківських карт MasterCard World у квітні

У квітні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

Краса та медицина – 2%

Продукти – 2%

АЗС – 1%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/uk/o-banke/press ... d-u-kvitni
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 09:00

Re: Акції від «RwS bank»

не интересные %ты
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:14

Сash back для банківських карт MasterCard World у травні

У травні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

Краса та медицина – 2%

Продукти – 1%

Кафе та ресторани – 1%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 11:32

Сash back для банківських карт MasterCard World у червні

У червні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

Краса та медицина – 2%

Таксі – 1%

Кафе та ресторани – 1%

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https://rwsbank.com.ua/uk/o-banke/press ... -u-chervni
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:18

Сash back для банківських карт MasterCard World у липні

У липні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

Продукти – 1%

АЗС та СТО – 2%

Зоотовари – 2%

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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:16

Сash back для банківських карт MasterCard World у серпні

У серпні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

Продукти – 1%

Кафе та ресторани – 2%

Таксі – 2%

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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:29

Сash back для банківських карт MasterCard World у вересні

У вересні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

Продукти – 2%

АЗС та СТО – 2%

Подорожі – 1%

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