Кафе та ресторани – 2%
Аптеки – 2%
Продукти – 1%
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 02 лют, 2021 10:05
Сash back для банківських карт MasterCard World у лютому
У лютому, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:
Кафе та ресторани – 2%
Аптеки – 2%
Продукти – 1%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Додано: Вів 02 бер, 2021 20:12
Весняний Cash back для банківських карт MasterCard World
У березні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:
• Кафе та ресторани – 2%
• Продукти – 2%
• Таксі – 1%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Додано: Вів 06 кві, 2021 08:37
Сash back для банківських карт MasterCard World у квітні
У квітні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:
Краса та медицина – 2%
Продукти – 2%
АЗС – 1%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Додано: Вів 06 кві, 2021 09:00
Re: Акції від «RwS bank»
не интересные %ты
Додано: Сер 05 тра, 2021 13:14
Сash back для банківських карт MasterCard World у травні
У травні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:
Краса та медицина – 2%
Продукти – 1%
Кафе та ресторани – 1%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Додано: Вів 08 чер, 2021 11:32
Сash back для банківських карт MasterCard World у червні
У червні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:
Краса та медицина – 2%
Таксі – 1%
Кафе та ресторани – 1%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Додано: Вів 06 лип, 2021 09:18
Сash back для банківських карт MasterCard World у липні
У липні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:
Продукти – 1%
АЗС та СТО – 2%
Зоотовари – 2%
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Додано: Вів 03 сер, 2021 13:16
Сash back для банківських карт MasterCard World у серпні
У серпні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:
Продукти – 1%
Кафе та ресторани – 2%
Таксі – 2%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Додано: Чет 02 вер, 2021 09:29
Сash back для банківських карт MasterCard World у вересні
У вересні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:
Продукти – 2%
АЗС та СТО – 2%
Подорожі – 1%
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