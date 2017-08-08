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Акції від «RwS bank»

Акції від «RwS bank»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:12

Сash back для банківських карт MasterCard World у листопаді

У листопаді, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

• продукти – 2%
• зоотовари – 2%
• таксі – 1%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/uk/o-banke/press ... -listopadi
Assistant_Portal
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