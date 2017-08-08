Акції від «RwS bank»

• продукти – 2%
• зоотовари – 2%
• таксі – 1%
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Додано: Вів 02 лис, 2021 10:12
Сash back для банківських карт MasterCard World у листопаді
У листопаді, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:
• продукти – 2%
• зоотовари – 2%
• таксі – 1%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
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