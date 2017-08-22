RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від RwS bank

Акції від RwS bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:12

Сash back для банківських карт MasterCard World у листопаді

У листопаді, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

• продукти – 2%
• зоотовари – 2%
• таксі – 1%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/uk/o-banke/press ... -listopadi
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:17

Сash back для банківських карт MasterCard World у грудні

У грудні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

• продукти – 1%
• кафе та ресторани – 0,9%
• АЗС – 0,8%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/uk/o-banke/press ... d-u-grudni
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 10:52

Сash back для банківських карт MasterCard World у січні

У січні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

• краса та медицина – 1%
• продукти – 0,9%
• подорожі – 0,8%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/uk/o-banke/press ... d-u-sichni
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 10:52

Сash back для банківських карт Mastercard World

У лютому, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

• продукти – 1%
• кафе та ресторани – 0,9%
• АЗС – 0,8%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/uk/o-banke/press ... card-world
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 10:55

Re: Акції від «RwS bank»

смешно,стабильно
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7388
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1522 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:05

Кешбек для банківських карт MasterCard World

У січні, для карток MasterCard World від «RwSbank», встановлено кешбек в наступному розмірі:
- Медицина та краса – 1%
- Продукти – 0,9%
- Зоомагазини – 0,8%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!

Детальні умови: https://news.finance.ua/ua/keshbek-dlya ... card-world
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:23

Assistant_Portal Доброго дня.Я є клієнтом вашого банку, але зараз з певних причин перебуваю за кордоном, коли повернуся - не знаю. Заборгованість по картці була повністю погашена ще минулого року та картку заблоковано. Але щомісяця йде списання коштів за смс оповіщення (це неможливо – карта без ліміту, але вже по ній "мінус"). Природно, якщо карта заблокована - то й сповіщати нема про що - але на гарячій лінії мені сказали що відключити її не можливо - тільки через відвідування відділення банку та заяву. Ваш банк і далі заганятиме мене незаконно в борги? Або ви все ж таки запропонуєте якийсь цивілізований спосіб?
Rack
 
Повідомлень: 282
З нами з: 29.01.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від банку Глобус 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Вів 22 сер, 2017 14:37
87 31950
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 січ, 2023 10:18
Assistant_Portal
Акції від ПУМБ 1 ... 8, 9, 10
Ірина_ » П'ят 11 сер, 2017 09:49
91 40553
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 січ, 2023 16:28
Assistant_Portal
Акції від банку Кредит Дніпро 1, 2, 3
Assistant_Portal » П'ят 17 лис, 2017 17:23
27 17672
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 січ, 2023 15:29
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2178)
17.01.2023 12:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.