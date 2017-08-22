• продукти – 2%
• зоотовари – 2%
• таксі – 1%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 02 лис, 2021 10:12
Сash back для банківських карт MasterCard World у листопаді
У листопаді, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:
• продукти – 2%
• зоотовари – 2%
• таксі – 1%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:17
Сash back для банківських карт MasterCard World у грудні
У грудні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:
• продукти – 1%
• кафе та ресторани – 0,9%
• АЗС – 0,8%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Додано: Чет 06 січ, 2022 10:52
Сash back для банківських карт MasterCard World у січні
У січні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:
• краса та медицина – 1%
• продукти – 0,9%
• подорожі – 0,8%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Додано: Вів 01 лют, 2022 10:52
Сash back для банківських карт Mastercard World
У лютому, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:
• продукти – 1%
• кафе та ресторани – 0,9%
• АЗС – 0,8%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Додано: Вів 01 лют, 2022 10:55
Re: Акції від «RwS bank»
смешно,стабильно
Додано: Вів 17 січ, 2023 11:05
Кешбек для банківських карт MasterCard World
У січні, для карток MasterCard World від «RwSbank», встановлено кешбек в наступному розмірі:
- Медицина та краса – 1%
- Продукти – 0,9%
- Зоомагазини – 0,8%
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Детальні умови: https://news.finance.ua/ua/keshbek-dlya ... card-world
Додано: Вів 17 січ, 2023 11:23
Assistant_Portal Доброго дня.Я є клієнтом вашого банку, але зараз з певних причин перебуваю за кордоном, коли повернуся - не знаю. Заборгованість по картці була повністю погашена ще минулого року та картку заблоковано. Але щомісяця йде списання коштів за смс оповіщення (це неможливо – карта без ліміту, але вже по ній "мінус"). Природно, якщо карта заблокована - то й сповіщати нема про що - але на гарячій лінії мені сказали що відключити її не можливо - тільки через відвідування відділення банку та заяву. Ваш банк і далі заганятиме мене незаконно в борги? Або ви все ж таки запропонуєте якийсь цивілізований спосіб?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|