Итоги: Энергетика 22.12.17

По состоянию на 06.40 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14%, до $64,81 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,24%, до $58,22 за баррель.
Некоторое давление на стоимость нефти оказывают новости по ремонту трубопровода Forties в Европе, закрытого ранее в декабре в связи с поломкой и начало работы которого ожидается раньше, чем прогнозировалось, считают аналитики банка ANZ.
В четверг нефтехимическая компания Ineos, владеющая трубопроводом, заявила, что работа по ремонту Forties проходит нормально, и «исходя из текущей оценки ситуации, Ineos планирует завершить ремонтные работы ближе к Рождеству».
Нормальная работа трубопровода будет восстановлена в начале следующего года, ожидает компания.
Трубопровод был закрыт 11 декабря в связи с поломкой, его остановка оказывала поддержку стоимости нефти. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки.
Оказывает давление на стоимость нефти и приближение рождественских праздников. В понедельник празднуется католическое Рождество, в связи с чем будут закрыты рынки США и многих европейский стран, среди которых Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и другие.
Нефтяные фьючерсы завершили торги в четверг со скромным ростом, поскольку участники рынка оценивали признаки надежного спроса по сравнению с ростом производства в США.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть WTI с февральской поставкой выросла на 27 центов, или на 0,5%, до $58,36 за баррель.
Февральская нефть марки Brent выросла на 34 цента, или на 0,5%, до $64,90 за баррель.
«Есть много вещей, которые подталкивают нефть в бычьем направлении, за исключением одного: производство в США», - сказал Робби Фрейзер, аналитик по сырьевым товарам Schneider Electric.
С начала текущего года нефть марки WTI выросла на 8,6%, а нефть сорта Brent - около 14%.
Нефть выросла в среду после более сильного, чем ожидалось, спада запасов нефти в США. В то же время данные Управления энергетической информации показали, что добыча нефти в США выросла до 9,79 млн. баррелей в день.
Ранее в ходе торгов нефть испытывала некоторое давление на фоне признаков прогресса в ремонте трубопровода в Северном море.
Система Forties Pipeline System была отключена 11 декабря после того, как оператор Ineos обнаружил трещину на трубе. Отключение сократило поток нефти на 450 000 баррелей нефти в день, что привело к ужесточению предложения в регионе и поддержанию цены на Brent.
Но Ineos заявил в четверг, что ожидает завершения ремонтных работ около Рождества и в начале нового года поставки нефти через трубопровод «постепенно вернутся к нормальным величинам».
Январский топочный мазут вырос на 0,3% до $1,9502 за галлон, в то время как январский бензин вырос на 0,7% до $1,776 за галлон.
ОПЕК приступила к разработке стратегии выхода из нефтяного пакта.
ОПЕК и не входящие в организацию страны начали разрабатывать стратегию выхода из сделки по сокращению добычи нефти, сообщили источники в картеле. Это свидетельствует о том, что вопрос сворачивания сделки рассматривается нефтепроизводителями - хотя бы в теории.
Организация стран-нефтеэкспортеров и страны вне картеля в конце ноября договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, призванное побороть избыток сырья на рынке, до конца 2018 года. Несмотря на это, рынок интересует, как нефтепроизводители будут выходить из сделки после достижения поставленных целей.
Согласно двум источникам в ОПЕК, секретариату организации в Вене была поставлена задача разработать план выхода из соглашения с различными вариантами. Пока рано говорить, как может выглядеть документ.
Благодаря сделке ОПЕК+ цены на нефть резко выросли в 2017 году. На 19.00 Киева Brent торговался по $64,56 за баррель - недалеко от пика с 2015 года. Это выше $60 - нижнего уровня, который, по словам источников, ОПЕК хотела бы видеть в 2018 году.
Китай забраковал цены на российский газ.
Разворот российского газового экспорта на Восток, анонсированный после резкого ухудшения отношений с ЕС в 2014 году и закрепленный в государственной сырьевой стратегии РФ на ближайшие 13 лет, продолжает буксовать.
Переговоры с Китаем о том, чтобы расширить поставки газа в дополнение к контракту по трубопроводу «Сила Сибири», пока не принесли успеха.
Камнем преткновения для проекта «Сила Сибири 2» мощностью 30 млрд. кубометров в год стал вопрос цены российского газа, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.
«Главное - это цена. Никто не собирается жертвовать собственными доходами, - рассказал Денисов. - Продавец хочет продать подороже, а покупатель хочет купить подешевле».
По словам Денисова, чтобы подписать соглашение, которое обсуждается с 2015 года, нужно «выйти на цены, более приемлемые для двух сторон».
«Но здесь ни китайская сторона, ни наша, не спешат. По маршрутам там тоже не все так просто - это высокогорная зона на Алтае, это сложная техническая операция», - добавил он.
По данным источников Reuters, российско-китайские переговоры зашли в тупик еще и потому, что в КНР решили пересмотреть политику отказа от угля, а кроме того, заинтересовались покупкой сжиженного газа в США.
По данным Bloomberg, договоренность о поставках в КНР американского СПГ была достигнута на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа в апреле. В мае Минторг США объявил о подписании двустороннего торгового соглашения, которое расширит доступ американским энергокомпаниям на китайский рынок.
Спустя неделю Cheniere Energy - пионер американского СПГ-экспорта, отправившая в прошлом году пять танкеров в Китай, - объявила, что готовит долгосрочный контракт с КНР.
Китай уже покупает газ в Средней Азии по ценам ниже российских и развивает собственную добычу сланцевого газа - необходимости в новых закупках в РФ просто нет, говорит главный экономист ВР по России и СНГ Владимир Дребенцов.
Пока у РФ и Китая есть один подписанный газовый контракт - на 38 млрд. кубометров по трубопроводу «Сила Сибири», в который «Газпром» намерен вложить 1,5 трлн. рублей.
Изначально поставки планировали начать в 2018 году, затем перенесли на 2019-й год. Объемы при этом могут быть урезаны, утверждают источники Reuters: после падение цен на нефть (к которым привязана стоимость газа в контрактах) «Сила Сибири» стала нерентабельной.
«Цена на газ в АТР изменилась в два с лишним раза - с около $600 в 2014 году, до $270 за тысячу кубометров в настоящее время. Это уже не та цена, на которую изначально рассчитывался проект», - объясняет заместитель директора Института проблем нефти и газа Российской академии наук Василий Богоявленский.
В настоящий момент Китай потребляет около 200 млрд. кубометров газа в год, основная его часть - порядка 130 млрд. кубов - добывается на территории страны. Остаток - импортируется из Туркмении (65 млрд. кубов в прошлом году).
План развития газовой отрасли, опубликованный в январе управлением по делам энергетики КНР, предполагает рост потребления на 76%, до 347 млрд. кубометров в ближайшие 15 лет. Впрочем, почти весь дополнительный газ Китай намерен добывать самостоятельно.
Внутреннюю добычу в КНР планируют нарастить на 60%, до 220 млрд. кубометров, из которых 30 млрд. кубов - сланцевый газ, месторождения которого начали разрабатывать в 2016 году с помощью британо-голландского концерна BP.
Долларового рекорда Газпрома не будет, а рублевый - может быть, если повезет с погодой и ценой.
Соглашение ОПЕК о продлении договора о сокращении добычи нефти будет способствовать росту цен на газ, что позволит «Газпрому» заработать рекордные $108 млрд. в наступающем году, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитический отчет банка Credit Suisse.
Вряд ли Credit Suisse сообщил о долларовом рекорде, да и Газпром такое не подтвердит. К примеру, Credit Suisse правильно перевел в доллары рублевую выручку 2013 года – 5,25 трлн. руб. или $165 млрд.
«Начался восьмой месяц зимы», - справедливо отметил Алексей Миллер в июне 2017 года. Если новый отопительный сезон будет таким же долгим, то Газпром может получить рекордную выручку в рублях. Разумеется, по обменному курсу 2018 года...
В 2018 году Газпром сохранит долю рынка и при сокращении потребления газа в Европе.
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