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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:28 Итоги: Валюта 22.12.17



По состоянию на 08.05 Киева курс евро к доллару снижался до $1,185 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1875, курс доллара к иене снизился до ¥113,33 за доллар со ¥113,34 на прошлом закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 93,39 пункта.



Динамика курса евро оказалась под влиянием итогов выборов в Каталонии. После подсчета почти 100% голосов партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечивают себе абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества.

Несмотря на то что первое место на выборах пока удерживает выступающая против независимости центристская партия «Граждане» с 37 мандатами, трем сепаратистским партиям «Вместе за Каталонию», «Левым республиканцам Каталонии» и «Кандидатуре народного единства» удается получить 70 мандатов из 135.



Однако общее влияние голосования Каталонии на евро и мировые рынки, вероятно, будет ограничено. Каталония не может стать суверенным государством, если никакая другая страна не признает ее независимость. В таких условиях она даже не сможет иметь свою собственную валюту.



Цена на золото в пятницу утром снижается на укреплении доллара, инвесторы при этом готовятся к рождественским праздникам.



По состоянию на 07.00 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $0,8, или на 0,06%, до $1269,8 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,18%, до $16,21 за унцию.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 93,4 пункта.



Стоимость доллара поддерживают новости из США. Так, сенат конгресса страны в четверг проголосовал за резолюцию, позволяющую финансировать федеральное правительство до 19 января 2018 года. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании истекает в пятницу. В отсутствие нового документа федеральные учреждения США не смогли бы функционировать из-за отсутствия финансирования.



Кроме того, в среду конгресс США окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступил на подпись президенту, ожидается, что Трамп подпишет его в начале января.



Укрепление доллара оказывает давление на стоимость золота, делая его дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.



Вместе с этим инвесторы готовятся к рождественским выходным. В понедельник празднуется католическое Рождество, в связи с чем будут закрыты рынки США и многих европейский стран, среди которых Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и другие.



Золото слабо выросло в четверг на фоне укрепления доллара и оценки инвесторами последствия изменений налогов в США, которые прошли Конгресс днем ранее. Золото застряло в узком диапазоне торговли после первоначального шквала экономических данных, в том числе небольшой пересмотр в сторону снижения темпов экономического роста в III квартале США до годовых темпов 3,2% от предыдущей оценки в 3,3%.



Другие данные, от Департамента труда, показали, что количество впервые поступивших заявок на пособие по безработице выросло на 20 000 до 245 000 человек, что является самым большим увеличением с начала сентября.



По итогам торгов на СОМЕХ февральское золото выросло на $1 до $1270,60 за унцию.



Индекс доллара USDX немного изменился до 93,339 пункта.



Новости о том, что Банк Японии оставил свою экспансионистскую денежно-кредитную политику без изменений, поддержали валюту США против йены, которая удерживая индекс доллара в узком диапазоне.

Золото закончило торги в среду скромным ростом, показав пятый дневной рост за шесть сессий, на фоне смягчения доллара, поскольку законодатели одобрили радикальный пересмотр налогов.



Золото росло с 12 декабря, когда установило минимальный уровень закрытия на уровне $1241,70. Фьючерсы на золото выросли более чем на 10% за год. Золото по-прежнему находится более чем в 7% от своего внутридневного максимума за 2017 год выше $1360, установленного в начале сентября.



Мартовское серебро упало на 3 цента до $16,24 за унцию.



Январская платина упала на $1,80 до 919,70 за унцию.



Мартовский палладий вырос на 0,5% до $1029,65 за унцию.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 22 декабря понизился на 24,44 коп. и составил 58,3152 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 2,34 коп., на торгах четверга укрепился на 0,50 коп., оказавшись на уровне 27,8559 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,845/27,865 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.15, покидая виртуальную сферу, «американец» понизился к 27,78/27,81, а спустя 25 минут уже обосновался на более высокой отметке 27,83/27,85 UAH/USD, приподнявшись к ней появлением покупателей.

До 11.35 доллар не покидал эту цифру, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения, но возобновил рост с указанного часа, поднявшись около 11.38 до 27,84/27,86, а киевский полдень встречал уже на отметке 27,86/27,87 UAH/USD.

На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.00 при курсе 27,87/27,88 UAH/USD, который «американец» не покидал до 15.00.

Единичные покупки на уже опустевшем рынке в несколько приемов подняли цену безналичного доллара до 27,885/27,905 UAH/USD.



Доллар обосновался на этом уровне, который не покидал до самого финиша «зеленой» сессии на межбанковском валютном рынке .



На цифре 27,885/27,905 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 21 декабря, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8559 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,45% с 27,1909 UAH/USD до 27,8559 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.



На Depo рынке 21 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,00% годовых (после 12.10 Киева - 11,50/13,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 декабря, сохранив «медвежий» тренд, символически потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке выросло привычное для четверга предложение обязательной к реализации здесь части экспортной выручки.



Во-вторых, нынче идет бюджетный период с платежами в Казну, который сместил интерес игроков в сторону нацвалюты. Очевидна заслуга в этом наконец-то обратившего внимание на излете прошлой недели на запредельную гривневую ликвидность регулятора.



В-третьих, снизилась гривневая ликвидность, о чем дали понять упавшие с уровня 52 841,1 млн. грн. к отметке 50 414,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



В четвертых, некоторую поддержку «зеленым медведям» межбанка оказала сохранившаяся в первой половине дня коррекция цен наличного рынка.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 декабря выросли на $36,5 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, присутствие на рынке «медведей» способствует росту ликвидности.



Во-вторых, нынче кануны Рождества западного обряда и преддверие длинных выходных. Поэтому наши игроки не стали откладывать на пятницу свои валютные проекты. Это касается и покупок СКВ импортерами, в значительной степени выровнявшие рынок поближе к балансу спрос/предложение.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 20 декабря, в четверг, 21-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $233,9 млн. к отметке $264,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $196,0 млн. к $232,5 млн.



О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.



Торги 21 декабря на «неформальном» наличном рынке в подавляющем большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. Очень низкий старт, который к полудню трансформировался в сжатие спреда и сменившийся после обеда при активном участии «бычьих» сводок с торгов валютного межбанка заметной активизацией клиентских покупок.



На рынках, дилеры которых не успевали за настроениями клиентов сообразным повышением действующих цен, к вечеру четверга были вынуждены констатировать «перекосы» и отчасти потери в ликвидности (Киев, Запорожье).



Представители рынков остальных населенных пунктов были более оперативными, обеспечив, как и накануне, итоговое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, позволившее сохранить итоговую ликвидность на приличном уровне.



Действительно, после 11.00 безналичная пара доллар-гривня на межбанке ушла вверх, «смутив» и встревожив потенциальных клиентов «налички» и прочую досужую публику, возобновившую скупки СКВ.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 12,0-22,0 коп. (лидировали в росте Харьков и Запорожье). Предложение «американца» 21-го выросло на 10,0-25,0 коп. (снова впереди всех был рынок первой столицы).



По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» «американца» выросла на 12,0-17,0 коп., офера прибавили 10,0-23,0 коп. И в межсессионном росте обеих позиций не было равных харьковчанам.



Как мы указывали выше, наряду с «рыночными» причинами внутридневного заметного роста цен наличной пары доллар-гривня (послеобеденная активизация клиентского спроса), были и «рукотворные» источники подорожания – небезуспешные попытки дилеров большинства рынков опередить настроения, сохранив равновесие спроса и предложения.



Несколько отвлекаясь от «генеральной лини» сюжета, укажем на существование послеобеденной взаимной поддержки вернувшегося на наш валютный рынок «бычьего» тренда наличной и безналичной веток валютных торгов.



К вечеру четверга заметно выросла вероятность сохранения на наличном рынке присутствия «зеленых быков», которое, по всей видимости, будет поддержано соответствующими настроениями в «зеленом» секторе валютного межбанка. Несмотря на очевидный спад торговой активности перед длинными выходными.



Впрочем, по порядку.



Торги 21 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD, евро - 33,05/33,30 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,475 UAH/RUB.



На протяжении первой половины четверга в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, которое к полудню привело к сужению спреда посредством незначительного повышения бидов из-за признаков роста клиентских покупок.

После обеда агрессивность спроса выросла, потребовав от дилеров розницы Днепра более решительного поднятия цен. Мероприятия, в конечном счете, обеспечили итоговое равновесие покупок и продаж «американца», позволившее завершить торговый день с «очень хорошими» показателями ликвидности. На «четверку с плюсом», как и накануне.



В течение 21 декабря, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» выросли на 17,0-20,0 коп., офера «потяжелели» на 20,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 20 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 17,0 коп., прибавив столько же по предложению.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,90/28,00 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины четверга работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который поддерживался небольшим повышением цены более значимых бидов.



После обеда агрессивность клиентского спроса заметно выросла, тотчас вызвав ответную реакцию «неформалов» днепровского опта, не постеснявшихся повыше поднять действующие цены. В этот контексте интересен комментария самих оптовиков нашего рынка, признавших свою готовность «принимать» СКВ и по более высокому курсу.

Решительность оптовиков позволила сохранить по итогам дня сбалансированность покупок и продаж, которая в свою очередь обеспечила «хорошие» результаты на участке ликвидности. Аккурат, на «твердую четверку», как и накануне.



На протяжении четверга биды оптового наличного доллара «по-днепровски» выросли на 17,0-20,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.



По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре стала выше на 17,0 коп., офера «потяжелели» на столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 21 декабря уровнями 33,05/33,30 UAH/EUR, констатировав в течение четверга рост бидов на 25,0 коп. на фоне двадцатикопеечной прибавки оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 20,0 коп., офера стали выше на 25,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 21 декабря приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой наблюдалось преобладание требующего непрерывного внимания доминирования клиентского спроса, особенно агрессивное после полудня.



Так что, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии очевидной «противоречивости» вот уже почти полгода, и неспособности определиться с выбором дальнейшего направления движения на мировом валютном рынке пары евро-доллар. Они «на глазок» (с запасом) прибавили евро по обеим позициям.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1868 к отметке $1,1860, констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 8 пунктов.



Думаю, наши валютчики проигнорировали эту «потерю» в большей степени «впечатлившись» дообеденным ралли пары евро-доллар, «вознесшим» евро по состоянию на 12.15 Киева ко внутридневному, напоминающему очередной «шип» максимуму $1,1887, где евро, однако, не задержался.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 21 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1872, пара евро-доллар до 06.00 Киева не покидала диапазон $1,1870-1,1875.

В указанный час евро опустился к $1,1868, инициировав с этой отметки около 08.10 Киева ралли, о котором мы только что говорили. Скатившись с пика в $1,1887 до $1,1857, пара евро-доллар, сопровождаясь изрядными разнополярными колебаниями, свидетельствовавшими о низкой ликвидности торгов, предприняла очередную попутку роста, вернувшись по состоянию на 20.00 Киева на цифру $1,1866, которую не покидала до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс американского доллара незначительно повышается в ходе европейской сессии в четверг. Реакция на окончательное одобрение Конгрессом США налоговой реформы была достаточно слабой, в основном из-за того, что данное развитие событий уже было заложено в ценах.



Переоцененная американская валюта продолжает сталкиваться с фундаментальными сдерживающими факторами, а изменение денежно-кредитной политики за пределами США в сторону ужесточения только добавляет масла в огонь.

Ряд профильных гуру ожидает ослабления доллара в 2018 году.



В среду Палата представителей Конгресса США на повторном голосовании одобрила проект масштабной налоговой реформы. Во вторник документ получил одобрение Сената.

Президент США Дональд Трамп планирует подписать закон о налоговой реформе 3 января 2018 года, чтобы предотвратить вступление в силу автоматического сокращения расходов на программы медицинского страхования, включая Medicare, и другие нужды.



Президент Трамп явно не подпишет закон до первых дней Нового года, но это лишь формальность: и Сенат, и Палата представителей уже окончательно одобрили законопроект. Хотя недавнее усиление ожиданий относительно принятия закона о налоговой реформе спровоцировало невероятный рост акций в США, доллар отреагировал в лучшем случае вяло.

Одной из причин могла быть боязнь того, что расточительство в налоговой сфере в конечном счете принесет больше вреда доллару, нежели более высокие ставки поспособствуют его росту.



Евро торгуется днем, около 15.15 Киева в районе $1,1859 против $1,1871 на закрытие предыдущей сессии.



Курс евро находится на уровне ¥134,60 по сравнению со ¥134,62 днем ранее. Курс доллара составляет ¥113,5 против ¥113,4 в среду.



Индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,09%. Меж тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,08%.



Несмотря на одобрение налоговой реформы в США со стороны Палаты представителей и теперь дело лишь остается за подписью инициатора Дональда Трампа, доллар практически не отреагировал на долгожданное событие. С фундаментальной точки зрения эффект налоговой реформы на инфляционные показатели не будет сиюминутным, а неспешные действия в монетарной политике сбили оптимистичный настрой по росту американской валюты. Пока действующие реформы – это больше благо для фондовых индексов с ожиданиями хороший предстоящих отчётов компаний, дополнительными свободными средствами для развития бизнеса и повышенным дивидендным выплатам. На инфляционные показатели дело лишь может дойти под конец 2018-го года, вынуждая ФРС действовать куда более агрессивно. Скепсис и давление также вызывает неспешные действия со стороны ФРС.



Основные макроэкономические показатели, по сути, достигнуты вместе с выходом на докризисные уровни цифр по безработице, стабильных данных по ВВП, низкого уровня инфляции. Похоже, все-таки нерешенные структурные проблемы вызывают беспокойство у американских властей, вынуждая действовать более осторожно. По итогу индекс доллара USDX остался в рамках 92,50-94,0 пунктов.



Объемы сделок форекса уходят и впереди остаются праздники, что вполне может оставить инструмент в рамках текущего ценового коридора.



Уверенно доллар смотрелся к японской йене, прибавляя третий день подряд в стремлении к следующему сопротивлению на ¥114,3. Локально же паре еще предстоит пройти рубежи ¥113,7.



Правда, еще увереннее и к доллару, и к йене выглядел евро.



Инструмент покидает рамки диапазона, а в случае закрепления выше вполне может продолжить рост. Вопрос лишь состоит в том, что пробой был от ¥132,19 на практически безоткатном движении к верхней границе. Чаще все-таки импульсные пробои происходят на постепенном движении к уровню.

В подобных же случаях вероятность больше за последующей борьбой за ¥134,37.



В паре евро-доллар на фоне наибольшей корреляции по индексу доллара на подступах к 92,50 пунктов возобновится борьба за $1,187.



Цена продолжает находиться в рамках диапазона $1,168-1,187. Поскольку из новостного фактора на четверг ожидался лишь традиционный отчет с рынка труда США, а также цифры ВВП за III квартал, то больше внимание стоит обратить на технические предпосылки и сможет ли цена выйти выше верхней границы коридора.



Однако, шансы сдвинуться с «натоптанного» места у пары евро-доллар до конца года все меньше и меньше.



Продемонстрировав накануне в среду ускорение к отметке $1,19, пара евро-доллар не смогла развить успех в четверг.



Пара предприняла еще одну попытку подрасти, поднималась к $1,1887, но, как и в среду, также быстро упала обратно, отставив вверху локальный шип.



Впрочем, и прорваться под $1,1850 пара тоже не смогла.



На новой неделе биржи и банки Европы закрыты в понедельник и во вторник в связи с празднованием Рождества западного обряда, американские биржи и банки закрыты лишь 25-го, в понедельник.



До начала западных праздников осталась лишь одна пятница. 22-го выходит статистика по индексу цен личного потребления и заказам товаров длительного пользования США за ноябрь, и это последняя надежда на то, что рынок куда-то пойдет до конца года.



Как показывает опыт последнего десятилетия, в последнюю неделю года, больших движений почти не бывает, а вот в первых числах января волатильность обычно заметно выше.



Впрочем, в любом случае, оснований ждать падения доллара на следующей неделе нет – Казначейство США проводит 26,27 и 28 декабря серию размещений, обычно в такие дни доллар чаще растет.



Отметим, что уже есть признаки того, что Казначейство США собирается усиливать наращивание рыночного долга – в этот вторник по 4-недельным биллям предлагалось $50 млрд., плюс в этот понедельник и в прошлый 3-месячных и 6-месячных биллей предлагалось на $45 и $39 млрд. соответственно против стандартных для последних месяцев $42 и $36 млрд. соответственно.



То есть, Казначейство США перешло к дальнейшему наращиванию короткого долга и это, очевидно, только начало тенденции (особенно учитывая принятый сегодня закон о налоговой реформе, который Трамп собирается подписать до 3 января).



В очередной раз заметим, что инвесторы не будут с аппетитом покупать американский, особенно короткий, долг в условиях явно падающего доллара, а уж чтобы обеспечить размещение на рынке госдолга в размере $512 млрд. в I квартале, как планирует Казначейство США, потребуется продемонстрировать укрепление доллара, да и сам по себе факт увеличенных размещений/изъятия долларовой ликвидности с рынков, вызовет рост доллара.



Так что мы по-прежнему не видим никакой альтернативы росту доллара, но если ничего не произойдет ни в пятницу, ни на следующей неделе, то будет риск того, что мы получим попытку сбора стопов сверху на тонком рынке в начале года, точно также, как 03 января этого года пара евро-доллар обновила минимумы и забрала стопы, перед тем как окончательно развернуться вверх.



Впрочем, здесь аналогия будет не совсем корректной, все-таки тогда пара евро-доллар визуально показывала возможность продолжения тренда на падение, а сейчас рынок стоит на месте уже несколько месяцев и восходящий тренд был прорван вниз еще в сентябре. Так что пока остается только ждать и смотреть на то, что нам приготовил мировой валютный рынок на конец года.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 33,05/33,30 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной рост бидов на 25,0 коп. на фоне двадцатикопеечной «прибавки» оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 21 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,475 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 20,0 коп. с закрытия среды спросу и прибавившему 25,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 декабря по спросу и по предложению не изменились.



Заметно выросшая торговая активность отечественного валютного межбанка стала следствием приближения длинных выходных в Украине и западных странах из-за Рождества западного обряда. При этом, если мировой валютный рынок в последние дни констатирует затухание оборотов, наши игроки, по всей видимости, не желая откладывать на последний рабочий (предпраздничный по сути) день недели свои проекты, решили закрыть все сколь-нибудь значимые проекты в этот четверг.



Часть игроков активно продавала СКВ в дебюте сессии, их оппоненты, дождавшись локального минимума цен, инициировали скупку СКВ для закрытия своих импортных контрактов. Активная скупка СКВ Укрэксимбанком дает основание предполагать участие в этом мероприятии «Нафтогаза» Украины.



В результате итоговая ликвидность состоявшихся сделок заметно опережает результаты предыдущих торгов.



При этом, как и предполагалось, «в первом приближении» произошло повторение сюжета среды с минимальной потерей цены безналичного «американца».



На этом фоне упавшие с утра цены наличного рынка остановили коррекцию, индицируя вхождение этого сегмента валютного рынка в ожидаемый «боковик», который в свою очередь после обеда сменился динамичным ростом.

Терминация снижения цен в наличной паре доллар-гривня и начало их подорожания к пятнице имеет шансы продолжиться посредством сохранившегося спроса и далее приподнять котировки наличного доллара.



Высоковероятно подобная попытка возвращения на рынок не страдающих чрезмерным фанатизмом «зеленых быков» ждет 22-го и валютный межбанк в сопровождении упавшей ликвидности.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,885/27,905 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о пролонгации возобновившегося накануне отток средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ понизились с уровня 50 414,5 млн. грн. к отметке 50 046,3 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно повысился, составив по состоянию на 10.13 Киева 27,94/27,99 UAH/USD.



К 10.43 котировки доллара выросли до 27,97/28,00 UAH/USD, вызвав нацбанковский анонс об аукционе. Три заявки надо успеть подать до 12.00, объем мероприятия – $100,0 млн.



Весть об аукционе остановила «зеленое» ралли на межбанке , котировки доллара по состоянию на 11.02 Киева консолидировались на уровне 27,97/27,99 UAH/USD.



Около 11.41 котировки доллара на валютном межбанке опустились к отметке 27,91/27,95 UAH/USD, рынок ждет результаты аукциона, работая в треть накала.



Дополуденное динамичное подорожание безналичного «американца» на межбанке , прерванное появлением нацбанковской весточки о валютном аукционе доллара, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять не тронувшиеся с уровня 11,50/13,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта нулевая динамика подтверждает незначительное снижение объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



К 12.15 «американец» на межбанке еще больше сузил спред до 27,91/27,93 UAH/USD. На поверку утренние агрессивные «зеленые быки» оказались домашними волами.

На моменте низкие обороты.



Вскоре стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 27,9300, средневзвешенный курс – 27,9306 UAH/USD.



Судя по всему, регулятор на валютном аукционе «накормил» не всех «страждущих», во всяком случае, по состоянию на 12.48 Киева котировки безналичного доллара на межбанке приподнялись к цифре 27,93/27,96 UAH/USD, а спустя 4 минуты ценами 27,94/27,96 UAH/USD реальная часть «зеленой» сессии приказала долго жить.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Около 12.55 стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона, подтвердившие наши предположения об оставшихся «голодными» участниках. Было подано заявок на сумму $73,60 млн., из которых регулятор удовлетворил $42,90 млн.

Средневзвешенный курс аукциона составил 27,9306, максимальный - 27,9315, минимальный (цена отсечки) – 27,9300 UAH/USD.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,05 UAH/USD, евро – 32,90/33,30 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 21 декабря по спросу вырос на 10,0 коп., не изменившись по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1875, упав к отметке $1,1856 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1854 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 22 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 27,0-30,0 коп., офера поднялись на 35,0 коп.); евро – 33,00/33,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 декабря спрос вырос на 20,0 коп., предложение повысилось на 30,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 22 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности, но высокой волатильности.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 27,0-30,0 коп., офера поднялись на 35,0 коп.); евро – 33,00/33,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 декабря спрос вырос на 20,0 коп., предложение повысилось на 30,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 22 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная, но «нервная» торговля. Обороты пока «низкие».



К 11.50 столичные валютчики, констатировали формирование равновесия покупок и продаж в розничной и мелкооптовой паре доллар-гривня, которое сопровождалось текущими ценами: 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 33,10/33,30 UAH/EUR.



По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении перекоса в сторону «приноса», сопровождаемого робким единичными клиентских покупок. На моменте в городе начинает ощущаться нехватка гривни на фоне действующих цен: 27,95/28,05 UAH/USD, евро - 33,05/33,30 UAH/EUR, рубль 0,470/0,476 UAH/RUB.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного просели стараниями появившихся более заметных оферов: 27,95-97/28,05-07 UAH/USD, евро - 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 22 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 33,00/33,55 UAH/EUR, рубль 0,469/0,478 UAH/RUB, Киев опт 27,92-28,00/28,05-15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,92-28,00/28,05-15 UAH/USD, евро (опт) 33,00/33,30 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,00/33,30 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,15 UAH/USD, евро – 33,00/33,35 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,478 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/28,10 UAH/USD, розница – 27,90/28,15 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,10 UAH/USD; евро – 33,05/33,35 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,478 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс евро к доллару снижается в пятницу утром, инвесторы отыгрывают победу сторонников независимости Каталонии на выборах, состоявшихся в четверг.Цена на золото в пятницу утром снижается на укреплении доллара, инвесторы при этом готовятся к рождественским праздникам.Золото слабо выросло в четверг на фоне укрепления доллара и оценки инвесторами последствия изменений налогов в США, которые прошли Конгресс днем ранее. Золото застряло в узком диапазоне торговли после первоначального шквала экономических данных, в том числе небольшой пересмотр в сторону снижения темпов экономического роста в III квартале США до годовых темпов 3,2% от предыдущей оценки в 3,3%.Другие данные, от Департамента труда, показали, что количество впервые поступивших заявок на пособие по безработице выросло на 20 000 до 245 000 человек, что является самым большим увеличением с начала сентября.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,45% с 27,1909 UAH/USD до 27,8559 UAH/USD.Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.На Depo рынке 21 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,00% годовых (после 12.10 Киева - 11,50/13,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 21 декабря, сохранив «медвежий» тренд, символически потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на межбанке выросло привычное для четверга предложение обязательной к реализации здесь части экспортной выручки.Во-вторых, нынче идет бюджетный период с платежами в Казну, который сместил интерес игроков в сторону нацвалюты. Очевидна заслуга в этом наконец-то обратившего внимание на излете прошлой недели на запредельную гривневую ликвидность регулятора.В-третьих, снизилась гривневая ликвидность, о чем дали понять упавшие с уровня 52 841,1 млн. грн. к отметке 50 414,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.В четвертых, некоторую поддержку «зеленым медведям» межбанка оказала сохранившаяся в первой половине дня коррекция цен наличного рынка.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 декабря выросли на $36,5 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, присутствие на рынке «медведей» способствует росту ликвидности.Во-вторых, нынче кануны Рождества западного обряда и преддверие длинных выходных. Поэтому наши игроки не стали откладывать на пятницу свои валютные проекты. Это касается и покупок СКВ импортерами, в значительной степени выровнявшие рынок поближе к балансу спрос/предложение.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со средой, 20 декабря, в четверг, 21-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $233,9 млн. к отметке $264,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $196,0 млн. к $232,5 млн.О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.Торги 21 декабря на «неформальном» наличном рынке в подавляющем большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. Очень низкий старт, который к полудню трансформировался в сжатие спреда и сменившийся после обеда при активном участии «бычьих» сводок с торгов валютного межбанка заметной активизацией клиентских покупок.На рынках, дилеры которых не успевали за настроениями клиентов сообразным повышением действующих цен, к вечеру четверга были вынуждены констатировать «перекосы» и отчасти потери в ликвидности (Киев, Запорожье).Представители рынков остальных населенных пунктов были более оперативными, обеспечив, как и накануне, итоговое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, позволившее сохранить итоговую ликвидность на приличном уровне.Действительно, после 11.00 безналичная пара доллар-гривня на межбанке ушла вверх, «смутив» и встревожив потенциальных клиентов «налички» и прочую досужую публику, возобновившую скупки СКВ.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 12,0-22,0 коп. (лидировали в росте Харьков и Запорожье). Предложение «американца» 21-го выросло на 10,0-25,0 коп. (снова впереди всех был рынок первой столицы).По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» «американца» выросла на 12,0-17,0 коп., офера прибавили 10,0-23,0 коп. И в межсессионном росте обеих позиций не было равных харьковчанам.Как мы указывали выше, наряду с «рыночными» причинами внутридневного заметного роста цен наличной пары доллар-гривня (послеобеденная активизация клиентского спроса), были и «рукотворные» источники подорожания – небезуспешные попытки дилеров большинства рынков опередить настроения, сохранив равновесие спроса и предложения.Несколько отвлекаясь от «генеральной лини» сюжета, укажем на существование послеобеденной взаимной поддержки вернувшегося на наш валютный рынок «бычьего» тренда наличной и безналичной веток валютных торгов.К вечеру четверга заметно выросла вероятность сохранения на наличном рынке присутствия «зеленых быков», которое, по всей видимости, будет поддержано соответствующими настроениями в «зеленом» секторе валютного межбанка. Несмотря на очевидный спад торговой активности перед длинными выходными.Впрочем, по порядку.Торги 21 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD, евро - 33,05/33,30 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,475 UAH/RUB.На протяжении первой половины четверга в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, которое к полудню привело к сужению спреда посредством незначительного повышения бидов из-за признаков роста клиентских покупок.После обеда агрессивность спроса выросла, потребовав от дилеров розницы Днепра более решительного поднятия цен. Мероприятия, в конечном счете, обеспечили итоговое равновесие покупок и продаж «американца», позволившее завершить торговый день с «очень хорошими» показателями ликвидности. На «четверку с плюсом», как и накануне.В течение 21 декабря, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» выросли на 17,0-20,0 коп., офера «потяжелели» на 20,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 20 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 17,0 коп., прибавив столько же по предложению.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,90/28,00 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины четверга работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который поддерживался небольшим повышением цены более значимых бидов.После обеда агрессивность клиентского спроса заметно выросла, тотчас вызвав ответную реакцию «неформалов» днепровского опта, не постеснявшихся повыше поднять действующие цены. В этот контексте интересен комментария самих оптовиков нашего рынка, признавших свою готовность «принимать» СКВ и по более высокому курсу.Решительность оптовиков позволила сохранить по итогам дня сбалансированность покупок и продаж, которая в свою очередь обеспечила «хорошие» результаты на участке ликвидности. Аккурат, на «твердую четверку», как и накануне.На протяжении четверга биды оптового наличного доллара «по-днепровски» выросли на 17,0-20,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре стала выше на 17,0 коп., офера «потяжелели» на столько же.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 21 декабря уровнями 33,05/33,30 UAH/EUR, констатировав в течение четверга рост бидов на 25,0 коп. на фоне двадцатикопеечной прибавки оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 20,0 коп., офера стали выше на 25,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 21 декабря приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой наблюдалось преобладание требующего непрерывного внимания доминирования клиентского спроса, особенно агрессивное после полудня.Так что, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии очевидной «противоречивости» вот уже почти полгода, и неспособности определиться с выбором дальнейшего направления движения на мировом валютном рынке пары евро-доллар. Они «на глазок» (с запасом) прибавили евро по обеим позициям.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 33,05/33,30 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной рост бидов на 25,0 коп. на фоне двадцатикопеечной «прибавки» оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 21 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,475 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 20,0 коп. с закрытия среды спросу и прибавившему 25,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 декабря по спросу и по предложению не изменились.В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,885/27,905 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о пролонгации возобновившегося накануне отток средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ понизились с уровня 50 414,5 млн. грн. к отметке 50 046,3 млн. грн.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно повысился, составив по состоянию на 10.13 Киева 27,94/27,99 UAH/USD.К 10.43 котировки доллара выросли до 27,97/28,00 UAH/USD, вызвав нацбанковский анонс об аукционе. Три заявки надо успеть подать до 12.00, объем мероприятия – $100,0 млн.Весть об аукционе остановила «зеленое» ралли на межбанке , котировки доллара по состоянию на 11.02 Киева консолидировались на уровне 27,97/27,99 UAH/USD.Около 11.41 котировки доллара на валютном межбанке опустились к отметке 27,91/27,95 UAH/USD, рынок ждет результаты аукциона, работая в треть накала.Дополуденное динамичное подорожание безналичного «американца» на межбанке , прерванное появлением нацбанковской весточки о валютном аукционе доллара, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять не тронувшиеся с уровня 11,50/13,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта нулевая динамика подтверждает незначительное снижение объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.К 12.15 «американец» на межбанке еще больше сузил спред до 27,91/27,93 UAH/USD. На поверку утренние агрессивные «зеленые быки» оказались домашними волами.На моменте низкие обороты.Вскоре стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 27,9300, средневзвешенный курс – 27,9306 UAH/USD.Судя по всему, регулятор на валютном аукционе «накормил» не всех «страждущих», во всяком случае, по состоянию на 12.48 Киева котировки безналичного доллара на межбанке приподнялись к цифре 27,93/27,96 UAH/USD, а спустя 4 минуты ценами 27,94/27,96 UAH/USD реальная часть «зеленой» сессии приказала долго жить.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Около 12.55 стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона, подтвердившие наши предположения об оставшихся «голодными» участниках. Было подано заявок на сумму $73,60 млн., из которых регулятор удовлетворил $42,90 млн.Средневзвешенный курс аукциона составил 27,9306, максимальный - 27,9315, минимальный (цена отсечки) – 27,9300 UAH/USD.Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,05 UAH/USD, евро – 32,90/33,30 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 21 декабря по спросу вырос на 10,0 коп., не изменившись по предложению.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 декабря по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1875, упав к отметке $1,1856 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1854 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 22 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 27,0-30,0 коп., офера поднялись на 35,0 коп.); евро – 33,00/33,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 декабря спрос вырос на 20,0 коп., предложение повысилось на 30,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 22 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности, но высокой волатильности.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 27,0-30,0 коп., офера поднялись на 35,0 коп.); евро – 33,00/33,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 декабря спрос вырос на 20,0 коп., предложение повысилось на 30,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На старте торгов 22 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная, но «нервная» торговля. Обороты пока «низкие».К 11.50 столичные валютчики, констатировали формирование равновесия покупок и продаж в розничной и мелкооптовой паре доллар-гривня, которое сопровождалось текущими ценами: 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 33,10/33,30 UAH/EUR.По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении перекоса в сторону «приноса», сопровождаемого робким единичными клиентских покупок. На моменте в городе начинает ощущаться нехватка гривни на фоне действующих цен: 27,95/28,05 UAH/USD, евро - 33,05/33,30 UAH/EUR, рубль 0,470/0,476 UAH/RUB.Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного просели стараниями появившихся более заметных оферов: 27,95-97/28,05-07 UAH/USD, евро - 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 22 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 33,00/33,55 UAH/EUR, рубль 0,469/0,478 UAH/RUB, Киев опт 27,92-28,00/28,05-15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,92-28,00/28,05-15 UAH/USD, евро (опт) 33,00/33,30 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,00/33,30 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,15 UAH/USD, евро – 33,00/33,35 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,478 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/28,10 UAH/USD, розница – 27,90/28,15 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,10 UAH/USD; евро – 33,05/33,35 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,478 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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