Итоги: Прогнозы 22.12.17

Годовой рост ВВП США в III квартале был 3,2%, чуть ниже предыдущей оценки, но положительный импульс сохраняется в экономике перед принятием налоговой реформы. Годовой рост ВВП США в III квартале согласно предыдущей оценки составлял 3,3%. Потребительские расходы оказались ниже, чем считалось ранее, что и понизило показатель роста ВВП. Экономисты ожидали, что Министерство торговли оставит показатель без изменений, на уровне в 3,3%. Тем не менее, это один из трех лучших показателей роста экономики США с I квартала 2015 года. Потребительские расходы в целом остались довольно высокими, как и капиталовложения компаний, экспорт продолжил расти.
США: Количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 20 000
Количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 20 000 до 245 000, сообщило Министерство труда.
Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 230 000.
Число безработных находится на исторически низких уровнях согласно многим индикаторам, ниже 300 000 более двух с половиной лет.
Уровень безработицы 4,1% - минимум за два десятилетия. Рынок труда продолжит укрепляться в 2018 году. Скользящая средняя заявок за четыре недели выросла до 236 000. Количество повторных заявок поднялось на 43 000 до 1 932 000.
США ввели санкции против российских разработчиков ракет.
США расширили санкции против оборонного сектора российской экономики и внесли в санкционные списки два предприятия, производящих ракетные комплексы наземного базирования.
Соответствующая информация была опубликована в четверг в официальном журнале регистрации правовых актов Federal Register.
Под санкциями оказалось опытное конструкторское бюро «Новатор», которое разрабатывает комплексы ПВО и ракеты для комплекса «Бук», а также крылатые ракеты морского и наземного базирования. На предприятии уже заявили, что «новые санкции никак не повлияют на его деятельность».
Кроме того, санкции введены в отношении федеральный научно-производственного центра «Титан-Баррикады», который поставил на вооружение автономные пусковые установки и другие агрегаты наземных ракетных комплексов «Искандер», «Тополь-М» и «Ярс».
Эти компании, как считает в Вашингтон, причастны к действиям, которые нарушают договор о ракетах средней и меньшей дальности. Подписанный в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, этот документ запрещает разрабатывать и испытывать ракеты с дальностью от 500 до 5 тысяч километров - то есть такие, которые в случае конфликта могут быть использованы для удара по союзникам США в Европе.
Претензии американцев касаются ракеты 9М729.
В санкционном списке США уже находятся более 30 российских оборонных предприятий. Он был радикально расширен после того, как летом президент Дональд Трамп подписал принятый конгрессом закон об антироссийских санкциях.
В перечень попали «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод».
Из них 22 компании находятся в списке SDN - это означает, что их активы подлежат блокировке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США нельзя вести с ними бизнес.
Как и предполагалось, пятничная сессия валютного межбанка прошла в условиях доминирования «зеленых быков», которым регулятор «ответил» валютным аукционом. Впрочем, значительной части принявших участие в мероприятии игроков НБУ лишь «помазал» по губам, откровенно пожадничав и вызвав постаукционное подорожание «американца».
Думаю, решающую роль в пятничном курсовом отскоке безналичного доллара сыграло сворачивание экспортерами своих проектов и минимум предложения СКВ от этих участников внешней торговли. Кроме того, способствовал росту курса доллара на межбанке «пятничный синдром», усиленный преддверием длинных выходных.
Облегчало задачу играющих на повышение спекулянтов значительное падение общей ликвидности торгов. В первую очередь, как следствие ухода с рынка экспортеров.
Не будем обольщать себя повышением «брутто-оборотов» сделок в долларовом сегменте примерно на $11,5 млн. по сравнению с предыдущей сессии. Не будем забывать о долларовой интервенции регулятора на $42,9 млн. Следовательно, реальная ликвидность «чистого» рынка оставляет желать лучшего.
Думаю, тонким останется рынок безналичного доллара в течение последней, укороченной рабочей недели года. При этом, как известно, низкая ликвидность последних торгов декабря таит в себе немало «обоюдоострых сюрпризов» - рынок безналичного доллара, став «легким на подъем», имеет шансы как глубоко провалиться на гривнедефиците, так и высоко взлететь на безответном спросе. Тешит одно: низкие обороты исключают значительные потери регулятора в случае долларовых интервенций.
Наличный рынок, вероятно, закрепится на ставших более высокими уровнях, сохранив ситуативную относительную сбалансированность, с одной стороны поддерживаемую вероятной пролонгацией клиентского «приноса» «на подарочки», с другой, покупками СКВ «впечатлившимися» ростом «зеленых» цен на межбанке обывателями.
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