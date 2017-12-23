RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман повідомив, коли очікувати
на стабілізацію курсу...

Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 10:30

Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу...

Пропонуємо до обговорення:
Гройсман очікує стабілізацію курсу гривні на тлі вичерпання сезонних факторів, що впливають на вартість нацвалюти.

Дивися повний текст Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу гривні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78941
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 10:30

Прежде чем гривна стабилизируется, курс доллара скорее всего до 30 сходит. Ситуация аналогична предыдущему году, когда в конце года пошли массовые выплаты остатков за год в виде премий и тринадцатых зарплат, плюс еще пенсии с января на декабрь перенесли.
ygn
 
Повідомлень: 1887
З нами з: 19.02.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 10:42

Колебание курса – абсолютно сезонный характер…, в декабре всегда так происходит. В январе происходит стабилизация и это абсолютно очевидно


Я наверно запишу себе в блокнот, по окончанию января достану перечитаю :) И если колебания носят сезонный характер, это значит курс вернется до 27 и вообще за какой именно сезон он говорит ? :) Или стабилизируется это будет 28+ но стабилизируется ? ;)
Igorten
 
Повідомлень: 2807
З нами з: 01.11.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 10:49

Понятно. Подтвердил что доллар ещё подорожает
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4613
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3094 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, lapay, Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З падінням курсу Bitcoin кількість транзакцій, що... 1, 2, 3
R2 » П'ят 22 гру, 2017 11:23
28 1968
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 гру, 2017 16:10
Kudrjavuy
Ціна на газ рахуватиметься за новою формулою – Гройсман
R2 » Суб 23 гру, 2017 13:15
6 476
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2017 00:38
miroshnich007
Не повинно бути обраних - Гройсман висловився про... 1, 2
R2 » Суб 23 гру, 2017 08:23
11 714
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 21:21
барабашов
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.