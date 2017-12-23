Гройсман очікує стабілізацію курсу гривні на тлі вичерпання сезонних факторів, що впливають на вартість нацвалюти.
Дивися повний текст Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу гривні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 гру, 2017 10:30
Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу гривні.
Додано: Вів 26 гру, 2017 10:30
Прежде чем гривна стабилизируется, курс доллара скорее всего до 30 сходит. Ситуация аналогична предыдущему году, когда в конце года пошли массовые выплаты остатков за год в виде премий и тринадцатых зарплат, плюс еще пенсии с января на декабрь перенесли.
Додано: Вів 26 гру, 2017 10:42
Я наверно запишу себе в блокнот, по окончанию января достану перечитаю И если колебания носят сезонный характер, это значит курс вернется до 27 и вообще за какой именно сезон он говорит ? Или стабилизируется это будет 28+ но стабилизируется ?
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, lapay, Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|