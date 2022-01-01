RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 16:23

Подорожуйте з комфортом та вигодою з Visa від МТБ Банку

Оплачуйте поїздки карткою Visa від МТБ Банку у застосунку Bolt та отримуйте знижку до -40% у категоріях Business і Premium.
Пропозиція діє у Києві, Львові та Одесі до 30 вересня 2025 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/podorozhuyte ... ku-ta-bolt
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:51

-10% на квитки Brand Father New від МТБ Банку

Ідеї, натхнення та нові горизонти чекають вас на Brand Father New у Emily Resort у Львові.
Отримайте миттєву знижку -10%, при оплаті карткою Mastercard від МТБ Банку.
Пропозиція діє до 3 жовтня 2025 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/10-na-kvytky ... -mtb-banku
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 16:59

-10% на покупки у Prostor з карткою Visa від МТБ Банку

Косметика, улюблені засоби догляду, товари для дому та аксесуари — з карткою Visa від МТБ Банку все це можна замовити онлайн із вигодою.
Термін дії акції: до 31 жовтня 2025 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/10-na-pokupk ... -mtb-banku
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 17:32

Подвійний заряд краси у жовтні від МТБ Банку

МТБ Банк робить жовтень ще вигіднішим для вас, і запускає розіграш, який об’єднує одразу 2 переваги:
— 2% кешбеку за оплату карткою Visa в медичних-, beauty-просторах чи магазинах.
— шанс виграти beauty-бокс за будь-які розрахунки карткою Visa
Розіграш триватиме до 31 жовтня включно.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/podviynyy-za ... -mtb-banku
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:20

Акція по карткам для отримання заробітної плати

Тільки до 31 грудня діє спеціальна пропозиція для власників зарплатних карток від МТБ Банку, закріплених за відділеннями у Чорноморському регіоні.

Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/akciya-vid-m ... tnoi-platy
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 19:26

чутки наступний на вихід
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 20:50

  emeta написав:чутки наступний на вихід

Поки що, тільки оштрафували...
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 16:22

-10% знижки на онлайн-покупки в Цитрус

-10% знижки на онлайн-покупки в Цитрус при оплаті карткою Visa від МТБ Банку.
Пропозиція діє для всіх держателів картки до 30 листопада 2025 року.

Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/planuvaly-ku ... dnyy-sezon
