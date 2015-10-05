|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:00
Banderlog написав: ЛАД написав:
----------------------------HotabЛАД
специально хочет, простите за грубое слово, позадрачивать общество.
Це вже «подача» пост-фактум», коли «не прокатило» вкинуть «революційну» тезу. . Іззначально не було ідеї «збудоражити».
----------------------------
Первый раз в истории с олимпиадами я так и подумал.
Но после его вбросов о бандах, родителях, о чём-то ещё, теперь о детском воровстве...
Неужели взрослый человек да ещё и психолог может такое писать на полном серьёзе?
И доказывать, что детское воровство это нормально? Да, ребёнок ещё не понимает, что воровать нельзя. Так задача старших объяснить ему это, иначе он вырастет и так и будет считать, что это нормально.
Удивлён, что эти глупости вызывают такое бурное обсуждение.
Лад, це не його особисті ідеї. Можливо він це і вкидує. Но така сєкта психологів таки сущєствує.
То, что такое существует, я и не отрицаю.
Вот поддерживает ли их наш умник, не уверен. И если даже поддерживает, то зачем вбрасывает сюда, точно зная, что не пошлют только благодаря культурности публики на этой ветке.
Вдохновляют перлы о ненависти к родителям из-за того, что не купили айфон. И тут же рассказывает о 30-летних оболтусах, сидящих на шее родителей.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 20 лис, 2025 16:04, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37532
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4874 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:04
Faceless написав:
Wirująświatła написав:О Дед Хасан ещё жив. А я думал может помер, давно не видел его на ветке. Зашёл значит грозно потрясти костями.
Якщо ви про Лада, то чого Хасан?
Чтобы не обвинили в хамстве и не забанили.
Это, кстати, к тому, о чём писал fox767676
.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37532
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4874 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:10
Wirująświatła написав:
По факту эта схема не работает. Точнее ребенка можно заставить, но ценой потери доверия вплоть до ненависти к родителям.
так як ви з схемою не знайомі і одразу відкидаєте її як історично застарілу трохи підкину і я сюди інформації для размышлєнія про традиційні методи.
Не тільки Вам, але і мож ще комусь буде цікаво.
.Родителям неловко хвалить себя перед детьми — говорить, что «мама хорошая» или «папа замечательный». Любовь родителей к ребенку естественна, искренняя и безусловная.
Но это не значит, что детям не нужно объяснять, кто такие мама и папа, и какую роль они играют в их жизни.
Как помочь детям правильно понимать важность родителей?
Один из самых мягких и эффективных способов — рассказывать о родителях через реальные истории.
Например, папа может говорить о маме, даже когда её нет рядом: вспоминать, как ей было непросто заботиться о ребенке с первых дней его жизни, как она вставала ночами, переживала за каждую мелочь, сколько сил и любви она вложила в малыша.Мама, в свою очередь, может рассказывать о папе, формируя образ надежного защитника и человека, на которого всегда можно опереться. Она может показывать, что папина забота, труд и постоянное чувство ответственности — это тоже проявление любви.
Но особенно хорошо работает, когда о родителях говорят сторонние взрослые — педагоги, тренеры, родственники, близкие друзья семьи. Нейтральное мнение со стороны ребенок воспринимает гораздо глубже: такие слова становятся для него доказательством, что его родители действительно достойные, сильные и любящие люди.
И самое важное:
Дети навсегда запоминают, как вы относились к своим собственным родителям. Ваше уважение, забота и благодарность к бабушкам и дедушкам — это прямой пример для подражания. Именно так ваши дети будут относиться и к вам в будущем.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3992
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:34
Banderlog угу красиво на бумаге. Вспоминаю свое окружение ни у кого родители не были значимыми взрослыми. Мне рано дали самостоятельность, переезды поиск работы, стройка, крч не до меня им было в мои 13. Но и друзья не отставали делали что хотели и родители им не указ был. ссорились мирились. Кто то из дома убегал. В итоге приходили на какие то общие позиции, так и жили. Мама у меня католик а я ударился в Агни йогу и ее это сильно харило. Но попустило. Да и я далек от фанатизма в любом вопросе. В церковь за компанию с ней начал ходить уже после 40.
Ещё раз я не устанавливаю норм и не говорю как надо правильно. По разному бывает. Очень много от окружения зависит. Наверное 90% . гораздо больше чем от темперамента и воспитания. Окружение быстро испортит/перевоспитает. Ребенку нужна социализация и проходит она не на его условиях.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30926
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2527 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:40
Предлагаю сменить тему. Социализация и сепарация для многих как горячий укол Дисульфирама.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30926
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2527 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:43
ЛАД написав:
То, что такое существует, я и не отрицаю.
Вот поддерживает ли их наш умник, не уверен. И если даже поддерживает, то зачем вбрасывает сюда, точно зная, что не пошлют только благодаря культурности публики на этой ветке.
а яка різниця? ) ми ж тут обговорюєм ідеї, а ідея його жива і розповсюджена.
Навіть серед "образованої публіки".
А потім дивуються, що в "благополучних" родинах неблагополучні діти.
Щодо корисного досвіду воровства для соціалізації.
допустим в мене нема досвіду куріння тютюну, я не пробував, і це в сучасному суспільстві не норма. Но я не пробував не тому, що я унікальний, чи якась надзвичайна сила волі, просто в мене батько не курить і дід по мамі не курив.
В мене не було бажання переймати таку звичку щоб бути дорослим.
Дід по батькові курив і для мого батька потрібні були над собою зусилля,
а для мене вже ні, це як подароване.
P/s і наперед щоб тут знову не кидали тапками і не обзивали святошею, курців я не засуджую, розумію що не кращий.
Тільки курити в мене дома не можно, ні в кватирку ні на балконі.
це мої правила.
Щодо соціалізаційної ролі куріння а точніше перекурів думаю тут спорити не будуть?
Но я "перекурію" з сємачками чи леденцями а замість кави беру воду.
Зрілій особистості то загрози не несе,
стояти де курять, сидіти де пють і лежати де тр... і не участвувати, можливо. Хотя нащот останнього і лічно мене, я погарячкував,
но сидіти тверезим в пяній компанії могьом .
І в мене є друг, сектант пятидесятник, той ні разу не пив, і коли збираємся на шашлики, він жарить шашлик та не пє, для нього алкоголь не є соблазном, зовсім.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3992
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:55
Wirująświatła написав:
Предлагаю сменить тему. Социализация и сепарация для многих как горячий укол Дисульфирама.
Зря, мені тема нравиться) не кололи довелось гуглити.)
Про що пан поговорити хоче?
Давайте тоді- чи можно кедрові горіхи в соусі песто замінити арахісовими а якщо ні, то якими?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3992
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:59
Banderlog написав:
Давайте тоді- чи можно кедрові горіхи в соусі песто замінити арахісовими а якщо ні, то якими?
Если опираться на то, что ни те, ни другие не являются орехами, замена выглядит равноценной 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9120
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6504 раз.
- Подякували: 21694 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
82
38
2
Додано: Чет 20 лис, 2025 17:04
Banderlog написав:
Например, папа может говорить о маме, даже когда её нет рядом: вспоминать, как ей было непросто заботиться о ребенке с первых дней его жизни, как она вставала ночами, переживала за каждую мелочь, сколько сил и любви она вложила в малыша.[/i]
[i]Мама, в свою очередь, может рассказывать о папе, формируя образ надежного защитника и человека, на которого всегда можно опереться. Она может показывать, что папина забота, труд и постоянное чувство ответственности — это тоже проявление любви.
Какой дремучий сексизм!
По нынешним временам, за такое и родительских прав лишиться можно.
(Не знаю, какой тут поставить смайлик)
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9120
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6504 раз.
- Подякували: 21694 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
82
38
2
Додано: Чет 20 лис, 2025 17:55
Сибарит написав: Banderlog написав:
Давайте тоді- чи можно кедрові горіхи в соусі песто замінити арахісовими а якщо ні, то якими?
Если опираться на то, что ни те, ни другие не являются орехами, замена выглядит равноценной 😁
нема, кедрових тут зара нема. Є іще фісташки я маю склонність загризати ними подобіє коняки.
Но для експерименту їх шкода
Коняку тож, шкода. Пю здебільшого на ничку.
Офіцери пють аджарі стаканами
запах... хз не то він пальоний, не то фірма його одразу пальоним випускає, ужас. Я вже краще шпірту випю.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3992
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|11473
|
|