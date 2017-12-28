предприятия, открытые с 2015
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Додано: Пон 01 січ, 2018 10:30
предприятия, открытые с 2015
Додано: Пон 01 січ, 2018 11:57
прогноз не даете..хорошо ...хотя бы тенденции пропишите ...за крах Прихвата ,кот. завалит всю страну , может реабилитируесь ... сколько будет в январе + - ?...на каком курсе сливаться ,чтоб точка безубытка была 30 ? на каком курсе откупаться , все примерно ...сами ж писали про ,то что летом курс ниже , но тут не так много процентов накапает... или до след. января держать когда курс вырастет ,но процен грн поболе будет...ксати проц по дол. вкладам тож никто не отменял...
кстати по международным рейтинг. ,если в след году с ЕС и МВФ не договорятся , то рейтинги очень быстро понизят ...да и денех на погашение нужно собрать немало и передоговариваться за старые долги..так что ревальвационных серьезных провалов как по мне в 2018 ждать не стоит ..мои ориентиры +1.5-2.5 грн месяц к месяцу к 2017 году
Додано: Пон 01 січ, 2018 14:10
а сколько закрылось?...
Додано: Пон 01 січ, 2018 16:30
Re: Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу
эх, эксперды, эксперды с километровыми простынями. как я вас люблю. всё вы знаете -
и когда кризисы будут, и что будет с теми или иными активами, и с нефтью по 25 будем, и парашке кирдык или америке, и с приватом, и какой курс гривны будет и т.д. и т.п.
Хочу видеть.
Додано: Вів 02 січ, 2018 08:34
А сколько закрытых предприятий там почему не показано???
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Сер 03 січ, 2018 00:16
На данной карте, как названы "открытые предприятия" - "газогенераторные заводы":
1. Бочка с дерьмом и трубкой сверху.
2. сельская коксовая батарея по выжигу дров - для генерации коксового газа.
- Вы это называете открытыми предприятиями???
А теперь с этой же карты посмотрите сюда:
Это самый развитой в промышленном плане регион Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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