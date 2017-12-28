Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу...

Додано: Пон 01 січ, 2018 11:57

Адам Смит написав: В общем, зарабатываем на высоких процентах и прогнозе курса, но при этом тщательно отслеживаем оперативную обстановку, не отвлекаемся на ерунду, панические прогнозы и информационные спецоперации, готовимся менять планы по ситуации. Впрочем (успокаиваю я себя), скачок курса должен быть совсем катастрофичным, чтобы съесть проценты по гривневым депозитам: при условных 14% годовых точка безубыточности в перспективе 8 месяцев находится выше 30 грн за доллар! В общем, зарабатываем на высоких процентах и прогнозе курса, но при этом тщательно отслеживаем оперативную обстановку, не отвлекаемся на ерунду, панические прогнозы и информационные спецоперации, готовимся менять планы по ситуации. Впрочем (успокаиваю я себя), скачок курса должен быть совсем катастрофичным, чтобы съесть проценты по гривневым депозитам: при условных 14% годовых точка безубыточности в перспективе 8 месяцев находится выше 30 грн за доллар!

прогноз не даете..хорошо ...хотя бы тенденции пропишите ...за крах Прихвата ,кот. завалит всю страну , может реабилитируесь... сколько будет в январе + - ?...на каком курсе сливаться ,чтоб точка безубытка была 30 ? на каком курсе откупаться , все примерно ...сами ж писали про ,то что летом курс ниже , но тут не так много процентов накапает... или до след. января держать когда курс вырастет ,но процен грн поболе будет...ксати проц по дол. вкладам тож никто не отменял...кстати по международным рейтинг. ,если в след году с ЕС и МВФ не договорятся , то рейтинги очень быстро понизят ...да и денех на погашение нужно собрать немало и передоговариваться за старые долги..так что ревальвационных серьезных провалов как по мне в 2018 ждать не стоит ..мои ориентиры +1.5-2.5 грн месяц к месяцу к 2017 году