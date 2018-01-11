Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу...
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reef написав:А кто умеет? Вы..? Охотно почитаю Ваш прогноз, если конечно это будут не общие фразы о грядущем хаосе.
Во как? Если мой прогноз окажется неуклюжим, то каким-то магическим образом комбинация слов ниже сможет обрести смысл?
Ну с Адамом Смитом то всё ясно, Вы то что умного можете нам рассказать..?
а что для вас информация закрыта? -государство имеет долгов как шелков при слабой экономике/войне и страшной коррупции, -без спонсоров дефолт в ближайшие 2 гола просто неминуем -а курс национальной валюты-это технический момент, ГЛАВНОЕ чтобі эконмика в пике не свалилась
п.с. АС популист, все его прогнозы и аналитика мимо кассы
Адам Смит написав:рост экспортных поступлений (который очень любят анализировать всевозможные как-бы профессиональные финансовые аналитики) на курс не влияет совершенно
Адам Смит написав:Ситуацию усугубило то, что война затронула наши наиболее промышленно значимые области, дававшие значительную долю валютных поступлений
головний чинник росту курсу і кратні девали -"фіксація прибутку" елітами, які переводили "чесзаработану" гривню, під час шухера та пертурбацій. Чи є така можливість зараз, якщо пєтя і компанія зрозуміють, що їх часи минули?
Востаннє редагувалось d44 в Суб 13 січ, 2018 14:37, всього редагувалось 2 разів.