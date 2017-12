Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 26.12.17 Итоги: Энергетика 26.12.17 + Додати

тему Відповісти

на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Вів 26 гру, 2017 13:14 Итоги: Энергетика 26.12.17



По состоянию на 07.25 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сохранялась на уровне прошлого закрытия в $64,76 за баррель, при этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,22%, до $58,53 за баррель.



Осторожные торги связаны с прогнозами инвесторов относительно снижения запасов нефти в США и возможного роста добычи.



По данным Минэнерго, добыча в стране растет уже почти два месяца подряд.

В четверг инвесторы узнают данные по запасам нефти в США по итогам недели по 22 декабря. Утром станут известны показатели Американского института нефти (API), позднее статистику сообщит управление энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики ожидают, что запасы снизились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 432,7 миллиона баррелей.



Инвесторы продолжают ожидать новостей по возобновлению работы трубопровода Forties. В понедельник нефтехимическая компания Ineos сообщила, что ремонтные работы трубопровода Forties в Северном море технически завершены, и сейчас проводятся испытания трубы под давлением.

Основываясь на текущих оценках, компания ожидает, что трубопровод и терминал Kinneil постепенно вернутся к нормальной мощности в начале нового года. Ineos, владеющая трубопроводом, 11 декабря остановила перекачку углеводородов после обнаружения в Forties трещины.



Мировые цены на нефть по итогам торгов пятницы повысились. Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали положительную динамику.



Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на $0,11 и составили $58,47 за баррель.



На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent увеличилась на $0,35, до $65,25 за баррель.



Число буровых стабилизировалось, но Bank of America советует не расслабляться.



Еженедельный отчет Baker Hughes по числу буровых установок не стал драйвером для рынка нефти - на нефтяных месторождениях их количество не изменилось, а на газовых стало лишь на 1 больше по сравнению с предыдущей неделей:

общее число буровых: 931

число нефтяных буровых: 747

число газовых буровых: 184



Впрочем, в Bank of America Merrill Lynch отмечают, что, в то время как американские сланцевики демонстрируют осторожность, заблуждаться относительно долгосрочных перспектив не следует - более высокие цены стимулируют активность по хеджированию, и добыча в США будет расти.



В банке полагают, что только сланцевой нефти в США в 2018 будут добывать на 690 000 баррелей в сутки больше, и еще до 2025 года США могут стать нетто-экспортером энергоносителей. В Bank of America Merrill Lynch полагают, что с 2018-2022 года поставки нефти из США и Канады на мировой рынок достигнут 3,8 млн. баррелей в сутки, при этом американские производители будут фокусироваться на нефтепродуктах, сжиженном нефтяном и природном газах.



Из-за налоговой реформы Трампа могут упасть цены на нефть и газ.



Радикальное снижение в США налогов на бизнес неминуемо скажется на всей мировой экономике. Для России и стран ОПЕК особенно важно, как оно отразится на добыче сланцевой нефти.

Отличным рождественским подарком для американцев назвал Дональд Трамп налоговую реформу, которую Конгресс окончательно одобрил 20 декабря, а сам президент США подписал 22 декабря 2017 года. Если в крупнейшей экономике планеты происходит самое широкомасштабное за последние три десятилетия изменение системы налогообложения, это неминуемо отразится - в той или иной форме - на всей мировой экономике.



Сланцевые месторождения станут более рентабельными.



Для Германии и других стран Евросоюза, к примеру, радикальное снижение в США налогов на прибыль компаний с 35% до 21% означает, в частности, существенное обострение глобальной конкурентной борьбы за инвестиционную привлекательность. Если Соединенные Штаты предоставляют отныне американским и работающим на территории страны иностранным инвесторам столь благоприятные фискальные условия ведения бизнеса, то государствам ЕС придется вскоре как-то ответить на этот вызов, если они не хотят столкнуться с оттоком капитала за океан, настоятельно предупреждают СМИ.



А вот для России и стран ОПЕК принципиально важно другое. Для них радикальное снижение в США ставки корпоративного налога и предоставление компаниям других фискальных льгот могут обернуться падением мировых цен на их главный экспортный товар - нефть. Однако этому аспекту реформы Трампа ни немецкие наблюдатели, ни, что куда более удивительно, российские СМИ пока особого внимания не уделили.

А ведь элементарная экономическая логика подсказывает, что значительное снижение налогового бремени не может не дать импульса тем работающим на территории США компаниям, которые занимаются добычей нефти (и газа) из сланцевых пород. Они получают возможность значительно повысить рентабельность своего дорогостоящего высокотехнологичного бизнеса или хотя бы сделать его прибыльным, поскольку целый ряд фирм в этой сфере убыточные.



Американцы увеличат производство нефти и сжиженного газа.



Иными словами, при новых налоговых ставках часть американских фирм впредь готова будет добывать сланцевую нефть при более низких мировых ценах на этот энергоноситель, чем до сих пор считалось. Однако в последние месяцы нефтяные котировки, наоборот, растут, чему в значительной степени способствовала сделка ОПЕК+. Она была заключена в конце 2016 года между членами картеля и некоторыми не входящими в него странами, прежде всего - Россией, и с тех пор дважды продлевалась. В последний раз (30 ноября 2017 года) сразу до конца 2018 года.

Таким образом, у американских компаний, занимающихся добычей как сланцевой, так и традиционной нефти, сейчас появился двойной стимул взяться за расширение производства: выросшие на мировом рынке цены и снижающиеся в Америке налоги. Поэтому можно, думается, смело предположить, что в первой половине 2018 года США будут усиленно наращивать (рентабельную!) нефтегазовую добычу. Тем более, что доступные американским энергетическим компаниям запасы нефти и газа практически в одночасье увеличились, поскольку в рамках налоговой реформы Трампа эти фирмы получили право бурить на Аляске в регионе, который до сих пор являлся природоохранной зоной.



Следовательно, в краткосрочной и уж тем более в среднесрочной перспективе весьма вероятно снижение цен - как на американскую нефть, которая будет все больше теснить в Соединенных Штатах импортируемую, в частности, саудовскую, так и на американский сжиженный природный газ (СПГ), который США намереваются усиленно экспортировать и в Европу, и в Азию, особенно в Китай.

Для России все это означает усиление международной конкуренции и, вероятно, сокращение экспортной выручки. А для Украины - удешевление закупаемых за рубежом энергоносителей.



Отчет Газпрома не учел ситуации.



«Уточненная сумма требований ПАО «Газпром» к НАК «Нафтогаз Украины» составила свыше $37 000 млн., она включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству «бери-или-плати» за 2012-2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа», - сообщил отчет Газпрома за январь-сентябрь 2017 года.



Как уточнил зампред правления российской компании Александр Медведев, «с учетом экономической ситуации» требования Газпрома составили $2,02 млрд., что примерно на $35 миллиардов ниже заявленной в отчёты суммы.



Получается, газпромовские юристы предъявили нереальный иск и ввели в заблуждение Правление и акционеров компании.



Я думаю, к концу рождественских каникул «государевы люди» изменят трактовку победы Газпрома в Стокгольме.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть во вторник утром изменяются незначительно, инвесторы ожидают данных статистики по запасам в США за прошлую неделю.Мировые цены на нефть по итогам торгов пятницы повысились. Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали положительную динамику.Число буровых стабилизировалось, но Bank of America советует не расслабляться.Еженедельный отчет Baker Hughes по числу буровых установок не стал драйвером для рынка нефти - на нефтяных месторождениях их количество не изменилось, а на газовых стало лишь на 1 больше по сравнению с предыдущей неделей:общее число буровых: 931число нефтяных буровых: 747число газовых буровых: 184Впрочем, в Bank of America Merrill Lynch отмечают, что, в то время как американские сланцевики демонстрируют осторожность, заблуждаться относительно долгосрочных перспектив не следует - более высокие цены стимулируют активность по хеджированию, и добыча в США будет расти.В банке полагают, что только сланцевой нефти в США в 2018 будут добывать на 690 000 баррелей в сутки больше, и еще до 2025 года США могут стать нетто-экспортером энергоносителей. В Bank of America Merrill Lynch полагают, что с 2018-2022 года поставки нефти из США и Канады на мировой рынок достигнут 3,8 млн. баррелей в сутки, при этом американские производители будут фокусироваться на нефтепродуктах, сжиженном нефтяном и природном газах.Из-за налоговой реформы Трампа могут упасть цены на нефть и газ.Радикальное снижение в США налогов на бизнес неминуемо скажется на всей мировой экономике. Для России и стран ОПЕК особенно важно, как оно отразится на добыче сланцевой нефти.Отличным рождественским подарком для американцев назвал Дональд Трамп налоговую реформу, которую Конгресс окончательно одобрил 20 декабря, а сам президент США подписал 22 декабря 2017 года. Если в крупнейшей экономике планеты происходит самое широкомасштабное за последние три десятилетия изменение системы налогообложения, это неминуемо отразится - в той или иной форме - на всей мировой экономике.Сланцевые месторождения станут более рентабельными.Для Германии и других стран Евросоюза, к примеру, радикальное снижение в США налогов на прибыль компаний с 35% до 21% означает, в частности, существенное обострение глобальной конкурентной борьбы за инвестиционную привлекательность. Если Соединенные Штаты предоставляют отныне американским и работающим на территории страны иностранным инвесторам столь благоприятные фискальные условия ведения бизнеса, то государствам ЕС придется вскоре как-то ответить на этот вызов, если они не хотят столкнуться с оттоком капитала за океан, настоятельно предупреждают СМИ.А вот для России и стран ОПЕК принципиально важно другое. Для них радикальное снижение в США ставки корпоративного налога и предоставление компаниям других фискальных льгот могут обернуться падением мировых цен на их главный экспортный товар - нефть. Однако этому аспекту реформы Трампа ни немецкие наблюдатели, ни, что куда более удивительно, российские СМИ пока особого внимания не уделили.А ведь элементарная экономическая логика подсказывает, что значительное снижение налогового бремени не может не дать импульса тем работающим на территории США компаниям, которые занимаются добычей нефти (и газа) из сланцевых пород. Они получают возможность значительно повысить рентабельность своего дорогостоящего высокотехнологичного бизнеса или хотя бы сделать его прибыльным, поскольку целый ряд фирм в этой сфере убыточные.Американцы увеличат производство нефти и сжиженного газа.Иными словами, при новых налоговых ставках часть американских фирм впредь готова будет добывать сланцевую нефть при более низких мировых ценах на этот энергоноситель, чем до сих пор считалось. Однако в последние месяцы нефтяные котировки, наоборот, растут, чему в значительной степени способствовала сделка ОПЕК+. Она была заключена в конце 2016 года между членами картеля и некоторыми не входящими в него странами, прежде всего - Россией, и с тех пор дважды продлевалась. В последний раз (30 ноября 2017 года) сразу до конца 2018 года.Таким образом, у американских компаний, занимающихся добычей как сланцевой, так и традиционной нефти, сейчас появился двойной стимул взяться за расширение производства: выросшие на мировом рынке цены и снижающиеся в Америке налоги. Поэтому можно, думается, смело предположить, что в первой половине 2018 года США будут усиленно наращивать (рентабельную!) нефтегазовую добычу. Тем более, что доступные американским энергетическим компаниям запасы нефти и газа практически в одночасье увеличились, поскольку в рамках налоговой реформы Трампа эти фирмы получили право бурить на Аляске в регионе, который до сих пор являлся природоохранной зоной.Следовательно, в краткосрочной и уж тем более в среднесрочной перспективе весьма вероятно снижение цен - как на американскую нефть, которая будет все больше теснить в Соединенных Штатах импортируемую, в частности, саудовскую, так и на американский сжиженный природный газ (СПГ), который США намереваются усиленно экспортировать и в Европу, и в Азию, особенно в Китай.Для России все это означает усиление международной конкуренции и, вероятно, сокращение экспортной выручки. А для Украины - удешевление закупаемых за рубежом энергоносителей.Отчет Газпрома не учел ситуации.«Уточненная сумма требований ПАО «Газпром» к НАК «Нафтогаз Украины» составила свыше $37 000 млн., она включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству «бери-или-плати» за 2012-2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа», - сообщил отчет Газпрома за январь-сентябрь 2017 года.Как уточнил зампред правления российской компании Александр Медведев, «с учетом экономической ситуации» требования Газпрома составили $2,02 млрд., что примерно на $35 миллиардов ниже заявленной в отчёты суммы.Получается, газпромовские юристы предъявили нереальный иск и ввели в заблуждение Правление и акционеров компании.Я думаю, к концу рождественских каникул «государевы люди» изменят трактовку победы Газпрома в Стокгольме.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 60354 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3538 раз. Подякували: 6798 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Irina555 Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Энергетика 22.12.17

дядя Caша » П'ят 22 гру, 2017 13:21 0 220

дядя Caша П'ят 22 гру, 2017 13:21 Итоги: Энергетика 21.12.17

дядя Caша » Чет 21 гру, 2017 13:43 0 127

дядя Caша Чет 21 гру, 2017 13:43 Итоги: Энергетика 20.12.17

дядя Caша » Сер 20 гру, 2017 13:29 0 150

дядя Caша Сер 20 гру, 2017 13:29 реклама