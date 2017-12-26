Итоги: Энергетика 26.12.17

По состоянию на 07.25 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сохранялась на уровне прошлого закрытия в $64,76 за баррель, при этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,22%, до $58,53 за баррель.
Осторожные торги связаны с прогнозами инвесторов относительно снижения запасов нефти в США и возможного роста добычи.
По данным Минэнерго, добыча в стране растет уже почти два месяца подряд.
В четверг инвесторы узнают данные по запасам нефти в США по итогам недели по 22 декабря. Утром станут известны показатели Американского института нефти (API), позднее статистику сообщит управление энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики ожидают, что запасы снизились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 432,7 миллиона баррелей.
Инвесторы продолжают ожидать новостей по возобновлению работы трубопровода Forties. В понедельник нефтехимическая компания Ineos сообщила, что ремонтные работы трубопровода Forties в Северном море технически завершены, и сейчас проводятся испытания трубы под давлением.
Основываясь на текущих оценках, компания ожидает, что трубопровод и терминал Kinneil постепенно вернутся к нормальной мощности в начале нового года. Ineos, владеющая трубопроводом, 11 декабря остановила перекачку углеводородов после обнаружения в Forties трещины.
Мировые цены на нефть по итогам торгов пятницы повысились. Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали положительную динамику.
Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на $0,11 и составили $58,47 за баррель.
На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent увеличилась на $0,35, до $65,25 за баррель.
Число буровых стабилизировалось, но Bank of America советует не расслабляться.
Еженедельный отчет Baker Hughes по числу буровых установок не стал драйвером для рынка нефти - на нефтяных месторождениях их количество не изменилось, а на газовых стало лишь на 1 больше по сравнению с предыдущей неделей:
общее число буровых: 931
число нефтяных буровых: 747
число газовых буровых: 184
Впрочем, в Bank of America Merrill Lynch отмечают, что, в то время как американские сланцевики демонстрируют осторожность, заблуждаться относительно долгосрочных перспектив не следует - более высокие цены стимулируют активность по хеджированию, и добыча в США будет расти.
В банке полагают, что только сланцевой нефти в США в 2018 будут добывать на 690 000 баррелей в сутки больше, и еще до 2025 года США могут стать нетто-экспортером энергоносителей. В Bank of America Merrill Lynch полагают, что с 2018-2022 года поставки нефти из США и Канады на мировой рынок достигнут 3,8 млн. баррелей в сутки, при этом американские производители будут фокусироваться на нефтепродуктах, сжиженном нефтяном и природном газах.
Из-за налоговой реформы Трампа могут упасть цены на нефть и газ.
Радикальное снижение в США налогов на бизнес неминуемо скажется на всей мировой экономике. Для России и стран ОПЕК особенно важно, как оно отразится на добыче сланцевой нефти.
Отличным рождественским подарком для американцев назвал Дональд Трамп налоговую реформу, которую Конгресс окончательно одобрил 20 декабря, а сам президент США подписал 22 декабря 2017 года. Если в крупнейшей экономике планеты происходит самое широкомасштабное за последние три десятилетия изменение системы налогообложения, это неминуемо отразится - в той или иной форме - на всей мировой экономике.
Сланцевые месторождения станут более рентабельными.
Для Германии и других стран Евросоюза, к примеру, радикальное снижение в США налогов на прибыль компаний с 35% до 21% означает, в частности, существенное обострение глобальной конкурентной борьбы за инвестиционную привлекательность. Если Соединенные Штаты предоставляют отныне американским и работающим на территории страны иностранным инвесторам столь благоприятные фискальные условия ведения бизнеса, то государствам ЕС придется вскоре как-то ответить на этот вызов, если они не хотят столкнуться с оттоком капитала за океан, настоятельно предупреждают СМИ.
А вот для России и стран ОПЕК принципиально важно другое. Для них радикальное снижение в США ставки корпоративного налога и предоставление компаниям других фискальных льгот могут обернуться падением мировых цен на их главный экспортный товар - нефть. Однако этому аспекту реформы Трампа ни немецкие наблюдатели, ни, что куда более удивительно, российские СМИ пока особого внимания не уделили.
А ведь элементарная экономическая логика подсказывает, что значительное снижение налогового бремени не может не дать импульса тем работающим на территории США компаниям, которые занимаются добычей нефти (и газа) из сланцевых пород. Они получают возможность значительно повысить рентабельность своего дорогостоящего высокотехнологичного бизнеса или хотя бы сделать его прибыльным, поскольку целый ряд фирм в этой сфере убыточные.
Американцы увеличат производство нефти и сжиженного газа.
Иными словами, при новых налоговых ставках часть американских фирм впредь готова будет добывать сланцевую нефть при более низких мировых ценах на этот энергоноситель, чем до сих пор считалось. Однако в последние месяцы нефтяные котировки, наоборот, растут, чему в значительной степени способствовала сделка ОПЕК+. Она была заключена в конце 2016 года между членами картеля и некоторыми не входящими в него странами, прежде всего - Россией, и с тех пор дважды продлевалась. В последний раз (30 ноября 2017 года) сразу до конца 2018 года.
Таким образом, у американских компаний, занимающихся добычей как сланцевой, так и традиционной нефти, сейчас появился двойной стимул взяться за расширение производства: выросшие на мировом рынке цены и снижающиеся в Америке налоги. Поэтому можно, думается, смело предположить, что в первой половине 2018 года США будут усиленно наращивать (рентабельную!) нефтегазовую добычу. Тем более, что доступные американским энергетическим компаниям запасы нефти и газа практически в одночасье увеличились, поскольку в рамках налоговой реформы Трампа эти фирмы получили право бурить на Аляске в регионе, который до сих пор являлся природоохранной зоной.
Следовательно, в краткосрочной и уж тем более в среднесрочной перспективе весьма вероятно снижение цен - как на американскую нефть, которая будет все больше теснить в Соединенных Штатах импортируемую, в частности, саудовскую, так и на американский сжиженный природный газ (СПГ), который США намереваются усиленно экспортировать и в Европу, и в Азию, особенно в Китай.
Для России все это означает усиление международной конкуренции и, вероятно, сокращение экспортной выручки. А для Украины - удешевление закупаемых за рубежом энергоносителей.
Отчет Газпрома не учел ситуации.
«Уточненная сумма требований ПАО «Газпром» к НАК «Нафтогаз Украины» составила свыше $37 000 млн., она включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству «бери-или-плати» за 2012-2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа», - сообщил отчет Газпрома за январь-сентябрь 2017 года.
Как уточнил зампред правления российской компании Александр Медведев, «с учетом экономической ситуации» требования Газпрома составили $2,02 млрд., что примерно на $35 миллиардов ниже заявленной в отчёты суммы.
Получается, газпромовские юристы предъявили нереальный иск и ввели в заблуждение Правление и акционеров компании.
Я думаю, к концу рождественских каникул «государевы люди» изменят трактовку победы Газпрома в Стокгольме.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,