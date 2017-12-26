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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 26 гру, 2017 13:21 Итоги: Валюта 26.12.17



Характер движения – быстрое падение и столь же быстрое восстановления – уже ясно указывает на технический характере «флэш-крэша», никак не связанный с фундаментальными причинами.



26 декабря на азиатской сессии все основные валюты закованы в узкие диапазоны. Курс евро почти ничем не отличается от уровней закрытия торгов в пятницу ($1,1868) и вряд ли далеко отойдет от него в течение дня. Если, конечно, на «тонких» торгах не произойдет никаких новых потрясений.



Пара фунт-доллар торгуется на уровне $1,3373, а доллар-иена – в области ¥113,29.



Макроэкономический календарь в Европе сегодня пуст, более того, большинство стран по-прежнему отдыхают и продолжают праздновать Рождество, поэтому рыночная активность во вторник будет низкой. Штаты публикуют производственные индексы ФРБ Ричмонда и Далласа, кроме того, выходит малозначимый индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller.



Биткоин восстанавливается после обвала на прошлой неделе. Со вчерашнего дня криптовалюта подорожала примерно на $2000 и сейчас одну монету можно купить за $14777. Падение биткоина на прошлой неделе почти на 30% от очередного исторического максимума в области $19901 технически вывело его в зону медвежьего рынка. Однако практически, учитывая огромную волатильность криптовалюты, это пока всего лишь здоровая коррекция. С начала года биткоин подорожал более чем на 1400%, и его дальнейшая динамика в краткосрочной перспективе будет зависеть от того, сколько найдется желающих купить его на текущих уровнях в надежде на то, что этот пузырь еще не достиг своих максимальных размеров.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 26 декабря понизился на 46,46 коп. и составил 57,7343 UB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 0,50 коп., на торгах пятницы понизился на 9,50 коп., оказавшись на уровне 27,9509 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,885/27,905 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.10, покидая виртуальную сферу, «американец» поднялся к 27,94/27,99, а спустя 30 минут уже обосновался на более высокой отметке 27,97/28,00 UAH/USD, вызвав анонс регулятора о проведении валютного аукциона для продажи дефицитного доллара. Объем мероприятия – $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 12.00 Киева.



Весть о готовящемся аукционе остановила «зеленое» ралли, а доллар по состоянию на 11.00 обосновался на уровне 27,97/27,99 UAH/USD. С течением времени становилось очевидно, что главным источником этого дополуденного рост стали амбиции спекулянтов. Во всяком случае, к 11.38 цена доллара на межбанке упала до 27,91/27,95 UAH/USD, а пополудни, на 12.14 «американец» был на цифре 27,91/27,93 UAH/USD. В это время стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 27,9306, а цена отсечки - 27,9300 UAH/USD. Межбанк равнодушно воспринял эти показатели, но с 12.45 констатировал возобновление роста курса доллара, оказавшегося на уровне 27,93/27,96 UAH/USD. Это дало основание подозревать, что НБУ на аукционе «поскупился», удовлетворив минимум заявок.



Вышедшие после 13.00 все показатели аукциона подтвердили наше предположение. На аукцион было подано заявок на сумму $73,6 млн., из которых НБУ удовлетворил лишь $42,9 млн. Средневзвешенный курс составил 27,9306, максимальный – 27,9315, минимальный (цена отсечки) - 27,9300 UAH/USD.



Не получившие свою СКВ на аукционе игроки, вернулись на межбанк, подняв своим спросом цену доллара до 27,95/27,98 UAH/USD по состоянию на 13.40.



Доллар немного понизился, обосновавшись на уровне 27,940/27,965 UAH/USD, который не покидал до самого финиша «зеленой» сессии на межбанковском валютном рынке .



На цифре 27,940/27,965 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 22 декабря, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9509 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,80% с 27,1909 UAH/USD до 27,9509 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.



На Depo рынке 22 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,00% годовых (после 12.10 Киева - 11,50/13,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 декабря, сменив «медвежий» тренд на «бычий», заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, с межбанка ушло большинство «поставщиков» валюты, экспортеров, в то время как импортеры активизировали покупки валюты для закрытия своих контрактов.



Во-вторых, катализировало процесс преддверие длинных выходных, которые лучше проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.



В-третьих, ощутимую поддержку «зеленым быкам» межбанка оказал наличный рынок, где динамичный рост курса доллара начался уже после обеда в четверг.



В-четвертых, скупость НБУ, не удовлетворившего многие заявки на аукционе, также способствовала росту курса доллара на межбанке.



Необходимо отметить, что превентивные мероприятия НБУ на монетарном фронте (21-го регулятор реализовал свои депозитные сертификаты на общую сумму 20 076 млн. грн.) лишь замедлили рост курса безналичного доллара, но не смогли погасить его полностью. Об этом дали понять понизившиеся с уровня 50 414,5 млн. грн. к отметке 50 046,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 декабря выросли на $11,8 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, на рынке велась активная скупка валюты импортерами.



Во-вторых, перед длинными выходными игроки старались обезопасить себя, войдя в более надежную валюту.



В-третьих, состоявшаяся стараниями НБУ долларовая интервенция под вывеской валютного аукциона тоже внесла свою лепту в общий рост ликвидности торгов.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 21 декабря, в пятницу, 22-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $264,1 млн. к отметке $285,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $232,5 млн. к $244,3 млн.



О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.



Торги 22 декабря на «неформальном» наличном рынке в подавляющем большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. Очень высокий и волатильный старт, который, начиная с полудня трансформировался в довольно спокойную торговлю, преимущественно, равновесную в сопровождении неспешного снижения действующих цен.



Как всегда, «белой вороной» оказался рынок наличных Запорожья, где с открытия и, по сути, до самого финиша сессии, наблюдалось преобладание клиентского предложения в паре доллар-гривня, которое лишь после обеда начало постепенно «разбавляться» клиентскими покупками, спасшими запорожских валютчиков от гривнедефицита.



Вероятнее всего, сценарий на торгах рынков большинства вышеперечисленных населенных пунктов (медленная коррекция от высокий уровней открытия в сопровождении баланса спроса и предложения) был «написан» валютным межбанком, наиболее активная фаза которого в долларовом секторе шла именно по таком маршруту. Повторяя фрагмент «курсовой пилы» с алгоритмом «два шага вверх – один вниз». Причем эти «два шага» были сделаны наличным и безналичными рынками доллара на самом старте торгов.

При этом, напомним: в конечном счете, наличный и безналичный «американец» по сравнению с предыдущей сессией, все-таки прибавил в цене.



Итак, в течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-10,0 коп. (лидировал в динамике Киев).

Офера 22-го потеряли 5,0-17,0 коп. (рынок первой столицы продемонстрировал наиболее значительную коррекцию).



По сравнению с закрытием предыдущей сессии позиция спрос наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-8,0 коп. (лидировало Запорожье).

Позиция «предложение» по сравнению с финишем четверга выросла на 3,0-15,0 коп. (снова Запорожье было впереди).



Поскольку подавляющее большинство рынков вышеперечисленных городов завершили пятницу в равновесии покупок и продаж в паре доллар-гривня, обороты торгов в целом повторили результаты предыдущей сессии. Снова исключение составило Запорожье, констатировавшее прогресс по сравнению с ликвидностью четверга.



Остается добавить, что окончательную «правку» сценария курсовой динамики наличной пары доллар-гривня, написанный валютным межбанком, сделали дилеры наличного рынка, которые своим аккуратным дисконтированием цен немного опережали настроения корректирующегося рынка доллара, добиваясь равновесия покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность сохранилась на приличной уровне.



Впрочем, по порядку.



Торги 22 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,93/28,03 UAH/USD, евро - 33,00/33,25 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,475 UAH/RUB.



На протяжении первой половины пятницы в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, сопровождаясь медленной коррекцией цен и динамичным снижение волатильности.



К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового доллара немного просели стараниями появившихся более заметных оферов: 27,95-97/28,05-07 UAH/USD, евро - 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре наблюдалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



После обеда тенденция «ползучего» снижения цен в розничной паре доллар-гривня была продолжена, сопровождаясь сбалансированной торговлей. Баланс, в конечном счете, привел к очень хорошим» результатам на участке ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровской розницы и мелкого опта «четверку с плюсом», как и накануне.



В течение 22 декабря, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 7,0 коп., офера стали легче на 12,0 коп. Более заметная коррекция в оферах – следствие небезуспешных мероприятия наших дилеров по выравниванию рынка, в частности, подобным манером стимулировались начавшие с полудня отставать клиентские покупки «американца».



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 21 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению прибавил по 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 27,93/28,03 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 22-го работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который сопровождался динамичным снижение «нервозности» и плавной коррекцией цен.



К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптовый партий «американца» немного просели стараниями появившихся более заметных оферов, от который начал отставать клиентский спрос: 27,95-97/28,05-07 UAH/USD, евро - 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. По состоянию на 12.10 Киева моменте в Днепре шла сбалансированная торговля в оптовой паре доллар-гривня.



Тренд на неспешную коррекцию долларовых цен в оптовом сегменте «налички» Днепра был пролонгирован, сопровождаясь балансом спрос/предложение. Последнее позволило оптовому сегменту сохранить итоговую ликвидность на «хорошем» уровне, аккурат, на «твердую четверку», как и в четверг.



На протяжении пятницы биды оптового наличного доллара «по-днепровски» просели на 7,0 коп., офера потеряли 12,0 коп. Более заметное снижение в позиции «предложение» - продукт небезуспешных попыток «неформалов» днепровского опта стимулировать клиентские покупки доллара.



По сравнению с закрытием четверга обе позиции наличного оптового доллара в Днепре прибавили по 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 декабря уровнями 33,00/33,25 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 22 декабря приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой наблюдалась довольно медленная внутридневная коррекция, которую требовалось поддерживать аккуратным ценовым регулированием, не забывая при этом о равновесии покупок и продаж.



Следовательно, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии очевидной «противоречивости» вот уже почти полгода, и неспособности определиться с выбором дальнейшего направления движения на мировом валютном рынке пары евро-доллар. Они, по образу и подобию наличного доллара, «на глазок» и «с запасом», дисконтировали менее значимые офера в паре евро-гривня в надежде, что в этом случае неспокойный евронал найдет своего покупателя.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1850 к отметке $1,1832, констатировав внутридневное его снижение на «скромные» 18 пунктов.



Думаю, наши валютчики учли эту «внешнюю» потерю, добавив к ней внутридневное снижение в паре доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 22 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1875, пара евро-доллар до 02.00 Киева очень плавно теряла в цене, резко ускорив падение с 02.00, упав к $1,1825. Приподнявшись из этой «ямы» поближе к уровню $1,1850, пара евро-доллар не покидала эту цифру до 08.03 Киева. С этого часа заметно прибавила волатильность, проявлявшаяся в росте амплитуды разнополярных колебаний, как это всегда бывает на европейской сессии форекса. Тем не менее, до 16.25 евро не покидал ближайшие окрестности уровня $1,1850, инициировав с указанного часа коррекцию. Откат уронил пару евро-доллар к метке $1,1834, и она не покидала эту цифру в течение часа, до 18.20 Киева, начав возвращаться с указанного часа назад, поближе к «обжитой» отметке $1,1850, оказавшись около 20.15 на уровне $1,1810, который не покидала до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро к доллару США опускается на европейской сессии форекса в пятницу на данных о победе партий, выступающих за независимость Каталонии, на прошедших накануне выборах в местный парламент.



Три каталонские партии, выступающие за независимость региона, получили большинство в парламенте, что, по мнению экспертов, можно считать поражением премьер министра Испании Мариано Рахоя, призывавшего к проведению этих выборов.



М.Рахой рассчитывал, что выборы смогут ослабить сепаратистские движения в Каталонии после прошедшего в регионе в октябре текущего года референдума, признанного незаконным конституционным судом Испании.



Итоги выборов в Каталонии, явка на которые оказалась довольно высокой, вероятно, приведут к возобновлению дебатов относительно независимости региона, что может спровоцировать новую волну волнений, отмечают эксперты.



«Результаты выборов в Каталонии являются серьезной проблемой для правительства Испании и его попыток положить конце движению о независимости региона, - отмечает аналитик ACLS Global Маршалл Гиттлер. - Мы только вышли из первой стадии кризиса и уже входим во вторую, которая может оказаться более сложной, поскольку это голосование было официальным».



Курс евро к доллару США опустился в ходе торгов по состоянию на 15.00 Киева до $1,1848 по сравнению с $1,1874 на закрытие предыдущей сессии.



Стоимость европейской валюты снизилась до ¥134,33 против ¥134,56 накануне.



Курс доллара к иене находится на уровне ¥113,38 по сравнению со ¥113,33 по итогам предыдущей сессии.



Вышедшие макроэкономические данные по США не оказали большого влияния на доллар, поскольку торгов в Европе 22-го по сути нет, там начались рождественские каникулы. К нормальной жизни в Европе рынки вернутся только в среду. Штаты начинают работать уже во вторник.



Расходы населения США в ноябре 2017 года выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, рост за который был пересмотрен с 0,3% до 0,2%.



Аналитики в среднем прогнозировали повышение расходов на 0,5%. Доходы американцев в ноябре выросли на 0.3% после увеличения на 0,4% месяцем ранее.



Средний прогноз экспертов предусматривал повышение на 0,4%. Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), за которым пристально следит Федрезерв при оценке инфляционного давления, в ноябре увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 1,5% в годовом исчислении. В октябре рост составил соответственно 0,2% и 1,4%.



Рост потребительских расходов, на долю которых приходится порядка 70% американского ВВП, вероятно, поддержит экономический рост в США в IV квартале.



Потребительские расходы на товары длительного пользования с поправкой на инфляцию в ноябре увеличились второй месяц подряд - на 0,2%, расходы на товары не длительного пользования подскочили на 0,7%.



Заказы на товары длительного пользования в США выросли в ноябре, став еще одним признаком улучшения спроса на промышленную продукцию США в этом году. Заказы на товары длительного пользования, срок пользования которыми составляет не менее трех лет, в частности, компьютеры и автомобили, в ноябре выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составили $241,36 млрд.



Лидером этого роста были заказы на воздушные суда, автомобили и оборудование военного назначения.



Курс евро к доллару США уже с утра в пятницу негативно реагировал на победу партий, выступающих за независимость Каталонии, на прошедших накануне выборах в местный парламент. Три каталонские партии, выступающие за независимость региона, получили большинство в парламенте, что, по мнению аналитиков, можно считать поражением премьер министра Испании Мариано Рахоя, призывавшего к проведению этих выборов. Результаты выборов в Каталонии являются серьезной проблемой для правительства Испании и его попыток положить конец сепаратистскому движению. Предыдущее правительство и парламент автономного сообщества были распущены решением центральных властей в рамках применения 155-й статьи конституции. Несмотря на то, что первое место на выборах пока удерживает выступающая против независимости центристская партия «Граждане» с 37 мандатами, трем сепаратистским партиям «Вместе за Каталонию», «Левым республиканцам Каталонии» и «Кандидатуре народного единства» удается получить 70 мандатов из 135.

«Я сильно сомневаюсь, что эти потери евро окажутся серьезными», - считает валютный стратег Commerzbank Ульрих Лойхтманн.



Меж тем, некоторое движение в паре евродоллар 22-го все-таки произошло. Ночью пара евро-доллар показывала падение с $1,1872 до $1,1815 на новости о том, что по итогам парламентских выборов в Каталонии партии сепаратистов получат 70 мест из 135 при рекордном уровне участия в 82%. В предыдущем составе у этих партий было 72 места.



Днем в пятницу пара евро-доллар отскакивала обратно к $1,1850.



На данных из США в 15.30 Киева никакой реакции не было.



Индекс цен личного потребления США (PCE) за ноябрь вышел с более слабым ростом в месячном выражении, 0,2% м/м против ожидаемых 0,3%, зато в годовом выражении показан рост с 1,6% до 1,8% г/г по общему индексу и с 1,4% до 1,5% по стержневому, как впрочем, и ожидалось.



Тем не менее, приближение индекса PCE (именно на него ориентируется ФРС, а не на классический индекс потребительских цен) к 2% - благоприятный для доллара фактор.



С другой стороны, данные по заказам товаров длительного пользования США за ноябрь вышли хуже прогноза, показав рост на 1,3% м/м против ожидаемых 2,0% м/м, но предыдущие данные пересмотрели вверх с -0,8% до -0,4% м/м, так что в итоге в годовом выражении заказы выросли с 3,3% г/г сразу до 9,0% г/г (правда, показатель публикуется без сезонной корректировки).



Строго говоря, все эти данные особого значения для форекса не имеют, но как фон показывают, что дела в американской экономике идут неплохо, и ставку можно продолжать повышать.



Далее, Палата Представителей и Сенат США проголосовали за законопроект о продлении финансирования правительства до 19 января. Федеральные органы продолжат работу в обычном режиме, дискуссии по бюджету возобновятся в январе. Таким образом, препятствий росту доллара уже нет никаких, но на 21.25 Киева пара пребывает на уровне в моменте котировка $1,1852...



Нефть снова выросла на этой неделе, от минимума на $62 за баррель Brent поднималась практически к $65.



Мы по-прежнему считаем нефть перекупленной на фоне постоянного роста производства нефти в США (где практически каждую неделю обновляются исторические рекорды), и ждем ослабления рубля на фоне общего роста доллара.



Пока, однако, ни очередное повышение ставки ФРС 13 декабря, ни принятие налогового плана Трампа Конгрессом США, ни даже перенос проблемы потолка госдолга США на следующий год не смогли вызвать рост доллара к его главному оппоненту – евро, но мы в любом случае ждем роста доллара, не сейчас, так позже.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 33,00/33,25 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 22 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,475 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 декабря по спросу и по предложению не изменились.



Как и предполагалось, пятничная сессия валютного межбанка прошла в условиях доминирования «зеленых быков», которым регулятор «ответил» валютным аукционом. Впрочем, значительной части принявших участие в мероприятии игроков НБУ лишь «помазал» по губам, откровенно пожадничав и вызвав постаукционное подорожание «американца».



Думаю, решающую роль в пятничном курсовом отскоке безналичного доллара сыграло сворачивание экспортерами своих проектов и минимум предложения СКВ от этих участников внешней торговли. Кроме того, способствовал росту курса доллара на межбанке «пятничный синдром», усиленный преддверием длинных выходных.



Облегчало задачу играющих на повышение спекулянтов значительное падение общей ликвидности торгов. В первую очередь, как следствие ухода с рынка экспортеров.

Не будем обольщать себя повышением «брутто-оборотов» сделок в долларовом сегменте примерно на $11,5 млн. по сравнению с предыдущей сессии. Не будем забывать о долларовой интервенции регулятора на $42,9 млн. Следовательно, реальная ликвидность «чистого» рынка оставляет желать лучшего.



Думаю, тонким останется рынок безналичного доллара в течение последней, укороченной рабочей недели года. При этом, как известно, низкая ликвидность последних торгов декабря таит в себе немало «обоюдоострых сюрпризов» - рынок безналичного доллара, став «легким на подъем», имеет шансы как глубоко провалиться на гривнедефиците, так и высоко взлететь на безответном спросе. Тешит одно: низкие обороты исключают значительные потери регулятора в случае долларовых интервенций.



Наличный рынок, вероятно, закрепится на ставших более высокими уровнях, сохранив ситуативную относительную сбалансированность, с одной стороны поддерживаемую вероятной пролонгацией клиентского «приноса» «на подарочки», с другой, покупками СКВ «впечатлившимися» ростом «зеленых» цен на межбанке обывателями.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,940/27,965 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о терминации оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно повысились с уровня 50 046,3 млн. грн. к отметке 55 829,2 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.11 повысился, составив 27,95/27,98 UAH/USD.



К 10.41 котировки доллара выросли до 27,96/27,98 UAH/USD, сопровождаясь низкой ликвидностью.



На 11.06 курс безналичного доллара сделал еще полшага наверх: 27,97/27,98 UAH/USD.



По состоянию на 11.32 появившиеся продажи СКВ уронили цену доллара на межбанке , котировки доллара до уровня 27,94/27,95 UAH/USD. «Регулятора с продажами не было видно», - заметил наш гуру.



Около 11.51 котировки доллара на валютном межбанке опустились к отметке 27,93/27,95 UAH/USD, ликвидность оставляет желать лучшего.



Дополуденное динамичное подорожание безналичного «американца» на межбанке , прерванное появлением оферов доллара, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять не тронувшиеся с уровня 11,50/12,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта нулевая динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



К 12.17 «американец» на межбанке еще больше понизился, оказавшись в указанное время на уровне 27,92/27,94 UAH/USD. На моменте низкие обороты.



Наконец, около 13.07 Киева не изменившимися ценами (27,92/27,94 UAH/USD) реальная часть «зеленой» сессии на межбанке приказала долго жить.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 32,90/33,30 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 22 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 22 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1870, поднявшись к отметке $1,1873 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,1875 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 26 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,82-85/28,92-93 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 15,0-18,0 коп., офера опустились на 22,0-23 коп.); евро – 32,90/33,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение упало на 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 26 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,82-85/28,92-93 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 15,0-18,0 коп., офера опустились на 22,0-23 коп.); евро – 32,90/33,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение упало на 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 26 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная, но «нервная» торговля. Обороты пока «низкие».



К 12.07 столичные валютчики, констатировали формирование равновесия покупок и продаж в мелкооптовой паре доллар-гривня, которое сопровождалось текущими ценами: 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 32,85/32,95 UAH/EUR.



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении баланса спрос/предложение.

На моменте в городе действуют цены: 27,85/27,95 UAH/USD, евро - 32,90/33,20 UAH/EUR, рубль 0,472/0,477 UAH/RUB.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного просели стараниями появившихся более заметных оферов: 27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,85/33,12 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,86/28,00 UAH/USD, евро – 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,470/0,476 UAH/RUB, Киев опт 27,83/27,905 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,83/27,90 UAH/USD, евро (опт) 32,80/33,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,80/33,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,82/27,93 UAH/USD, евро – 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,478 RUB/USD, Одесса – опт 27,80/27,90 UAH/USD, розница – 27,75/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,85/27,95 UAH/USD; евро – 32,90/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,472/0,477 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ В понедельник евро пережил неожиданное «рождественское падение», в котором большинство аналитиков винят торговых роботов и низкую ликвидность. По данным терминала Bloomberg единая валюта за несколько минут подешевела на 3%, однако затем отыграла потери.Характер движения – быстрое падение и столь же быстрое восстановления – уже ясно указывает на технический характере «флэш-крэша», никак не связанный с фундаментальными причинами.26 декабря на азиатской сессии все основные валюты закованы в узкие диапазоны. Курс евро почти ничем не отличается от уровней закрытия торгов в пятницу ($1,1868) и вряд ли далеко отойдет от него в течение дня. Если, конечно, на «тонких» торгах не произойдет никаких новых потрясений.Пара фунт-доллар торгуется на уровне $1,3373, а доллар-иена – в области ¥113,29.Макроэкономический календарь в Европе сегодня пуст, более того, большинство стран по-прежнему отдыхают и продолжают праздновать Рождество, поэтому рыночная активность во вторник будет низкой. Штаты публикуют производственные индексы ФРБ Ричмонда и Далласа, кроме того, выходит малозначимый индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller.Биткоин восстанавливается после обвала на прошлой неделе. Со вчерашнего дня криптовалюта подорожала примерно на $2000 и сейчас одну монету можно купить за $14777. Падение биткоина на прошлой неделе почти на 30% от очередного исторического максимума в области $19901 технически вывело его в зону медвежьего рынка. Однако практически, учитывая огромную волатильность криптовалюты, это пока всего лишь здоровая коррекция. С начала года биткоин подорожал более чем на 1400%, и его дальнейшая динамика в краткосрочной перспективе будет зависеть от того, сколько найдется желающих купить его на текущих уровнях в надежде на то, что этот пузырь еще не достиг своих максимальных размеров.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,80% с 27,1909 UAH/USD до 27,9509 UAH/USD.Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.На Depo рынке 22 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,00% годовых (после 12.10 Киева - 11,50/13,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 22 декабря, сменив «медвежий» тренд на «бычий», заметно прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, с межбанка ушло большинство «поставщиков» валюты, экспортеров, в то время как импортеры активизировали покупки валюты для закрытия своих контрактов.Во-вторых, катализировало процесс преддверие длинных выходных, которые лучше проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.В-третьих, ощутимую поддержку «зеленым быкам» межбанка оказал наличный рынок, где динамичный рост курса доллара начался уже после обеда в четверг.В-четвертых, скупость НБУ, не удовлетворившего многие заявки на аукционе, также способствовала росту курса доллара на межбанке.Необходимо отметить, что превентивные мероприятия НБУ на монетарном фронте (21-го регулятор реализовал свои депозитные сертификаты на общую сумму 20 076 млн. грн.) лишь замедлили рост курса безналичного доллара, но не смогли погасить его полностью. Об этом дали понять понизившиеся с уровня 50 414,5 млн. грн. к отметке 50 046,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 декабря выросли на $11,8 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, на рынке велась активная скупка валюты импортерами.Во-вторых, перед длинными выходными игроки старались обезопасить себя, войдя в более надежную валюту.В-третьих, состоявшаяся стараниями НБУ долларовая интервенция под вывеской валютного аукциона тоже внесла свою лепту в общий рост ликвидности торгов.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с четвергом, 21 декабря, в пятницу, 22-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $264,1 млн. к отметке $285,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $232,5 млн. к $244,3 млн.О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.Торги 22 декабря на «неформальном» наличном рынке в подавляющем большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. Очень высокий и волатильный старт, который, начиная с полудня трансформировался в довольно спокойную торговлю, преимущественно, равновесную в сопровождении неспешного снижения действующих цен.Как всегда, «белой вороной» оказался рынок наличных Запорожья, где с открытия и, по сути, до самого финиша сессии, наблюдалось преобладание клиентского предложения в паре доллар-гривня, которое лишь после обеда начало постепенно «разбавляться» клиентскими покупками, спасшими запорожских валютчиков от гривнедефицита.Вероятнее всего, сценарий на торгах рынков большинства вышеперечисленных населенных пунктов (медленная коррекция от высокий уровней открытия в сопровождении баланса спроса и предложения) был «написан» валютным межбанком, наиболее активная фаза которого в долларовом секторе шла именно по таком маршруту. Повторяя фрагмент «курсовой пилы» с алгоритмом «два шага вверх – один вниз». Причем эти «два шага» были сделаны наличным и безналичными рынками доллара на самом старте торгов.При этом, напомним: в конечном счете, наличный и безналичный «американец» по сравнению с предыдущей сессией, все-таки прибавил в цене.Итак, в течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-10,0 коп. (лидировал в динамике Киев).Офера 22-го потеряли 5,0-17,0 коп. (рынок первой столицы продемонстрировал наиболее значительную коррекцию).По сравнению с закрытием предыдущей сессии позиция спрос наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-8,0 коп. (лидировало Запорожье).Позиция «предложение» по сравнению с финишем четверга выросла на 3,0-15,0 коп. (снова Запорожье было впереди).Поскольку подавляющее большинство рынков вышеперечисленных городов завершили пятницу в равновесии покупок и продаж в паре доллар-гривня, обороты торгов в целом повторили результаты предыдущей сессии. Снова исключение составило Запорожье, констатировавшее прогресс по сравнению с ликвидностью четверга.Остается добавить, что окончательную «правку» сценария курсовой динамики наличной пары доллар-гривня, написанный валютным межбанком, сделали дилеры наличного рынка, которые своим аккуратным дисконтированием цен немного опережали настроения корректирующегося рынка доллара, добиваясь равновесия покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность сохранилась на приличной уровне.Впрочем, по порядку.Торги 22 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,93/28,03 UAH/USD, евро - 33,00/33,25 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,475 UAH/RUB.На протяжении первой половины пятницы в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, сопровождаясь медленной коррекцией цен и динамичным снижение волатильности.К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового доллара немного просели стараниями появившихся более заметных оферов: 27,95-97/28,05-07 UAH/USD, евро - 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре наблюдалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.После обеда тенденция «ползучего» снижения цен в розничной паре доллар-гривня была продолжена, сопровождаясь сбалансированной торговлей. Баланс, в конечном счете, привел к очень хорошим» результатам на участке ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровской розницы и мелкого опта «четверку с плюсом», как и накануне.В течение 22 декабря, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 7,0 коп., офера стали легче на 12,0 коп. Более заметная коррекция в оферах – следствие небезуспешных мероприятия наших дилеров по выравниванию рынка, в частности, подобным манером стимулировались начавшие с полудня отставать клиентские покупки «американца».Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 21 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению прибавил по 3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 27,93/28,03 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 22-го работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который сопровождался динамичным снижение «нервозности» и плавной коррекцией цен.К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптовый партий «американца» немного просели стараниями появившихся более заметных оферов, от который начал отставать клиентский спрос: 27,95-97/28,05-07 UAH/USD, евро - 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. По состоянию на 12.10 Киева моменте в Днепре шла сбалансированная торговля в оптовой паре доллар-гривня.Тренд на неспешную коррекцию долларовых цен в оптовом сегменте «налички» Днепра был пролонгирован, сопровождаясь балансом спрос/предложение. Последнее позволило оптовому сегменту сохранить итоговую ликвидность на «хорошем» уровне, аккурат, на «твердую четверку», как и в четверг.На протяжении пятницы биды оптового наличного доллара «по-днепровски» просели на 7,0 коп., офера потеряли 12,0 коп. Более заметное снижение в позиции «предложение» - продукт небезуспешных попыток «неформалов» днепровского опта стимулировать клиентские покупки доллара.По сравнению с закрытием четверга обе позиции наличного оптового доллара в Днепре прибавили по 3,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 декабря уровнями 33,00/33,25 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 5,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 22 декабря приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой наблюдалась довольно медленная внутридневная коррекция, которую требовалось поддерживать аккуратным ценовым регулированием, не забывая при этом о равновесии покупок и продаж.Следовательно, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии очевидной «противоречивости» вот уже почти полгода, и неспособности определиться с выбором дальнейшего направления движения на мировом валютном рынке пары евро-доллар. Они, по образу и подобию наличного доллара, «на глазок» и «с запасом», дисконтировали менее значимые офера в паре евро-гривня в надежде, что в этом случае неспокойный евронал найдет своего покупателя.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 33,00/33,25 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 22 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,475 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 декабря по спросу и по предложению не изменились.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,940/27,965 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о терминации оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно повысились с уровня 50 046,3 млн. грн. к отметке 55 829,2 млн. грн.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.11 повысился, составив 27,95/27,98 UAH/USD.К 10.41 котировки доллара выросли до 27,96/27,98 UAH/USD, сопровождаясь низкой ликвидностью.На 11.06 курс безналичного доллара сделал еще полшага наверх: 27,97/27,98 UAH/USD.По состоянию на 11.32 появившиеся продажи СКВ уронили цену доллара на межбанке , котировки доллара до уровня 27,94/27,95 UAH/USD. «Регулятора с продажами не было видно», - заметил наш гуру.Около 11.51 котировки доллара на валютном межбанке опустились к отметке 27,93/27,95 UAH/USD, ликвидность оставляет желать лучшего.Дополуденное динамичное подорожание безналичного «американца» на межбанке , прерванное появлением оферов доллара, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять не тронувшиеся с уровня 11,50/12,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта нулевая динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.К 12.17 «американец» на межбанке еще больше понизился, оказавшись в указанное время на уровне 27,92/27,94 UAH/USD. На моменте низкие обороты.Наконец, около 13.07 Киева не изменившимися ценами (27,92/27,94 UAH/USD) реальная часть «зеленой» сессии на межбанке приказала долго жить.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,10 UAH/USD, евро – 32,90/33,30 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.Евро по сравнению с открытием 22 декабря по спросу и по предложению не изменился.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 22 декабря по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1870, поднявшись к отметке $1,1873 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,1875 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 26 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,82-85/28,92-93 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 15,0-18,0 коп., офера опустились на 22,0-23 коп.); евро – 32,90/33,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение упало на 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 26 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,82-85/28,92-93 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 15,0-18,0 коп., офера опустились на 22,0-23 коп.); евро – 32,90/33,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение упало на 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 26 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная, но «нервная» торговля. Обороты пока «низкие».К 12.07 столичные валютчики, констатировали формирование равновесия покупок и продаж в мелкооптовой паре доллар-гривня, которое сопровождалось текущими ценами: 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 32,85/32,95 UAH/EUR.По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении баланса спрос/предложение.На моменте в городе действуют цены: 27,85/27,95 UAH/USD, евро - 32,90/33,20 UAH/EUR, рубль 0,472/0,477 UAH/RUB.Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного просели стараниями появившихся более заметных оферов: 27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,85/33,12 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,86/28,00 UAH/USD, евро – 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,470/0,476 UAH/RUB, Киев опт 27,83/27,905 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,83/27,90 UAH/USD, евро (опт) 32,80/33,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,80/33,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,82/27,93 UAH/USD, евро – 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,478 RUB/USD, Одесса – опт 27,80/27,90 UAH/USD, розница – 27,75/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,85/27,95 UAH/USD; евро – 32,90/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,472/0,477 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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