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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 27 гру, 2017 13:09 Итоги: Валюта 27.12.17



По состоянию на 08.15 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на $0,8, или на 0,06%, до $1286,7 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,08%, до $16,6 за унцию.



Во вторник фьючерс на золото подорожал на 0,7%, до $1286,8, что превысило отметку закрытия торгов 1 декабря в $1282,3 за унцию.



В понедельник из-за Рождества многие торговые площадки были закрыты. Во вторник участники рынка были не очень активны. Европейские рынки, в том числе Германии, Франции, Великобритании, Испании и других, по-прежнему были закрыты. На этом фоне объем торгов был снижен, а трейдеры там, где могли, предпочитали покупку более безопасных активов, к числу которых традиционно относится золото.



Аналитики, чей прогноз приводит издание The Wall Street Journal, ожидают роста стоимости этого актива в среднесрочной перспективе на фоне повышенного спроса и пополнения запасов физического золота в Азии в период празднования китайского Нового года в середине февраля.



Доллар слабо дешевеет к основным мировым валютам в среду утром на незначительных оборотах после рождественских праздников.



По состоянию на 07.30 Киева курс евро к доллару рос до $1,1876 за евро против $1,1858 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене снижался до ¥113,19 за доллар со ¥113,23 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,11%, до 93,2 пункта.



Объем торгов остается слабым после празднования католического Рождества 25 декабря, в понедельник, когда биржи США были закрыты. Не было торгов в понедельник и вторник и во многих странах Европы, среди которых Великобритания, Германия, Франция и другие.



Инвесторы вместе с этим продолжают обращать внимание на экономические и политические новости в мире. Так, трейдеры будут следить за ситуацией в Германии - на 07 января социал-демократы и альянс канцлера Ангелы Меркель договорились начать официальные предварительные переговоры о формировании правительства.



Рынок оценивает и принятие налоговой реформы США, которая являлась одним из главных пунктов предвыборной программы нынешнего президента страны Дональда Трампа. Трамп в пятницу подписал закон об этой реформе, которая станет крупнейшей в США с 1986 года. Ее ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%.



Трейдеры также ожидают позднее в ходе торгов среды публикации аналитической компанией Conference Board индекса доверия потребителей в США в декабре. Эксперты ожидают уменьшения показателя до 128,1 пункта с уровня ноября в 129,5 пункта.



Фьючерсы на золото во вторник выросли, уровень закрытия был на максимуме за месяц. Факторов роста цены могло быть ослабление доллара США, в котором выражена цена металла.



Февральский фьючерс на золото вырос на $8,70, или на 0,7%, до $1287,50 за унцию. Это максимальный уровень закрытия с 28 ноября. Индекс доллара USDX снизился на 0,1%.



Курс доллара США во вторник мало изменился против корзины валют, трейдеры не отреагировали на положительные данные по инфляции в Японии и протокол заседания Банка Японии, который сигнализировал, что руководители денежной политики предпочитают придерживаться мягкой денежной политики.



Bitcoin восстановился после снижения на 25% на прошлой неделе, что было самым значительным недельным снижением с апреля 2013 г.



Объем торговли низкий, так как Лондон и многие другие финансовые центры не работали после Рождества. Вероятно, на неделе активность будет низкой.

Доллар США, как ожидается, будет получать поддержку в начале 2018 г. после принятия налоговой реформы в США, которая стала наиболее существенным изменением за 30 лет.

Аналитики в целом считают, что снижение корпоративного налога повысит инвестиции бизнеса, ускорит рост экономики США и укрепит доллар даже при том, что налоговая реформа может привести к дополнительному росту федерального долга США на $1,5 трлн. за 10 лет.



Индекс доллара USDX снизился менее чем на 0,1% до 93,22 пунктов.



Пара евро-доллар осталась на прежнем уровне $1,1867, пара доллар-иена остается близко к закрытию пятницы на ¥113,19.



Рынок слабо отреагировал на данные по инфляции в Японии, вышедшие во вторник, которые показали, что базовый индекс потребительских цен растёт 11-й месяц подряд, на +0,9% г/г, а расходы потребителей в ноябре выросли.

Хотя уровень инфляции остается ниже целевого уровня Банка Японии 2%, рост даёт надежду, что устойчивое экономическое восстановление постепенно приведет к росту цен.



Протокол заседания Банка Японии в октябре, представленный во вторник, показал, что большинство членов совета директоров разделяют мнение, что центральных банк должен сохранять мягкую денежную политику.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 27 декабря понизился на 27,99 коп. и составил 57,4544 UB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 9,50 коп., на торгах вторника повысился на 0,63 коп., оказавшись на уровне 27,9446 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,940/27,965 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.15, покидая виртуальную сферу, «американец» поднялся к 27,96/27,98, а спустя 15 минут уже обосновался на более высокой отметке 27,96/27,98 UAH/USD.

К 11.00 цена «американца» на межбанке прикоснулась к локальному максимуму (27,97/27,98 UAH/USD), вызвав продажи дождавшихся этого события экспортеров. Они развернули рынок доллара вниз, и уже к 11.32 доллар успел откатиться к 27,94/27,95 UAH/USD.



Движение доллара вниз было столь же неспешным, как и его подъем. Во всяком случае, к 12.15 «американец» на межбанке оказался на уровне 27,92/27,94 UAH/USD. На этих же цифрах межбанк около 13.00 ушел на обеденный перерыв.



Уровни 27,92/27,94 UAH/USD оставались действующими до 15.00, когда на опустевшем рынке единичные продажи доллара возобновили его поэтапную коррекцию.

В результате пошагового снижения доллар понизился, обосновавшись на уровне 27,83/27,87 UAH/USD, который не покидал до самого финиша «зеленой» сессии на межбанковском валютном рынке .



На цифре 27,83/27,87 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 26 декабря, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9446 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,77% с 27,1909 UAH/USD до 27,9446 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.



На Depo рынке 26 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,50/12,50% годовых (после 12.10 Киева - 11,50/13,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 декабря, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, с межбанка ушло большинство покупателей валюты, сформировав «техническое» преобладание предложения после касания курсом СКВ внутридневного максимума.



Во-вторых, нынче финиш месяца, квартала, полугодия и года, время, характеризующееся ростом интереса к ресурсам в гривне. Для текущих расходов, выплат жалованья сотрудникам компаний, платежей в Казну из-за близкого старта бюджетного периода. Ситуация с гривней осложнялась по причине нацбанковского размещения своих депосертификатов 22-го на 16,0 млрд. грн.



Интересно отметить, что, несмотря на пятничное размещение НБУ своих депосертификатов, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно выросли с уровня 50 046,3 млн. грн. к отметке 55 829,2 млн. грн. Мы не исключаем, что этот «привес» в гривневом навесе предназначался на иные, альтернативные межбанку, мероприятия.



В-третьих, откат на рынке безналичного доллара поддерживала падающая из-за доминирования клиентского «приноса» цена наличного «американца».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 декабря заметно, на $76,8 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, рынок покинули импортеры. Кроме того, из-за выходного дня в США и в Украине 25-го, пресловутый «синдром понедельника» сместился на 26 декабря, характеризуясь заметным снижением предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



Во-вторых, нынче последние предновогодние сессии, период, когда сворачивается бизнесовая и внешнеторговая активность, снижая «посещаемость» межбанка.



В-третьих, в отличие от предыдущих торгов, нынче регулятор не участвовал в сессии своим арбитражом. Выкупленные регулятором по запросу наилучшего курса $3,0 млн. погоды не сделали.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 22 декабря, во вторник, 26-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $285,4 млн. к отметке $187,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $244,3 млн. к $167,9 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.



Торги 26 декабря на «неформальном» наличном рынке в подавляющем большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. Достаточно «вялый», местами, «опоздавший», старт, который, сопровождался изначальным равновесием покупок и продаж, в дальнейшем перерос во внутридневную коррекцию цен наличного доллара, в которой принимали участие клиентские офера, пребывающие в некотором доминировании, дилерские дисконтирования цен в небезуспешных попытках сохранить установившееся с утра равновесие спроса и предложения.



Нелишне добавить смену тренда на рынке безналичного доллара, когда около 11.05 там стартовало снижение действующих цен на безналичный «американец», подпитывавшее «медвежьи» настроения на наличном рынке. В свою очередь, коррекция курса наличного доллара создавала необходимую для «медведей» межбанка поддержку.



На рынках всех вышеперечисленных населенных пунктов по итогам вторника благодаря вовремя проведенному дисконтированию действующих цен, сложилось равновесие покупок и продаж. В свою очередь, этот итоговый баланс спрос/предложение обеспечил сохранение приличных оборотов, несмотря на вышеозначенный «перенос» «синдрома понедельника» на этот вторник.



В течение вторника наличный «неформальный» доллар на рынках разных регионов страны потеря по спросу 7,0-11,0 коп. (лидировал во внутридневном снижении бидов Харьков). Позиция «предложение на протяжении 26 декабря понизилась на 5,0-10,0 коп. (снова в лидерах коррекции оказался рынок первой столицы).



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» доллара упали на 12,0-20,0 коп. (лидировал в межсессионном снижении Харьков). Позиция «предложение» во вторник по сравнению с закрытием пятницы упала на 13,0-18,0 коп. (снова впереди всех была харьковская «наличка»).



Как и прежде, остается добавить, что окончательную «правку» сценария курсовой динамики наличной пары доллар-гривня, написанный валютным межбанком и клиентами, сделали дилеры наличного рынка, которые своим аккуратным дисконтированием цен немного опережали настроения корректирующегося рынка доллара, добиваясь равновесия покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность сохранилась на приличной уровне.



Впрочем, по порядку.



Торги 26 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,75/27,85 UAH/USD, евро - 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,475 UAH/RUB.



На протяжении вторника в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, сопровождаясь медленной коррекцией цен и отсутствием волатильности.



К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового доллара немного просели стараниями появившихся более заметных оферов: 27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,85/33,12 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На 12.10 Киева в Днепре наблюдалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



После обеда тенденция «ползучего» снижения цен в розничной паре доллар-гривня была продолжена, сопровождаясь сбалансированной торговлей. Баланс, в конечном счете, привел к «очень хорошим» результатам на участке ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровской розницы и мелкого опта «четверку с плюсом», как и накануне.



В течение 26 декабря, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 7,0-10,0 коп., офера стали «легче» на 7,0-8,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 22 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению потерял по 18,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 27,75/27,85 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 26-го работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который сопровождался отсутствием «нервозности» и плавной коррекцией цен.



К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптовый партий «американца» немного просели стараниями появившихся более заметных оферов, от который начал отставать клиентский спрос: 27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,85/33,12 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На 12.10 Киева в Днепре наблюдалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



Тренд на неспешную коррекцию долларовых цен в оптовом сегменте «налички» Днепра был пролонгирован после обеда, сопровождаясь балансом спрос/предложение. Последнее позволило оптовому сегменту сохранить итоговую ликвидность на «хорошем» уровне, аккурат, на «твердую четверку», как и в пятницу.



На протяжении вторника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» просели на 7,0-10,0 коп., офера потеряли 7,0-8,0 коп.



По сравнению с закрытием 22 декабря обе позиции наличного оптового доллара в Днепре потеряли по 18,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 декабря уровнями 32,85/33,05 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечное снижение бидов на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре потеряли по 15,0 коп., офера стали ниже на 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 26 декабря приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой наблюдалась довольно медленная внутридневная коррекция, которую требовалось поддерживать очень аккуратным ценовым регулированием, не забывая при этом о равновесии покупок и продаж.



Следовательно, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии очевидной «противоречивости» вот уже почти полгода, и неспособности определиться с выбором дальнейшего направления движения на мировом валютном рынке пары евро-доллар. Кроме того, нелишне указать на пролонгацию рождественских каникул в странах еврозоны, следствием которой был тонкий (низколиквидный) рынок форекс на протяжении европейской сессии.



Поэтом наши дилеры снова, немного понизили в течение дня обе позиции наличного евро, ориентируясь на внутридневную динамику наличной пары доллар-гривня.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1875 к отметке $1,1865, констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 10 пунктов.



Думаю, наши валютчики учли эту «внешнюю» потерю, добавив к ней внутридневное снижение в паре доллар-гривня. При этом, полагаю, они в значительной степени «впечатлились» проседанием пары евро-доллар на мировом валютном рынке в период с 11.00 до 15.00 Киева, когда евро «отметился» на внутридневном минимуме ($1,1846 около 14.45 Киева).



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 26 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1870, пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры, инициировав незначительный рост волатильности на отрывшейся европейской сессии форекса в условиях всеобщего выходного дня в странах монетарного союза. Не исключено, что по этой причине было достаточно сколь-нибудь заметной продажи в паре, чтобы обвалить ее к 14.45 Киева ко внутридневному минимуму 1,1846, из которого она выбиралась до 17.00, «ознаменовав» это событие очередным и уже порядком нам надоевшим шипом, прикоснувшись к $1,1877.

«Скоропостижная» коррекция пары уронила его в рамки диапазона 1,1863-1,1867, которую не покидала до 19.45 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Во вторник, 26 декабря, на торгах в Европе индекс доллара (USDX) вышел в «плюс». На 15.20 Киева значение индекса USDX составляет 93,38 пунктов (+0,12%) против 93,26 пунктов на закрытии в пятницу.



Укрепление доллара незначительное, поскольку торговые объемы снижены из-за отсутствия европейских участников рынка. После непродолжительной консолидации на уровне $1,1870 пара евро-доллар снизилась до $1,1850.

Евро подешевел на общем фоне ослабления доллара США и снижения кроссов по евро. Все основные кроссы по евро ушли в «минус».



Важных событий до конца недели не ожидается. Это не означает, что рынок останется вялым до конца года. Наоборот, на низколиквидном рынке стоит ожидать незапланированных сильных ценовых колебаний. И движения будут как раз не в ту сторону, в которую ожидает большинство трейдеров.



К примеру, по данным myfxbook, в паре евро-доллар у трейдеров короткие позиции составляют 67% от всех позиций, в паре фунт-доллар – 57%, в паре австралийский доллар-доллар США – 72%.

Технически доллар США может сохранить нисходящую динамику.



Против евро доллар подешевел на 12,76%, до $1,1858, к фунту – на 9,95%, до $1,3558, к йене – на 3,17%, до ¥113,26, к «канадцу» – на 5,27% до 1,2726, к «австралийцу» – на 5,31%, до $0,7583.



Доллар США слабо дешевеет относительно евро во вторник ближе к вечеру на фоне низкой активности торгов, американские трейдеры постепенно возвращаются к работе после празднования Рождества накануне.

Европейские рынки, которые также не работали в понедельник, закрыты и 26 декабря.



Курс евро к доллару США к 16.45 Киева составлял $1,1875 по сравнению с $1,1870 накануне. Курс доллара к иене торгуется на уровне ¥113,27 против ¥113,26 по итогам предыдущей сессии.



Курс евро составляет ¥134,48 по сравнению с ¥134,44 в понедельник.

Инвесторы продолжают изучать детали налоговой реформы в США, взвешивая ее плюсы и минусы.



Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о внесении в Налоговый кодекс изменений, которые он назвал крупнейшими в истории страны. Де-факто налоговая реформа является самой масштабной с 1986 года, и как рассчитывают авторы закона, простимулирует рост американской экономики уже в следующем году.



Закон о налоговой реформе стал первой серьезной победой республиканцев со времени вступления Д.Трампа на пост президента США в январе 2017 года. Подписание закона президентом положило конец длившемуся семь месяцев периоду обсуждения параметров реформы законодателями.



Доллар оставался в целом стабильным в период обсуждения налоговой реформы. Как ожидают многие эксперты, ее реализация одновременно с повышением базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) поддержит американскую валюту.



Индекс доллара USDX, оценивающий колебания доллара США относительно шести основных мировых валют, в 2017 году прибавил 8,6%.

Во вторник значение индекса теряет 0,1%.



Таким образом, во вторник рынок продолжил торговаться в празднично-предпраздничном режиме. Европа во вторник еще не работает, и, хотя банки США уже работают, но уже скоро Новый Год, многие западные трейдеры последнюю неделю года отдыхают, рынок остается тонким.



Пока волатильность остается небольшой, пара колеблется в диапазоне $1,1840-1,1880, но мы по-прежнему полагаем, что на тонком рынке есть все шансы сходить за стопами евровых «медведей». И если не обновить максимум от 27 декабря на $1,1960, то хотя бы максимум от 01 декабря на $1,1940. Причем это может произойти очень быстро - быстро снимут стопы и потом начнется сильный рост доллара.



Значимой статистики на этой неделе не ожидается, разве только упомянуть Чикагский индекс менеджеров по закупкам за декабрь в четверг (ожидается падение с 63,9 до 62).



Более важные данные будут только в новом году, в частности, 03 января, в среду, будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, а 05 января будут опубликованы данные по приросту рабочих мест в США Nonfarm Payrolls. Мы полагаем, что эти события, наконец, смогут сдвинуть дело с мертвой точки и вызвать рост доллара. А пока нужно сохранять с бдительность с тем, чтобы отследить момент попытки сбора стопов на тонком рынке. Ситуация сейчас чисто спекулятивная, как в последних числах декабря 2016 года – первых числах января 2017 года.



Цены на нефть растут пятый день подряд и во вторник достигали $65,50. за баррель Brent. Однако мы все равно полагаем, что «черное золото» начнет падать, как только начнется общий рост доллара и все упирается именно в поведение пары евро-доллар.



Единственное, что может еще оправдывать столь долгое откладывание ожидаемого нами тренда на рост доллара – это отсутствие окончательного решения вопроса с бюджетом США на 2018 финансовый год, что напрямую связано с повышением порога госдолга США. Но ждать осталось, думается, недолго, и 2018 году мы увидим «настоящий» рост доллара, по аналогии с 2014 годом.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,85/33,05 UAH/EUR, констатировав при этом пятикопеечное снижение бидов на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 26 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,475 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему на 15,0 коп. с закрытия пятницы спросу и потерявшему 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 декабря по спросу и по предложению не изменились.



После длинных выходных из-за католического Рождества валютный межбанк «перенес» «синдром понедельника» на вторник. С минимумом предложения обязательной к реализации на межбанке части экспортной выручки, который вместе с незначительным отложенным спросом приподняли цену безналичного «американца» в дебюте сессии. Однако впоследствии в игру вступили выдержавшие паузу продавцы доллара, которым пассивную поддержку оказали не появившиеся на рынке импортеры.



В свою очередь выросшие на транзитных и коррсчетах НБУ остатки в нацвалюте были в значительной степени компенсированы состоявшимся 22 декабря размещением депозитных сертификатов, проведенным регулятором на сумму 16,0 млрд .грн.



Так что, в конечном счете, сессию 26 декабря на рынке безналичного доллара вполне можно считать банальным взаимозачетом. Собственно, на это указывает минимальная курсовая подвижка долларовых цен по сравнению с предыдущими торгами, а также низкая ликвидность состоявшихся сделок.

Иначе говоря, пока наши ожидания от тонкого и «скорого на подъем» рынка «зеленого» безнала изрядной курсовой подвижности, не оправдываются, давая нам основание ожидать от последних торгов межбанка в 2017 году подобного настроения.



Не исключено, что он имеет «рукотворное происхождение», сформированное департаментом монетарного регулирования Нацбанка, которому, судя по всему, очень не хочется утруждать себя появлениями на межбанке с арбитражом.



Наличный рынок вероятнее всего, войдет в полосу относительной стабильности с незначительным преобладанием клиентского «приноса» и плавным переходом к финишу месяца в «праздничный режим» торговли, «радующий» потенциальных клиентов широченной маржой.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,83/27,87 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о терминации притока средств на транзитные и коррсчета НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно понизились с уровня 55 829,2 млн. грн. к отметке 53 704,5 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.07 повысился, составив 27,90/27,93 UAH/USD.



К 10.40 котировки доллара не покинули отметку 27,90/27,93 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.



По состоянию на 10.52 безналичный «американец» возобновил «восхождение», оказавшись на уровне 27,95/27,97 UAH/USD.



На 11.06 курс безналичного доллара оставались на этой же цифре (27,95/27,97 UAH/USD). Очевидно, подъем оказался не из легких.



По состоянию на 11.46 появившиеся продажи СКВ остановили рост и уронили цену доллара на межбанке , котировки «американца» до уровня 27,93/27,95 UAH/USD.



Дополуденное динамичное подорожание безналичного «американца» на межбанке , остановленное незадолго до полудня оферами экспортеров, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 11,50/12,50% к отметке 11,25/12,75% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта нулевая динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



К 12.21 «американец» на межбанке не тронулся с уровня 27,93/27,95 UAH/USD. На моменте низкие обороты и баланс спроса и предложения.



Спустя 16 минут, на 12.37, возобновив «восхождение», безналичный доллар на межбанке оказался на уровне 27,95/27,96 UAH/USD.



Наконец, около 12.48 Киева немного приподнявшимися ценами (27,96/27,97 UAH/USD) реальная часть «зеленой» сессии на межбанке приказала долго жить.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 декабря с уровней: доллар – 27,70/28,00 UAH/USD, евро – 32,80/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 26 декабря по спросу и по предложению упал на 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 26 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1875, поднявшись к отметке $1,1878 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,1869 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 27 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,73/27,83 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 9,0-12,0 коп., офера опустились на 9,0-10 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение упало на столько же); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 27 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,73/27,83 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 9,0-12,0 коп., офера опустились на 9,0-10 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение упало на столько же); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 27 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «низкие».



К 12.09 столичные валютчики, констатировали пятикопеечные прибавки по обеим позициями наличного доллара и евро. Очевидно, потенциальные клиенты столичного рынка наличных впечатлились» дополуденным ростом курса безналичного «американца». На моменте в Киеве действуют цены: 27,75/27,85 UAH/USD, евро – 32,85/32,95 UAH/EUR.



По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном повышении действующих цен (27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,95/33,15 UAH/EUR, рубль 0,472/0,477 UAH/RUB). Очевидно, из-за этого роста на местном рынке возникла пауза в работе, сменившая утреннее доминирование клиентского «приноса».



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного выросли стараниями появившихся клиентских покупок 27,78/27,87 UAH/USD, евро - 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,75/27,88 UAH/USD, евро – 32,85/33,10 UAH/EUR, рубль 0,470/0,475 UAH/RUB, Киев опт 27,70/27,80 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,70/27,80 UAH/USD, евро (опт) 32,80/32,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,80/32,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,73/27,83 UAH/USD, евро – 32,80/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,478 RUB/USD, Одесса – опт 27,75/27,80 UAH/USD, розница – 27,70/27,85 UAH/USD; Запорожье – 27,75/27,85 UAH/USD; евро – 32,90/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,472/0,478 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота в среду коррекционно снижается после роста в предыдущий день торгов до максимумов с начала декабря.Доллар слабо дешевеет к основным мировым валютам в среду утром на незначительных оборотах после рождественских праздников.Фьючерсы на золото во вторник выросли, уровень закрытия был на максимуме за месяц. Факторов роста цены могло быть ослабление доллара США, в котором выражена цена металла.Курс доллара США во вторник мало изменился против корзины валют, трейдеры не отреагировали на положительные данные по инфляции в Японии и протокол заседания Банка Японии, который сигнализировал, что руководители денежной политики предпочитают придерживаться мягкой денежной политики.Bitcoin восстановился после снижения на 25% на прошлой неделе, что было самым значительным недельным снижением с апреля 2013 г.Объем торговли низкий, так как Лондон и многие другие финансовые центры не работали после Рождества. Вероятно, на неделе активность будет низкой.Доллар США, как ожидается, будет получать поддержку в начале 2018 г. после принятия налоговой реформы в США, которая стала наиболее существенным изменением за 30 лет.Аналитики в целом считают, что снижение корпоративного налога повысит инвестиции бизнеса, ускорит рост экономики США и укрепит доллар даже при том, что налоговая реформа может привести к дополнительному росту федерального долга США на $1,5 трлн. за 10 лет.Индекс доллара USDX снизился менее чем на 0,1% до 93,22 пунктов.Пара евро-доллар осталась на прежнем уровне $1,1867, пара доллар-иена остается близко к закрытию пятницы на ¥113,19.Рынок слабо отреагировал на данные по инфляции в Японии, вышедшие во вторник, которые показали, что базовый индекс потребительских цен растёт 11-й месяц подряд, на +0,9% г/г, а расходы потребителей в ноябре выросли.Хотя уровень инфляции остается ниже целевого уровня Банка Японии 2%, рост даёт надежду, что устойчивое экономическое восстановление постепенно приведет к росту цен.Протокол заседания Банка Японии в октябре, представленный во вторник, показал, что большинство членов совета директоров разделяют мнение, что центральных банк должен сохранять мягкую денежную политику.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,77% с 27,1909 UAH/USD до 27,9446 UAH/USD.Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.На Depo рынке 26 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,50/12,50% годовых (после 12.10 Киева - 11,50/13,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 26 декабря, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, с межбанка ушло большинство покупателей валюты, сформировав «техническое» преобладание предложения после касания курсом СКВ внутридневного максимума.Во-вторых, нынче финиш месяца, квартала, полугодия и года, время, характеризующееся ростом интереса к ресурсам в гривне. Для текущих расходов, выплат жалованья сотрудникам компаний, платежей в Казну из-за близкого старта бюджетного периода. Ситуация с гривней осложнялась по причине нацбанковского размещения своих депосертификатов 22-го на 16,0 млрд. грн.Интересно отметить, что, несмотря на пятничное размещение НБУ своих депосертификатов, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно выросли с уровня 50 046,3 млн. грн. к отметке 55 829,2 млн. грн. Мы не исключаем, что этот «привес» в гривневом навесе предназначался на иные, альтернативные межбанку, мероприятия.В-третьих, откат на рынке безналичного доллара поддерживала падающая из-за доминирования клиентского «приноса» цена наличного «американца».Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 декабря заметно, на $76,8 млн., понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, рынок покинули импортеры. Кроме того, из-за выходного дня в США и в Украине 25-го, пресловутый «синдром понедельника» сместился на 26 декабря, характеризуясь заметным снижением предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.Во-вторых, нынче последние предновогодние сессии, период, когда сворачивается бизнесовая и внешнеторговая активность, снижая «посещаемость» межбанка.В-третьих, в отличие от предыдущих торгов, нынче регулятор не участвовал в сессии своим арбитражом. Выкупленные регулятором по запросу наилучшего курса $3,0 млн. погоды не сделали.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 22 декабря, во вторник, 26-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $285,4 млн. к отметке $187,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $244,3 млн. к $167,9 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.Торги 26 декабря на «неформальном» наличном рынке в подавляющем большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. Достаточно «вялый», местами, «опоздавший», старт, который, сопровождался изначальным равновесием покупок и продаж, в дальнейшем перерос во внутридневную коррекцию цен наличного доллара, в которой принимали участие клиентские офера, пребывающие в некотором доминировании, дилерские дисконтирования цен в небезуспешных попытках сохранить установившееся с утра равновесие спроса и предложения.Нелишне добавить смену тренда на рынке безналичного доллара, когда около 11.05 там стартовало снижение действующих цен на безналичный «американец», подпитывавшее «медвежьи» настроения на наличном рынке. В свою очередь, коррекция курса наличного доллара создавала необходимую для «медведей» межбанка поддержку.На рынках всех вышеперечисленных населенных пунктов по итогам вторника благодаря вовремя проведенному дисконтированию действующих цен, сложилось равновесие покупок и продаж. В свою очередь, этот итоговый баланс спрос/предложение обеспечил сохранение приличных оборотов, несмотря на вышеозначенный «перенос» «синдрома понедельника» на этот вторник.В течение вторника наличный «неформальный» доллар на рынках разных регионов страны потеря по спросу 7,0-11,0 коп. (лидировал во внутридневном снижении бидов Харьков). Позиция «предложение на протяжении 26 декабря понизилась на 5,0-10,0 коп. (снова в лидерах коррекции оказался рынок первой столицы).По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» доллара упали на 12,0-20,0 коп. (лидировал в межсессионном снижении Харьков). Позиция «предложение» во вторник по сравнению с закрытием пятницы упала на 13,0-18,0 коп. (снова впереди всех была харьковская «наличка»).Как и прежде, остается добавить, что окончательную «правку» сценария курсовой динамики наличной пары доллар-гривня, написанный валютным межбанком и клиентами, сделали дилеры наличного рынка, которые своим аккуратным дисконтированием цен немного опережали настроения корректирующегося рынка доллара, добиваясь равновесия покупок и продаж, благодаря которому итоговая ликвидность сохранилась на приличной уровне.Впрочем, по порядку.Торги 26 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,75/27,85 UAH/USD, евро - 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,475 UAH/RUB.На протяжении вторника в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, сопровождаясь медленной коррекцией цен и отсутствием волатильности.К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового доллара немного просели стараниями появившихся более заметных оферов: 27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,85/33,12 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На 12.10 Киева в Днепре наблюдалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.После обеда тенденция «ползучего» снижения цен в розничной паре доллар-гривня была продолжена, сопровождаясь сбалансированной торговлей. Баланс, в конечном счете, привел к «очень хорошим» результатам на участке ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровской розницы и мелкого опта «четверку с плюсом», как и накануне.В течение 26 декабря, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 7,0-10,0 коп., офера стали «легче» на 7,0-8,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 22 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению потерял по 18,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 27,75/27,85 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 26-го работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который сопровождался отсутствием «нервозности» и плавной коррекцией цен.К полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптовый партий «американца» немного просели стараниями появившихся более заметных оферов, от который начал отставать клиентский спрос: 27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,85/33,12 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На 12.10 Киева в Днепре наблюдалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.Тренд на неспешную коррекцию долларовых цен в оптовом сегменте «налички» Днепра был пролонгирован после обеда, сопровождаясь балансом спрос/предложение. Последнее позволило оптовому сегменту сохранить итоговую ликвидность на «хорошем» уровне, аккурат, на «твердую четверку», как и в пятницу.На протяжении вторника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» просели на 7,0-10,0 коп., офера потеряли 7,0-8,0 коп.По сравнению с закрытием 22 декабря обе позиции наличного оптового доллара в Днепре потеряли по 18,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 декабря уровнями 32,85/33,05 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечное снижение бидов на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре потеряли по 15,0 коп., офера стали ниже на 20,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 26 декабря приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой наблюдалась довольно медленная внутридневная коррекция, которую требовалось поддерживать очень аккуратным ценовым регулированием, не забывая при этом о равновесии покупок и продаж.Следовательно, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии очевидной «противоречивости» вот уже почти полгода, и неспособности определиться с выбором дальнейшего направления движения на мировом валютном рынке пары евро-доллар. Кроме того, нелишне указать на пролонгацию рождественских каникул в странах еврозоны, следствием которой был тонкий (низколиквидный) рынок форекс на протяжении европейской сессии.Поэтом наши дилеры снова, немного понизили в течение дня обе позиции наличного евро, ориентируясь на внутридневную динамику наличной пары доллар-гривня.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,85/33,05 UAH/EUR, констатировав при этом пятикопеечное снижение бидов на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 26 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,475 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему на 15,0 коп. с закрытия пятницы спросу и потерявшему 20,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 декабря по спросу и по предложению не изменились.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,83/27,87 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о терминации притока средств на транзитные и коррсчета НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно понизились с уровня 55 829,2 млн. грн. к отметке 53 704,5 млн. грн.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.07 повысился, составив 27,90/27,93 UAH/USD.К 10.40 котировки доллара не покинули отметку 27,90/27,93 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.По состоянию на 10.52 безналичный «американец» возобновил «восхождение», оказавшись на уровне 27,95/27,97 UAH/USD.На 11.06 курс безналичного доллара оставались на этой же цифре (27,95/27,97 UAH/USD). Очевидно, подъем оказался не из легких.По состоянию на 11.46 появившиеся продажи СКВ остановили рост и уронили цену доллара на межбанке , котировки «американца» до уровня 27,93/27,95 UAH/USD.Дополуденное динамичное подорожание безналичного «американца» на межбанке , остановленное незадолго до полудня оферами экспортеров, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 11,50/12,50% к отметке 11,25/12,75% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта нулевая динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.К 12.21 «американец» на межбанке не тронулся с уровня 27,93/27,95 UAH/USD. На моменте низкие обороты и баланс спроса и предложения.Спустя 16 минут, на 12.37, возобновив «восхождение», безналичный доллар на межбанке оказался на уровне 27,95/27,96 UAH/USD.Наконец, около 12.48 Киева немного приподнявшимися ценами (27,96/27,97 UAH/USD) реальная часть «зеленой» сессии на межбанке приказала долго жить.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 декабря с уровней: доллар – 27,70/28,00 UAH/USD, евро – 32,80/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 26 декабря по спросу и по предложению упал на 10,0 коп.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 26 декабря по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1875, поднявшись к отметке $1,1878 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,1869 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 27 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,73/27,83 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 9,0-12,0 коп., офера опустились на 9,0-10 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение упало на столько же); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 27 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,73/27,83 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 9,0-12,0 коп., офера опустились на 9,0-10 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение упало на столько же); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 27 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «низкие».К 12.09 столичные валютчики, констатировали пятикопеечные прибавки по обеим позициями наличного доллара и евро. Очевидно, потенциальные клиенты столичного рынка наличных впечатлились» дополуденным ростом курса безналичного «американца». На моменте в Киеве действуют цены: 27,75/27,85 UAH/USD, евро – 32,85/32,95 UAH/EUR.По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном повышении действующих цен (27,80/27,90 UAH/USD, евро - 32,95/33,15 UAH/EUR, рубль 0,472/0,477 UAH/RUB). Очевидно, из-за этого роста на местном рынке возникла пауза в работе, сменившая утреннее доминирование клиентского «приноса».Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного выросли стараниями появившихся клиентских покупок 27,78/27,87 UAH/USD, евро - 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,75/27,88 UAH/USD, евро – 32,85/33,10 UAH/EUR, рубль 0,470/0,475 UAH/RUB, Киев опт 27,70/27,80 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,70/27,80 UAH/USD, евро (опт) 32,80/32,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,80/32,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,73/27,83 UAH/USD, евро – 32,80/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,478 RUB/USD, Одесса – опт 27,75/27,80 UAH/USD, розница – 27,70/27,85 UAH/USD; Запорожье – 27,75/27,85 UAH/USD; евро – 32,90/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,472/0,478 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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