Итоги: Мировой фондовый рынок 27.12.17

Индексы основных американских фондовых бирж снизились на фоне падения стоимости акций корпорации Apple AAPL Inc. из-за прогнозов о проблемах с продажами iPhone X.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,03%, до 24746,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2680,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,34%, до 6936,25 пункта.
В понедельник тайваньская газета Economic Daily написала, что спрос на iPhone X в I квартале 2018 года может оказаться ниже ожиданий экспертов на 40% - по данным издания, компания снизит прогноз продаж нового смартфона с планируемых первоначально 50 миллионов единиц до 30 миллионов.
При этом американская консалтинговая компания JL Warren Capital, со ссылкой на предоставленные Apple данные о заказах, в I квартале следующего года прогнозирует продажу лишь 25 миллионов новых iPhone, поскольку покупатели не готовы мириться со «слишком высокой ценой и недостатком интересных инноваций», отмечает агентство Reuters.
В итоге бумаги Apple в ходе торгов дешевели более чем на 2%, однако к закрытию торгов снижение составило 0,9%.
Между тем, объем торгов на этой неделе остается низким - многие инвесторы ушли на каникулы перед Рождеством и продолжат отдыхать до Нового года.
Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 2,84 пункта или на 0,11% и составил 2 680,50 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 7,85 пункта или на 0,03% до 24 746,21 пункта.
Высокотехнологичный Nasdaq уменьшился на 23,71 пункта или на 0,34% до 6 936,25 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в плюсе на фоне роста стоимости нефти и меди накануне.
По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,92%, до 3275,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,7%, до 1878,8 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,07%, до 29597,66 пункта, корейский KOSPI - на 0,38%, до 2436,67 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2 пункта до 6069,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 22911,21 пункта.
Поддержку рынкам региона в среду оказал рост на товарных рынках во вторник. В частности, на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии нефтяные цены во вторник вечером обновили исторические рекорды: впервые с 2015 года марка Brent превысила отметку в 66 долларов, а WTI - $60.
Кроме того, стоимость меди накануне росла до максимальных отметок за 3,5 года на фоне ожиданий дальнейшего увеличения спроса на металл в Китае после того, как главное таможенное управление страны сообщило о роста импорта меди страной в ноябре на 19% в годовом выражении.
«Я думаю, что за торгами на сырьевых рынках стоит наблюдать», - таково мнение главного рыночного стратега IG Ltd Криса Уэстона, который полагает, что именно сырьевые товары могут задавать инфляционные тенденции в 2018 году.
При этом давление на настроения инвесторов в Китае оказала внутренняя статистика. В среду стало известно, что прибыль крупных промышленных предприятий страны за январь-ноябрь 2017 года выросла на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но при этом по сравнению с показателями января-октября этого года темпы роста прибыли замедлились на 1,4 процентного пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 0,38% - до 2097,03 пункта, а РТС вырос на 0,09%, до 1144,97 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,8% - до $66,45 за баррель.
Бумаги Сбербанка подорожали на 0,22%. Акции «АЛРОСы» уменьшились в цене на 0,51%, Московской биржи — на 0,64%, «Газпрома» — на 0,54%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,83%.
В среду индекс Мосбиржи может вырасти до 2105 пунктов, и индекс РТС - до 1152 пунктов, при укреплении рубля на +0,3% по отношению к доллару США, на фоне восстановления спроса на риск после свежей статистики о росте предпраздничных розничных продаж в Америке.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 26 декабря, повысился на 0,96 пункта или на 0,31%, оказавшись на отметке 312,88 пунктов.
Объем торгов за день составил 253 млн. грн., акциями наторговали 49,10 млн. грн.
Как сообщалось в пятницу 22 декабря, ПФТС-индекс повысился на 1,16 пункта или на 0,37%, оказавшись на отметке 311,92 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 47,73 пунктов или на 18,00% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются разнонаправленно, японский Nikkei коррекционно снижается на торгах после достижения 26-летнего максимума на закрытии в понедельник.
По состоянию на 07.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,21% - до 3287,32 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снижался на 0,12%, до 1881,65 пункта.
Корейский KOSPI увеличивался на 0,08%, до 2442,54 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,22%, до 22887,71 пункта.
Сингапурский Straits Times Index просел на 0,39% до 3 372,1 пунктов.
Биржи Гонконга закрыты во вторник в связи с рождественскими праздниками. Австралийские биржи также закрыты на «День подарков», отмечаемый в Великобритании и странах Британского содружества наций. По итогам торгов пятницы, 22 декабря, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,72%, до 29578,01 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,15%, до 6069,7 пункта.
В понедельник японские биржи закрылись максимумом за 26 лет в 22939,18 пункта, по данным издания The Wall Street Journal. По словам аналитиков, во вторник биржи торговались в узком диапазоне из-за отсутствия иностранных инвесторов в связи с рождественскими праздниками.
Однако, по словам стратега Okasan Securities Йошинори Огава, японские биржи в 2018 году будут менять динамику, так как их рост в сентябре и ноябре текущего года была во многом связан с избыточной ликвидностью на рынках. Теперь аналитики ожидают ужесточения монетарной политики Центрального банка Японии вслед за мировыми центробанками.
Кроме того, на динамику в дальнейшем может повлиять статистика по инфляции и рынку труда в стране. Готовая инфляция в ноябре ускорилась на 0,6% против прогноза в 0,5%, при этом базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в ноябре выросли на 0,9% против ожиданий роста в 0,8%. Безработица в ноябре снизилась до минимума за 24 года в 2,7%.
Во-вторых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в «минусе» торги во вторник.
Биржи Гонконга, Австралии, Новой Зеландии, Индонезии и Филиппин были закрыты в связи с продолжением рождественских праздников, и в целом на азиатских фондовых рынках наблюдалась пониженная активность торгов.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился во вторник на 0,2%.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, более широкий индекс Topix - на 0,3%.
Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,8%, индийский BSE Sensex опустился на 0,1%.
Как стало известно во вторник, безработица в Японии снизилась в ноябре до 2,7% с 2,8% месяцем ранее, хотя эксперты в целом не ожидали изменения показателя.
Потребительские цены в стране выросли на 0,6% в прошлом месяце в годовом выражении после роста всего на 0,2% в октябре. Показатель без учета цен на свежие продукты питания (основной индикатор инфляции для Банка Японии) увеличился на 0,9% после роста на 0,8% в октябре.
Также на текущей неделе инвесторы ждут статданных о росте ВВП Вьетнама. Ожидается, что в текущем году экономика страны вырастет примерно на 6%.
В четверг существенно выросли акции японских операторов крупных торговых сетей, включая Takashimaya Co. и Isetan Mitsukoshi (+3,8% и +2,2% соответственно) на ожиданиях сильных продаж в праздничный период.
Тем временем снизилась цена бумаг компаний высокотехнологичного сектора, в том числе Sony (-0,9%) и Keyence Corp. (-0,7%).
Акции Samsung упали в цене на 3%. С начала месяца стоимость бумаг компании рухнула на 13% после того, как аналитики Morgan Stanley ухудшили их оценку из-за опасений по поводу цен на микрочипы памяти.
Капитализация тайваньских компаний-партнеров Apple уменьшилась во вторник. Котировки акций Taiwan Semiconductor снизились на 1,1%, Foxconn - на 1%.
Инвесторы вносят коррективы в свои портфели в преддверии нового года, многие продают акции крупных компаний и инвестируют средства в бумаги мелких предприятий.
Отечественный фондовый рынок завершил торги во вторник ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,12% - до 1339,06 пункта, индекс ПФТС - на 0,31%, до 312,88 пункта.
Объем торгов на УБ составил 546,7 млн. грн., в том числе акциями почти 5,2 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил почти 253 млн. грн., в том числе акциями - 49,1 млн. грн.
Среди индексных акций УБ изменились в стоимости бумаги Центрэнерго (+1,23%), Укрнафты (+0,15%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,37%).
На ПФТС основной торговый оборот с акциями обеспечили бумаги ДТЭК «Днипроэнерго» - более 48 млн. грн. Ценные бумаги при этом не изменились в стоимости.
Среди индексных акций ПФТС подорожали бумаги Мотор Сичи (+0,75%) и Центрэнерго (+0,98%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,95% - до 492,34 пункта при объеме торгов 16,4 млн. злотых (124,6 млн. грн.).
В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Агротона» (-4,02%), «Овостара» (-2,73%) и «Астарты» (-1,88%).
Подорожали акции KSG Agro (+5,32%) и агрохолдинга ИМК (+0,48%).
К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики после рождественских праздников, в связи с которыми биржи Австралии, Гонконга и Южной Кореи были закрыты в начале недели.
По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13% - до 3301,79 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,05%, до 1891,1 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,03% - до 29586,32 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,18%, до 2422,86 пункта.
Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,39% до 3 391,41 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался всего на 0,01% - до 6070,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 22910,27 пункта.
В понедельник корейский индекс KOSPI не торговался, а рынки Австралии и Гонконга были закрыты с начала недели в течение двух дней. Американские и европейские биржи также были закрыты: Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ не торговались в понедельник, а 25-26 декабря были закрыты биржи некоторых стран Европы, в числе которых Великобритания, Франция, Германия и другие.
Слабый объем торгов в связи с закрытием бирж оказывал давление на индексы АТР.
Поддерживает биржи рост нефтяных цен на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии: стоимость нефтяных марок Brent и WTI в результате преодолела максимумы с середины 2015 года. Это, в свою очередь, приводит к удорожанию акций энергетических компаний региона.
Так, бумаги японской нефтяной JX Holdings поднимаются в цене на 2,79%, австралийской Beach Energy - на 1,91%, Oil Search - на 1,57%.
При этом на индексы Китая оказывает давление внутренняя статистика. Прибыль крупных промышленных предприятий страны за 11 месяцев 2017 года выросла на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения государственного статбюро КНР. Причем по сравнению с показателями января-октября этого года темпы роста прибыли замедлились на 1,4 процентного пункта.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в плюсе на фоне роста стоимости нефти и меди накануне.
По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,92%, до 3275,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,7%, до 1878,8 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,07%, до 29597,66 пункта, корейский KOSPI - на 0,38%, до 2436,67 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2 пункта до 6069,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 22911,21 пункта.
Поддержку рынкам региона в среду оказал рост на товарных рынках во вторник. В частности, на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии нефтяные цены во вторник вечером обновили исторические рекорды: впервые с 2015 года марка Brent превысила отметку в 66 долларов, а WTI - $60.
Кроме того, стоимость меди накануне росла до максимальных отметок за 3,5 года на фоне ожиданий дальнейшего увеличения спроса на металл в Китае после того, как главное таможенное управление страны сообщило о роста импорта меди страной в ноябре на 19% в годовом выражении.
«Я думаю, что за торгами на сырьевых рынках стоит наблюдать», - таково мнение главного рыночного стратега IG Ltd Криса Уэстона, который полагает, что именно сырьевые товары могут задавать инфляционные тенденции в 2018 году.
При этом давление на настроения инвесторов в Китае оказала внутренняя статистика. В среду стало известно, что прибыль крупных промышленных предприятий страны за январь-ноябрь 2017 года выросла на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но при этом по сравнению с показателями января-октября этого года темпы роста прибыли замедлились на 1,4 процентного пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,