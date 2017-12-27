Итоги: Энергетика 27.12.17

Додано: Сер 27 гру, 2017 15:54

Во вторник днем произошел взрыв на нефтепроводе в Ливии, расположенном между портом Эс-Сидр и месторождением «Мардаа». По данным источника РИА Новости, нефтепровод был взорван с помощью самодельного взрывного устройства боевиками, принадлежащими к так называемым «Бригадам обороны Бенгази» (подразделение международной террористической группировки «Аль-Каида»).



На новостях о взрыве цены на обе нефтяные марки во вторник вечером обновили исторические рекорды. Впервые с 2015 года Brent превысил отметку в $66, а WTI - $60. Теперь инвесторы ожидают данных минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю, завершившуюся 22 декабря.



«Запасы нефти снизились за пять недель на 22,5 миллиона баррелей, до 436,5 миллиона, - самое незначительное снижение с октября 2015 года... При этом это "сжимание" рынка дает повод говорить о возможных сбоях в поставках, что теперь, безусловно, становится рыночным событием», - говорится в обзоре S&P.



По прогнозу S&P Global Platts, который оказался в распоряжении РИА Новости, аналитики агентства ожидают снижения запасов на 3,5 миллиона баррелей, запасов дистиллятов - на 780 тысяч баррелей, а также роста запасов бензина на 1,3 миллиона баррелей. По прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, запасы нефти в стране сократятся на 3,9 миллиона, дистиллятов - на 975 тысяч, запасы бензина, по их мнению, вырастут на 991 тысячу баррелей.



Агентство Reuters сообщило, что был взрыв на нефтепроводе в Ливии, обеспечивающем поставку 90 тыс. баррелей в день.



Нефтепровод Forties в Северном море (с мощность 450 тыс. баррелей в день) всё ещё не работает. Оператор нефтепровода Ineos сообщил, что ожидает возобновления работы в начале нового года.

Относительно большое изменение цены во вторник могло быть связано с низким объемом торговли на рынке.

Цены на нефть снижаются в среду утром в рамках коррекции после роста во вторник на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии, свидетельствуют данные торгов.Цены на нефть во вторник были около максимума за два с половиной года, цена Brent поддерживалась информацией о прекращении работы нефтепроводов в Северном море и в Ливии.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: