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Итоги: Энергетика 27.12.17

Итоги: Энергетика 27.12.17
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:54

Итоги: Энергетика 27.12.17

Цены на нефть снижаются в среду утром в рамках коррекции после роста во вторник на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным бирж, по состоянию на 06.20 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45%, до $66,16 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,35% - до $59,76 за баррель.

Во вторник днем произошел взрыв на нефтепроводе в Ливии, расположенном между портом Эс-Сидр и месторождением «Мардаа». По данным источника РИА Новости, нефтепровод был взорван с помощью самодельного взрывного устройства боевиками, принадлежащими к так называемым «Бригадам обороны Бенгази» (подразделение международной террористической группировки «Аль-Каида»).

На новостях о взрыве цены на обе нефтяные марки во вторник вечером обновили исторические рекорды. Впервые с 2015 года Brent превысил отметку в $66, а WTI - $60. Теперь инвесторы ожидают данных минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю, завершившуюся 22 декабря.

«Запасы нефти снизились за пять недель на 22,5 миллиона баррелей, до 436,5 миллиона, - самое незначительное снижение с октября 2015 года... При этом это "сжимание" рынка дает повод говорить о возможных сбоях в поставках, что теперь, безусловно, становится рыночным событием», - говорится в обзоре S&P.

По прогнозу S&P Global Platts, который оказался в распоряжении РИА Новости, аналитики агентства ожидают снижения запасов на 3,5 миллиона баррелей, запасов дистиллятов - на 780 тысяч баррелей, а также роста запасов бензина на 1,3 миллиона баррелей. По прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, запасы нефти в стране сократятся на 3,9 миллиона, дистиллятов - на 975 тысяч, запасы бензина, по их мнению, вырастут на 991 тысячу баррелей.

Цены на нефть во вторник были около максимума за два с половиной года, цена Brent поддерживалась информацией о прекращении работы нефтепроводов в Северном море и в Ливии.

Февральский фьючерс на нефть WTI на NYMEX вырос на $1,02, или на 1,7%, до $59,47 за баррель. На прошлой неделе цена WTI выросла на 2%, после двух недель снижения.

Февральский фьючерс на нефть Brent вырос на $1,21, или на 1,9%, до $65,96 за баррель. За прошлую неделю цена выросла на 3,2%,

Агентство Reuters сообщило, что был взрыв на нефтепроводе в Ливии, обеспечивающем поставку 90 тыс. баррелей в день.

Нефтепровод Forties в Северном море (с мощность 450 тыс. баррелей в день) всё ещё не работает. Оператор нефтепровода Ineos сообщил, что ожидает возобновления работы в начале нового года.
Относительно большое изменение цены во вторник могло быть связано с низким объемом торговли на рынке.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, http://www.platts.com/latest-news/
дядя Caша
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