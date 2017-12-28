Итоги: Энергетика 28.12.17

Додано: Чет 28 гру, 2017 13:26

Согласно сообщению API, запасы нефти в США за неделю по 22 декабря уменьшились на 6 миллионов баррелей, до 430,5 миллиона баррелей. Прогноз предполагал снижение показателя только на 3,97 миллиона баррелей, до 432,53 миллиона баррелей.



Запасы бензина, по мнению API, выросли при этом на 3,1 миллиона баррелей, дистиллятов - на 2,8 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 1,3 миллиона баррелей. Поздне в четверг инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США.



Трейдеры продолжают оценивать новости по ремонту трубопровода Forties в Северном море, который был закрыт на ремонт 11 декабря в связи с поломкой. Как сообщило в четверг агентство Reuters, ссылаясь на источники, Forties работает на половину своей мощности после проведения ремонтных работ.



В понедельник Ineos сообщила, что ремонтные работы трубопровода Forties технически завершены, и сейчас проводятся испытания трубы под давлением. Компания добавила, что ожидает, что трубопровод и терминал Kinneil постепенно вернутся к нормальной мощности в начале 2018 года.



Цены на нефть WTI достигли 2,5-годичного максимума во вторник, в то время как нефть Brent выросла на 2,7%, после взрыва на трубопроводе, который соединяет нефтяные месторождения с нефтяным терминалом Es Sider. Государственная нефтяная корпорация Ливии заявила, что ожидает потери производства от 70 000 до 100 000 баррелей в день.



Участники рынка заявили, что понижение фьючерсов на нефть в среду показало, что инвесторы обналичивают свои фьючерсные контракты после взлета вторника.



«Динамика в среду всего лишь небольшая часть сбора прибыли после вторника», - сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group. Он сказал, что отчасти динамика на этой неделе будет преувеличена в любом направлении из-за сезонно низких объемов, поскольку инвесторы все еще находятся в отпуске между Рождеством и Новым годом.



Однако ожидания того, что ливийский трубопровод может быть исправлен только на следующей неделе, также частично способствовали давлению на нефть.

Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в США за прошедшую неделю снизились значительнее ожидаемой оценки.Цены на нефть снизились в среду, опустившись с более чем двухлетних максимумов после того, как взрыв трубопровода в Ливии дал толчок роста фьючерсам на нефть.API: запасы нефти в США резко снизились, а бензина — резко выросли. И так шестую неделю подряд.Как следует из опубликованных сегодня данных Американского института нефти (API - American Petroleum Institute), запасы сырой нефти в США за отчетную неделю сократились значительно сильнее прогнозных оценок, а вот запасы бензина вновь ощутимо выросли.Итак, за неделю до 22 декабря в США (в баррелях):запасы сырой нефти: -6,0 млн. против прогноза -3,75 млн;запасы в Кушинге: -1.3 млн. против прогноза -0,59 млн;запасы бензина: +3,1 млн.;запасы дистиллятов: +2,8 млн.«Нефтепровод Forties скоро вернется в эксплуатацию, и этот факт ограничивает рост цен, связанный с сокращением поставок из Ливии», - отмечает Майкл Бокофф из Manulife Asset Management.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики. Отметим, что это ведомство уже пять недель подряд отчитывается о сокращении запасов сырой нефти и росте запасов бензина в стране.«Северный поток» прокачал рекордный суточный объем.26 декабря 2017 года газопровод «Северный поток» поставил в Германию 181 миллион кубометров газа - это рекорд.Стрибог против Газпрома.Platts пишет о ветреной погоде в Германии и рекордной выработке электроэнергии ветряными турбинами (на 50% выше, чем в декабре прошлого года).В январе 2017 года Стрибог помог Газпрому (в безветренный и туманный месяц январь выработка газовых электростанций Германии выросла на 47%), а сейчас перешел на сторону немецких потребителей.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: