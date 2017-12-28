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Дмитро Волошин: підсумки IT
сфери в Україні. Головні...

Дмитро Волошин: підсумки IT сфери в Україні. Головні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:00

Дмитро Волошин: підсумки IT сфери в Україні. Головні...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок IT традиційно сприймається як драйвер української економіки.

Дивися повний текст Дмитро Волошин: підсумки IT сфери в Україні. Головні події та майбутні перспективи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:00

Головні споживачі IT-рішень в Україні – державний і фінансовий сектори.
І після цього писати що нема підтримки зі сторони держави, це ні про що.
IT галузь в україні одна з найбільших в тіні знаходиться, податки наші прогрмісті на багато меньше платять чим у європі, і кто знайшов своє місце не дуже постпішає за кордон, де податки у декілька разів вище.
pogorelets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:21

  pogorelets написав:Головні споживачі IT-рішень в Україні – державний і фінансовий сектори.

Главный все таки финансовый сектор.
Который к государству не имеет никакого отношения, несмотря на то, что вы так лихо их объединили своим высказыванием.
Дваждыдвашник
 
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