Ринок IT традиційно сприймається як драйвер української економіки.
Дивися повний текст Дмитро Волошин: підсумки IT сфери в Україні. Головні події та майбутні перспективи.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:00
Дмитро Волошин: підсумки IT сфери в Україні. Головні...
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Дивися повний текст Дмитро Волошин: підсумки IT сфери в Україні. Головні події та майбутні перспективи.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:00
Головні споживачі IT-рішень в Україні – державний і фінансовий сектори.
І після цього писати що нема підтримки зі сторони держави, це ні про що.
IT галузь в україні одна з найбільших в тіні знаходиться, податки наші прогрмісті на багато меньше платять чим у європі, і кто знайшов своє місце не дуже постпішає за кордон, де податки у декілька разів вище.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:21
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