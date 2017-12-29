Итоги: Энергетика 29.12.17

Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:16

В четверг вечером минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 22 декабря, снизились на 4,6 миллиона баррелей, до 431,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали менее значительного снижения запасов - на 3,97 миллиона баррелей, до 432,53 миллиона баррелей.

При этом, по данным ведомства, запасы бензина в США выросли на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 228,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя на 1,3 миллиона баррелей.



Кроме того, участники торгов продолжают следить за ситуацией с нефтепроводом в Ливии, который пострадал от взрыва во вторник. Инженерные службы ливийской нефтяной компании Al-Waha продолжают работы по восстановлению нефтепровода, на которое, как предполагалось изначально, потребуется несколько дней.

В то же время, как считают аналитики JBC Energy, мнение которых приводит агентство Reuters, перебои в работе ливийского трубопровода «не оказывают сильного влияния на экспорт».

Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила, что запасы нефти на неделе, закончившейся 22 декабря, снизились на 4,6 млн. баррелей. Это меньше чем снижение на 6 млн. по данным Американского института нефти (API). По опросу аналитиков ожидалось снижение на 3,7 млн. баррелей.

EIA также сообщила, что запасы бензина выросли на 590 тыс. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1,1 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале в Кушинге снизились на 1,6 млн. баррелей.



Участника рынка не сразу позитивно отреагировали на данные по запасам, что может быть связано с нежеланием сильно менять позиции перед завершением года.



Цена обоих марок нефти достигла максимальных уровней с 2015 г.



Цена не нефть Brent ранее на неделе росла после выхода информации о взрыве на нефтепроводе в Ливии, и приостановке работы нефтепровода Forties в Северном море, что уменьшило поставку на 450 тыс. баррелей в день. Оператор Forties во вторник сообщил, что нефтепровод должен заработать полностью в начале следующего года. Нефтепровод в Ливии, как ожидается, будет восстановлен уже на следующей неделе.



Мировые цены на нефть утром последнего торгового дня 2017 года растут после выхода данных минэнерго США о недельном снижении объема запасов «черного золота» в стране.Цены на нефть в четверг немного выросли после колебаний между ростом и снижением в течение сессии, участники рынка оптимистично отреагировали на данные, показавшие сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе.Нефти не удалось развить рост на данных по запасам в США.Публикация еженедельного отчета Министерства энергетики США по запасам ненадолго взбодрила «быков», однако отклонение от прогнозов было не столь уж драматичным, а данные API, опубликованные ранее, предполагали более значительное сокращение запасов нефти, и пробиться выше $59,70 за баррель не удалось. Впрочем, спады продолжают привлекать интерес к покупке, и в целом консолидация пока сохраняет конструктивный для быков характер - перспективы станут не столь благоприятны в случае потери опоры в районе $59,30 за баррель.Еженедельный отчет Минэнерго показал, что за неделю до 22 декабря в США произошли следующие изменения (в барреля):запасы нефти -4,609 млн. против прогноза -3,750 млн.запасы нефти в хранилище Кушинг -1,584 млн.запасы бензина +591 000 против прогноза +1,350 млн.запасы дистиллятов +1,090 млн. против прогноза +0,0загрузка мощностей НПЗ +1,60% против прогноза -0,05%.В Европе российский СПГ проигрывает американскому по транспортным затратам.Российский СПГ, отправленный из Сабетты 8 декабря, прибыл в Англию 28 декабря, т.е. через 20 дней.Американский СПГ, отправленный из Sabine Pass 25 июня, дошел до того же английского терминала за 13 дней.Путь от Sabine Pass до Токио занимает 29 дней. Посмотрим, когда и за сколько дней танкер СПГ дойдет до Токио от Сабетты.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: