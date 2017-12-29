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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:22 Итоги: Валюта 29.12.17



По состоянию на 08.02 Киева курс евро к доллару рос до $1,1947 за евро против $1,1942 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене снижался до ¥112,74 за доллар со ¥112,87 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 92,61 пункта.



Сезонные тенденции на рынке валют показали, что доллар склонен к ослаблению после Рождества и первые нескольких дней в новом году, пока вновь не будет выкуплен.



После празднования Рождества 25 декабря, когда биржи США и многих стран Европы и Азии были закрыты, доллар оставался под давления из-за низкого объема торгов. При этом в последнюю неделю года не публиковалось важной статистики, которая могла бы серьезно повлиять на курсы валют.



Ранее инвесторы обращали внимание на макроэкономические новости. Так, президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о налоговой реформе. Эта реформа станет крупнейшей в США с 1986 года. Ключевым нововведением здесь является снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%.



По замыслу авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом. При этом, по мнению ряда экспертов, снижение налогов приведет к значительному увеличению дефицита госбюджета США.



Курс доллара США снизился в четверг до минимума за месяц против корзины валют на фоне менее оптимистичного прогноза экономического роста в США, после принятия законопроекта о налоговой реформе. Так как ранее это уже было учтено в ценах и доллар вырос на ожидании налоговой реформы, сейчас, возможно, происходит «продажа на факте».



Биткойн снизился второй день подряд после того, как Южная Корея сообщила, что может ужесточить правила по торговле криптовалютами.



Сырьевые валюты, включая австралийский или новозеландский доллар достигли двухмесячных максимумов при росте цены на нефть до четырёхлетнего максимума и сохранении цены на нефть около наиболее высокого уровня с середины 2015 г.



Индекс доллара USDX снизился на 0,5% до 92,60 пунктов — самого слабого уровня с 27 ноября. С начала года индекс доллара снизился на 9%, и он движется к наиболее значительному годовому снижению с 2003 г.

В начале 2017 г. индекс доллара достиг наиболее высокого уровня за 14 лет на фоне надежд, что президент США Трамп проведет обещанные меры стимулирования экономического роста, которые кроме этого повысят и инфляцию. Но в течение года доллар снижался, так как Трамп не достиг успеха в принятии некоторых мер — расходов на инфраструктуру и реформы здравоохранения. В тоже время другие центральные банки стали уменьшать денежное стимулирование экономики, что уменьшило различия в денежной политике с ФРС США.



Евро вырос на 0,5% до $1,1951 после достижения максимального уровня за месяц. С начала года он вырос на 14%, и за год рост может стать самым высоким с 2003 г.

Австралийский доллар вырос на 0,3% до $0,7791, новозеландский доллар вырос на 0,3% до $0,7081.



Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,40%, или $5,20, достигнув отметки $1 296,60 за унцию.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 29 декабря понизился на 2,89 коп. и составил 57,6002 UB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 0,39 коп., на торгах четверга упал на 11,87 коп., оказавшись на уровне 28,0672 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 28 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,99 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.12, покидая виртуальную сферу, «американец» поднялся к 27,98/28,00, а спустя 25 минут СКВ оказалась уже на уровне 28,00/28,04 UAH/USD, где пребывала до 11.06, возобновив с указанного часа рост до 28,02/28,07 UAH/USD.

Незадолго до полудня, на 11.55, доллар на межбанке вырос до 28,05/28,08, а спустя 15 минут «отметился» на цифре 28,08/28,11 UAH/USD, куда его загнал агрессивный спрос со стороны лопающихся от гривневой ликвидности «казенных» банков.

В это время масла в огонь подлил появившийся на рынке регулятор, продав $10,0 млн. «придворным» банкам по запросу наилучшего курса по завышенной цене 28,13 UAH/USD, стимулируя рост.



На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.10 Киева на фоне действующих на это время цен: 28,12/28,16 UAH/USD, которые оставались действующими до 13.25. С этого часа появившиеся единичные офера СКВ, среди которых были и $15,0 млн. интервенций регулятора, повторно вышедшего на рынок, начали коррекцию доллара, понизив его до 28,06/28,09 UAH/USD. С 15.15 на опустевшем рынке спекулянты выкупили эти низы, приподняв курс «американца» до 28,07/28,11 UAH/USD, где «американец» оставался до самого завершения последней в 2017 году сессии.



На цифре 28,07/28,11 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 28 декабря, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0672 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.



На Depo рынке 28 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,75/13,00% годовых (после 12.19 Киева - 11,50/13,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 28 декабря, пролонгировав «бычий» тренд, заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, импортеры, закрывая свои контракты, были более активными в покупках.



Во-вторых, на межбанке , вопреки нашим ожиданиям, наблюдалась явная нехватка предложения СКВ уже покинувшими рынок экспортерами.



В-третьих, в стране продолжаются предновогодние субвенции, накачивая рынок страны гривневой ликвидностью, освободив экспортеров от «необязательных» продаж СКВ ради нацвалюты, а также провоцируя конвертацию гривни в более твердую



В-четвертых, на стороне «быков» сыграл НБУ, проведя неуклюжую долларовую интервенцию в среде придворных банков по завышенному курсу.



Интересно отметить, что, несмотря на вышеупомянутые субвенции, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно просели с уровня 53 704,5 млн. грн. к отметке 50 715,0 млн. грн. Мы не исключаем, гривневые «подарочки под елочку» могли идти транзитом на межбанк или на выплату премий сотрудникам компаний.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 28 декабря заметно, на $54,4 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, рынок покинули экспортеры, оставив его «на растерзание» припозднившимся импортерам.



Во-вторых, в отличие от предыдущей, в целом сбалансированной сессии, нынче наблюдался изрядный «перекос» в безналичной паре доллар-гривня в сторону спроса.



В-третьих, более выраженный «бычий» тренд и заметный рост цен, как правило, «гасит» ликвидность.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 27 декабря, в четверг, 28-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $285,3 млн. к отметке $248,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $256,1 млн. к $201,7 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.



Торги 28 декабря на «неформальном» наличном рынке во всех без исключения системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. Достаточно сдержанный и невысокий старт, который, сопровождался изначальным равновесием покупок и продаж, уже к полудню продемонстрировал заметное подорожание в наличной паре доллар-гривня к которой присоединился и наличный евро. Как и накануне, основными драйверами роста наличного «американца» стала выросшая активность покупателей СКВ, которых в свою очередь «взволновало» «зеленое» ралли на торгах валютного межбанка. Кроме того, цены поднимали сами дилеры наличного рынка, небезуспешно пытаясь идти в ногу с настроениями рынка, формируя баланс спрос/предложение.



В этом контексте нелишне отметить, что в отличие от предыдущей сессии, нынче подавляющее большинство рынков рапортовало об итоговом равновесии покупок и продаж в паре доллар-гривня. Исключение составил рынок Запорожья, дилерам которого не удалось к финишу торгов обеспечить сбалансированность спроса и предложение, констатировав преобладание бидов. Это, полагаю, стало основной причиной сохранения здешней итоговой ликвидности на понизившимся накануне уровне. При этом дилеры остальных вышеперечисленных населенных пунктов рапортовали о приличных оборотах, несколько улучивших показатели предыдущей сессии.



Возвращаясь ко внутридневным курсовым хроникам, интересно отметить, что после обеда курсовая динамика в наличной паре доллар-гривня заметно снизилась. С одной стороны к подобному сюжету располагала коррекция безналичного доллара, с другой, дилеры наличного рынка, контролировавшие процесс, небезосновательно опасались, что чрезмерное увлечение ростом цен приведет к падению оборотов.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара повысилась на 5,0-12,0 коп. (лидировал в росте Харьков, отставало Запорожье, предположительно поплатившееся за это потерями в ликвидности и «перекосом» рынка). Позиция «предложение» в течение 28 декабря повысилась на 8,0-10,0 коп.



По сравнению с закрытием среды, биды наличного «неформального» доллара выросли на 10,0-15,0 коп. (лидировал в росте Киев), офера наличного «американца» прибавили 4,0-19,0 коп. (снова лидерство было у рынка столицы).



Итак, наличный рынок в течение четверга констатировал довольно сдержанное подорожание обеих позиций в паре доллар-гривня, и эта сдержанность, сохранив равновесие покупок и продаж обеспечила большинству наличных рынков страны приличную итоговую ликвидность, улучшив показатели предыдущей сессии.



Впрочем, по порядку.



Торги 28 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,95/28,05 UAH/USD, евро - 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль – 0,473/0,485 UAH/RUB.



На протяжении первой половины четверга в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, сопровождаясь достаточно заметным ростом цен, в котором приняли участие «зеленые быки» межбанка и поднимавшие курсы дилеры, пытавшиеся «догнать» настроения рынка и обеспечить равновесие покупок и продаж.



Благодаря этим драйверам к полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены доллара немного выросли, составив 27,90/28,00 UAH/USD, евро - 33,10/33,40 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На 12.10 в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



После обеда из-за пролонгации роста цен валютного межбанка, дилеры сохранили перманентное повышение действующих цен наличного «американца», небезуспешно пытаясь сохранить равновесие спроса и предложение.



Это им удалось сделать – по итогам четверга в розничном сегменте наличного «неформального» рынка Днепра баланс спрос/предложение, благодаря которому обороты выросли, заслужив «пятерку» и констатировав улучшение показателей среды.



В течение 28 декабря, таким образом, биды и офера «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 8,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 27 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,95/28,05 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 28-го работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который оптовики были вынуждены поддерживать аккуратным повышением действующих цен. В частности, уже к полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара выросли, составив 27,90/28,00 UAH/USD, евро - 33,10/33,40 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB.



После обеда при участии динамики котировок безналичного доллара настроения и мероприятия здешних дилеров остались прежними: цены продолжали повышаться в рамках небезуспешных попыток сохранить равновесие покупок и продаж.



Баланс к финишу сессии 28-го у оптовиков сохранился, обеспечив прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив по итогам дня «четверку с плюсом», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении четверга биды и офера оптового наличного доллара «по-днепровски» прибавили по 8,0 коп.



По сравнению с закрытием 27 декабря обе позиции наличного оптового доллара в Днепре выросли на 10,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 28 декабря уровнями 33,15/33,45 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечное повышение бидов на фоне аналогичной «прибавки» оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 20,0 коп., офера стали выше на столько же.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 28 декабря приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой предполагалось повышение итоговой ликвидности, ради чего стоило уделить повышенное внимание ценовой динамике.



Натурально, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии очередного ралли евро, к которому, похоже, сама европейская валюта оказалась не готова.



Поэтому наши дилеры снова, вместе с долларом повысили в течение дня обе позиции наличного евро, учтя вышеупомянутое подорожание пары евро-доллар «в миру».



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1930 к отметке $1,1937 констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 7 пунктов.



Думаю, наши валютчики учли внутридневное касание парой евро-доллар локального максимума ($1,1946 около 10.00 Киева), причем со второй попытки около 17.00 евро превысил эту цифру, оказавшись на отметке $1,1948.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 28 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1890, пара евро-доллар вскоре оказалась на отметке $1,1900, которую не покидала до 03.00, инициировав с этого часа ралли, которое затянулось до 20.00 Киева, подняв пару до $1,1956. Эту цифру евро не покидал до 21.00…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Пара евро-доллар еще до полудня четверга обновила максимум декабря на $1,1946 , поскольку доллар снижается на тонком рынке.



Экономический бюллетень ЕЦБ был ожидаем и на рынок не повлиял: ЕЦБ планирует сохранять мягкую монетарную политику, а инфляция продолжит расти.



Позже США выпустят отчеты по товарным запасам на складах оптовой торговли, балансу торговли товарами, первичным заявкам на пособия по безработице за неделю и индекс PMI Чикаго за декабрь. Следующий уровень сопротивления лежит на уровне $1,1960 - максимум ноября, выше $1,2000, максимумы 2017 года на $1,2092, уровни поддержки проходят на $1,1900 и $1,1860.



Курс доллара США опускается к основным мировым валютам в ходе европейских торгов в четверг, при этом американская валюта в паре с евро завершает год с худшей динамикой за 14 лет.



Евро торгуется к 15.15 Киева на уровне $1,1934 против $1,1888 на закрытие предыдущей сессии. С начала года доллар подешевел к евро примерно на 12% после роста по итогам трех предыдущих лет.



Курс евро находится к указанному времени около ¥134,71 по сравнению со ¥134,75 днем ранее.



Курс доллара составляет ¥112,89 против ¥113,35 в среду.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,3%.



Курс британской нацвалюты составляет $1,3444 по сравнению с $1,34 на закрытие предыдущих торгов и €1,1261 против €1,1271.



Негативное влияние на доллар оказывает падение доходности US Treasuries - накануне показатель для 10-летних госбондов упал на 7 базисных пунктов, рекордными темпами с начала сентября.



Снижение доходности US Treasuries обычно является негативным фактором для доллара.

В это время года валютные рынки движутся главным образом благодаря техническим показателям.



Кроме того, традиционный спрос в конце года на американскую валюту со стороны крупных институциональных инвесторов, похоже, сошел на нет, отмечают эксперты.

Аналитики указывают на то, что активность торгов в последнюю неделю 2017 года остается очень низкой, поскольку многие трейдеры уже ушли в отпуск.



Индекс доллара Bloomberg пробил свою сентябрь-декабрьскую тенденция к повышению, поскольку весомые элементы индекса – евро и иена - поднялись выше в ночное время, утянув индекс ниже его ключевой поддержки; закрытие с прорывом в четверг подтвердит формирование вершины вблизи 200-дневного скользящего среднего значения и сосредоточит внимание на ноябрьском минимуме.



Курс доллара продолжает снижаться в четверг вслед за доходностью 10-летних гособлигаций США. Ожидался выход статистики по рынку труда США. Аналитики ожидают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 декабря, снизилось на 5 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 240 тысяч.



Недавнее снижение доходности 10-летних гособлигаций США продолжает оказывать давление на курс американской валюты.



Сглаживание кривой доходности гособлигаций США говорит о том, что рынок без особого энтузиазма смотрит на перспективы роста в 2018 году, несмотря на подписание налоговой реформы.



Доллар «не заметил», что президент страны Дональд Трамп в прошлую пятницу подписал закон о налоговой реформе, которая станет крупнейшей в США с 1986 года. Ее ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%.



Таким образом, 28 декабря пара евро-доллар продолжила восхождение, новый максимум показан был в районе 10 утра на $1,1946, затем днем произошла небольшая коррекция и около 17.00 Киева был показан новый максимум на $1,1951.



Тем самым, максимум от 01 декабря был обновлен, стопы выше отметки $1,1940 были сняты.



Надеемся, что на этом роста уже было достаточно, очередной поход за стопами закончен. Вряд ли что-то произойдет на рынке до конца года. Предполагаем, что отметка $1,20 – это чувствительный, психологический уровень, некая «красная черта», за которую пускать рынок американским финансовым и монетарным властям не выгодно накануне предстоящих в I квартале агрессивных размещений Казначейства США.



Хотя пара евро-доллар превышала отметку $1,20 в конце августа и в сентябре, это было буквально 3-4 дня.



Нынче доллару не дает падать фактически одна идея – зачем закрывать длинные позиции в активах, если после нового года можно их закрыть и получить намного меньший налог на прибыль. При этом массовая продажа любого номинированного в долларах актива (прежде всего, речь идет о «перегретом» фондовом рынке США) вызовет в моменте резкий рост курса доллара.



Все деньги должны устремиться в американские облигации, чтобы профинансировать дефициты, которые вызваны налоговой реформой Трампа и другими мерами, направленными на стимулирование экономики.



Мы уже не будем повторять в сотый раз про ставки и сворачивание баланса ФРС.



На паре евро-доллар чрезмерно «растянули пружину», которая должна сильно свернуться по той же схеме, что в 2014 году, когда пара долго торговалась на необоснованно высоких с фундаментальной точки зрения уровнях.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 33,15/33,45 UAH/EUR, констатировав при этом десятикопеечное повышение бидов на фоне аналогичной «прибавки» оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», поднявшись в течение среды на 80 пунктов по спросу и подскочив на 100 пунктов по предложению.



Торги рублем 28 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,473/0,485 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля выросли на 80 пунктов, прибавив 100 пунктов по предложению.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 28 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 20,0 коп. с закрытия среды спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 28 декабря по спросу выросли на 80 пунктов, прибавив 100 пунктов по предложению.



Последние торги валютного межбанка в 2017 году прошли в секторе доллара под диктовку «зеленых быков». «Американец» в условиях отсутствия предложения СКВ экспортерами рос в цене, а «необязательные» продажи доллара ради гривни исключались стараниями произошедших накануне субвенций, влияние которых на рынок безналичного доллара не смогло компенсировать состоявшееся накануне размещение НБУ своих депосертификатов.



Лопавшиеся от гривневой ликвидности казенные банки были главными покупателями СКВ на межбанке в этот четверг, обеспечивая своей «базой» заметное подорожание безналичного «американца».



Масла в огонь валютного межбанка подлил сам регулятор, от большого ума организовав долларовую интервенцию в среде уполномоченных банков по запросу наилучшего курса и продав СКВ по 28,13 UAH/USD, став невольным участником спекулятивного роста долларовых цен.



Наличный рынок, приподнимая действующие цены, стараясь «отвечать» на клиентский спрос и одновременно выровнять рынок в баланс спроса и предложения, заметно отставал в «бычьей» динамике от «бычьего» беспредела валютного межбанка. Полагаю, главным образом, из-за ограниченности гривневого ресурса.



«Соучастие» регулятора в предновогоднем курсовом «залете» безналичного доллара, думаю, отчасти можно оправдать стремлением высокими ценами СКВ «связать» часть снова выросшей гривневой ликвидности. Хотя, представляется, ситуативный выигрыш вследствие подобного маневра на участке базовой инфляции, очень скоро будет нивелирован опережающим ростом цен на импорт, среди которого главенствующее положение занимают энергоносители.



Получается, на начало года собаки стараниями регулятора и остальных участников торгов сформировали очень значительный «бычий задел», имеющий неплохие шансы для дальнейшего развития.



Поскольку в пятницу, 29-го, торги валютного межбанка проводиться не будут, а банки клиентов обслуживать не станут, ограничимся «неформальным» наличным рынком.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 29 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 13,0 коп., офера поднялись на столько же); евро – 33,35/33,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 80 пунктов, предложение поднялось на 100 пунктов).



На открытии торгов 29 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 13,0 коп., офера поднялись на столько же); евро – 33,35/33,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 80 пунктов, предложение поднялось на 100 пунктов).



На старте торгов 29 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «низкие».



К 12.00 столичные валютчики, констатировали некоторое сужение спреда действующих цен (28,02/28,10 UAH/USD, евро – 33,25/33,45 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о повышении действующих цен (28,00/28,15 UAH/USD, евро - 33,25/33,60 UAH/EUR, рубль 0,473/0,480 UAH/RUB). К подобному действию местных валютчиков сподвигли некоторые перемены в настроениях: незначительное преобладание клиентского «приноса» при относительной сбалансированности утреннего рынка к полудню сменилось небольшим доминированием спроса.



Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного выросли стараниями клиентских покупок - 28,05/28,20 UAH/USD, евро - 33,35/33,70 UAH/EUR, рубль 0,473/0,485 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 29 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,80/28,15 UAH/USD, евро – 33,15/33,60 UAH/EUR, рубль 0,472/0,480 UAH/RUB, Киев опт 27,95-28,00/28,10-15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95-28,00/28,10-15 UAH/USD, евро (опт) 33,15/33,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,15/33,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 33,15/33,55 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,483 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,10 UAH/USD, розница – 27,95/28,15 UAH/USD; Запорожье – 27,90/28,10 UAH/USD; евро – 33,10/33,45 UAH/EUR, рубль - 0,473/0,479 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс доллара опускается к основным мировым валютам в пятницу утром, что профильные гуру объясняют приближением новогодних праздников.Курс доллара США снизился в четверг до минимума за месяц против корзины валют на фоне менее оптимистичного прогноза экономического роста в США, после принятия законопроекта о налоговой реформе. Так как ранее это уже было учтено в ценах и доллар вырос на ожидании налоговой реформы, сейчас, возможно, происходит «продажа на факте».Биткойн снизился второй день подряд после того, как Южная Корея сообщила, что может ужесточить правила по торговле криптовалютами.Сырьевые валюты, включая австралийский или новозеландский доллар достигли двухмесячных максимумов при росте цены на нефть до четырёхлетнего максимума и сохранении цены на нефть около наиболее высокого уровня с середины 2015 г.Индекс доллара USDX снизился на 0,5% до 92,60 пунктов — самого слабого уровня с 27 ноября. С начала года индекс доллара снизился на 9%, и он движется к наиболее значительному годовому снижению с 2003 г.В начале 2017 г. индекс доллара достиг наиболее высокого уровня за 14 лет на фоне надежд, что президент США Трамп проведет обещанные меры стимулирования экономического роста, которые кроме этого повысят и инфляцию. Но в течение года доллар снижался, так как Трамп не достиг успеха в принятии некоторых мер — расходов на инфраструктуру и реформы здравоохранения. В тоже время другие центральные банки стали уменьшать денежное стимулирование экономики, что уменьшило различия в денежной политике с ФРС США.Евро вырос на 0,5% до $1,1951 после достижения максимального уровня за месяц. С начала года он вырос на 14%, и за год рост может стать самым высоким с 2003 г.Австралийский доллар вырос на 0,3% до $0,7791, новозеландский доллар вырос на 0,3% до $0,7081.Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,40%, или $5,20, достигнув отметки $1 296,60 за унцию.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.На Depo рынке 28 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,75/13,00% годовых (после 12.19 Киева - 11,50/13,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 28 декабря, пролонгировав «бычий» тренд, заметно прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, импортеры, закрывая свои контракты, были более активными в покупках.Во-вторых, на межбанке , вопреки нашим ожиданиям, наблюдалась явная нехватка предложения СКВ уже покинувшими рынок экспортерами.В-третьих, в стране продолжаются предновогодние субвенции, накачивая рынок страны гривневой ликвидностью, освободив экспортеров от «необязательных» продаж СКВ ради нацвалюты, а также провоцируя конвертацию гривни в более твердуюВ-четвертых, на стороне «быков» сыграл НБУ, проведя неуклюжую долларовую интервенцию в среде придворных банков по завышенному курсу.Интересно отметить, что, несмотря на вышеупомянутые субвенции, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ заметно просели с уровня 53 704,5 млн. грн. к отметке 50 715,0 млн. грн. Мы не исключаем, гривневые «подарочки под елочку» могли идти транзитом на межбанк или на выплату премий сотрудникам компаний.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 28 декабря заметно, на $54,4 млн., понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, рынок покинули экспортеры, оставив его «на растерзание» припозднившимся импортерам.Во-вторых, в отличие от предыдущей, в целом сбалансированной сессии, нынче наблюдался изрядный «перекос» в безналичной паре доллар-гривня в сторону спроса.В-третьих, более выраженный «бычий» тренд и заметный рост цен, как правило, «гасит» ликвидность.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со средой, 27 декабря, в четверг, 28-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $285,3 млн. к отметке $248,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $256,1 млн. к $201,7 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.Торги 28 декабря на «неформальном» наличном рынке во всех без исключения системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. Достаточно сдержанный и невысокий старт, который, сопровождался изначальным равновесием покупок и продаж, уже к полудню продемонстрировал заметное подорожание в наличной паре доллар-гривня к которой присоединился и наличный евро. Как и накануне, основными драйверами роста наличного «американца» стала выросшая активность покупателей СКВ, которых в свою очередь «взволновало» «зеленое» ралли на торгах валютного межбанка. Кроме того, цены поднимали сами дилеры наличного рынка, небезуспешно пытаясь идти в ногу с настроениями рынка, формируя баланс спрос/предложение.В этом контексте нелишне отметить, что в отличие от предыдущей сессии, нынче подавляющее большинство рынков рапортовало об итоговом равновесии покупок и продаж в паре доллар-гривня. Исключение составил рынок Запорожья, дилерам которого не удалось к финишу торгов обеспечить сбалансированность спроса и предложение, констатировав преобладание бидов. Это, полагаю, стало основной причиной сохранения здешней итоговой ликвидности на понизившимся накануне уровне. При этом дилеры остальных вышеперечисленных населенных пунктов рапортовали о приличных оборотах, несколько улучивших показатели предыдущей сессии.Возвращаясь ко внутридневным курсовым хроникам, интересно отметить, что после обеда курсовая динамика в наличной паре доллар-гривня заметно снизилась. С одной стороны к подобному сюжету располагала коррекция безналичного доллара, с другой, дилеры наличного рынка, контролировавшие процесс, небезосновательно опасались, что чрезмерное увлечение ростом цен приведет к падению оборотов.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара повысилась на 5,0-12,0 коп. (лидировал в росте Харьков, отставало Запорожье, предположительно поплатившееся за это потерями в ликвидности и «перекосом» рынка). Позиция «предложение» в течение 28 декабря повысилась на 8,0-10,0 коп.По сравнению с закрытием среды, биды наличного «неформального» доллара выросли на 10,0-15,0 коп. (лидировал в росте Киев), офера наличного «американца» прибавили 4,0-19,0 коп. (снова лидерство было у рынка столицы).Итак, наличный рынок в течение четверга констатировал довольно сдержанное подорожание обеих позиций в паре доллар-гривня, и эта сдержанность, сохранив равновесие покупок и продаж обеспечила большинству наличных рынков страны приличную итоговую ликвидность, улучшив показатели предыдущей сессии.Впрочем, по порядку.Торги 28 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,95/28,05 UAH/USD, евро - 33,15/33,45 UAH/EUR, рубль – 0,473/0,485 UAH/RUB.На протяжении первой половины четверга в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, сопровождаясь достаточно заметным ростом цен, в котором приняли участие «зеленые быки» межбанка и поднимавшие курсы дилеры, пытавшиеся «догнать» настроения рынка и обеспечить равновесие покупок и продаж.Благодаря этим драйверам к полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены доллара немного выросли, составив 27,90/28,00 UAH/USD, евро - 33,10/33,40 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На 12.10 в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.После обеда из-за пролонгации роста цен валютного межбанка, дилеры сохранили перманентное повышение действующих цен наличного «американца», небезуспешно пытаясь сохранить равновесие спроса и предложение.Это им удалось сделать – по итогам четверга в розничном сегменте наличного «неформального» рынка Днепра баланс спрос/предложение, благодаря которому обороты выросли, заслужив «пятерку» и констатировав улучшение показателей среды.В течение 28 декабря, таким образом, биды и офера «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 8,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 27 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,95/28,05 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 28-го работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который оптовики были вынуждены поддерживать аккуратным повышением действующих цен. В частности, уже к полудню на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара выросли, составив 27,90/28,00 UAH/USD, евро - 33,10/33,40 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB.После обеда при участии динамики котировок безналичного доллара настроения и мероприятия здешних дилеров остались прежними: цены продолжали повышаться в рамках небезуспешных попыток сохранить равновесие покупок и продаж.Баланс к финишу сессии 28-го у оптовиков сохранился, обеспечив прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив по итогам дня «четверку с плюсом», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.На протяжении четверга биды и офера оптового наличного доллара «по-днепровски» прибавили по 8,0 коп.По сравнению с закрытием 27 декабря обе позиции наличного оптового доллара в Днепре выросли на 10,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 28 декабря уровнями 33,15/33,45 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечное повышение бидов на фоне аналогичной «прибавки» оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 20,0 коп., офера стали выше на столько же.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 28 декабря приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой предполагалось повышение итоговой ликвидности, ради чего стоило уделить повышенное внимание ценовой динамике.Натурально, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии очередного ралли евро, к которому, похоже, сама европейская валюта оказалась не готова.Поэтому наши дилеры снова, вместе с долларом повысили в течение дня обе позиции наличного евро, учтя вышеупомянутое подорожание пары евро-доллар «в миру».Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 33,15/33,45 UAH/EUR, констатировав при этом десятикопеечное повышение бидов на фоне аналогичной «прибавки» оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», поднявшись в течение среды на 80 пунктов по спросу и подскочив на 100 пунктов по предложению.Торги рублем 28 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,473/0,485 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля выросли на 80 пунктов, прибавив 100 пунктов по предложению.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 28 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 20,0 коп. с закрытия среды спросу и прибавившему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 28 декабря по спросу выросли на 80 пунктов, прибавив 100 пунктов по предложению.Поскольку в пятницу, 29-го, торги валютного межбанка проводиться не будут, а банки клиентов обслуживать не станут, ограничимся «неформальным» наличным рынком.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 29 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 13,0 коп., офера поднялись на столько же); евро – 33,35/33,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 80 пунктов, предложение поднялось на 100 пунктов).На открытии торгов 29 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 13,0 коп., офера поднялись на столько же); евро – 33,35/33,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 декабря спрос вырос на 30,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 80 пунктов, предложение поднялось на 100 пунктов).На старте торгов 29 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «низкие».К 12.00 столичные валютчики, констатировали некоторое сужение спреда действующих цен (28,02/28,10 UAH/USD, евро – 33,25/33,45 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о повышении действующих цен (28,00/28,15 UAH/USD, евро - 33,25/33,60 UAH/EUR, рубль 0,473/0,480 UAH/RUB). К подобному действию местных валютчиков сподвигли некоторые перемены в настроениях: незначительное преобладание клиентского «приноса» при относительной сбалансированности утреннего рынка к полудню сменилось небольшим доминированием спроса.Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного выросли стараниями клиентских покупок - 28,05/28,20 UAH/USD, евро - 33,35/33,70 UAH/EUR, рубль 0,473/0,485 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 29 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,80/28,15 UAH/USD, евро – 33,15/33,60 UAH/EUR, рубль 0,472/0,480 UAH/RUB, Киев опт 27,95-28,00/28,10-15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95-28,00/28,10-15 UAH/USD, евро (опт) 33,15/33,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,15/33,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 33,15/33,55 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,483 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,10 UAH/USD, розница – 27,95/28,15 UAH/USD; Запорожье – 27,90/28,10 UAH/USD; евро – 33,10/33,45 UAH/EUR, рубль - 0,473/0,479 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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