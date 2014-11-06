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Додано: Вів 02 січ, 2018 12:01
Насколько выгодно производство блок-контейнеров?
В поисках интересных идей, нарвался на следующую: производство бытовок и блок-контейнеров, говорят, нынче они востребованы, но вот так ли оно на самом деле, не прогорю ли я после вложения в производство? У самого на даче стоит такой блок-контейнер под хозяйственный блок он отведён, но вот у соседей только у нескольких их видел. Кто-нибудь знаком с таким производством - выгодно ли оно?
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