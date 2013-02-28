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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 116117118119

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 389
Висота стель
3%
13
Гарний вигляд з вікон
9%
36
Гарні, "модні" МОПи
2%
7
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
9
Зручна локація
22%
86
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
27
Раціональне планування та метраж
16%
61
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
12
Ціна
21%
80
Якість будівництва
15%
58
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:Открыл Google посмотреть место данного комплекса на карте и вот первый отзыв там же :

Школы/садики со временем построят.
Расстояние между домами? Посмотрите на каком расстоянии 5-этажки в 60-70-х строили. И никому не приходило в голову жаловаться.
По поводу гетто это интересный вопрос. В новостройках в спальниках из-за невысокой цены покупает/арендует средний класс. Работающие люди на, пусть и небольшие, но заработанные деньги. В хрущиках, в которых просто нет смысла вкладываться в ремонт, останутся пенсионеры и малообеспеченные наследники - получатели субсидий и матпомощи. Вот где все условия для возникновения гетто.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 05:38

  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:Люди разные. Могу привести факт, что я знаю человека на ржавой Ладе без айфона, у которого активов на 300-500тыс долл. и дорогая квартира.

А он ездит? В нем же средств безопасности почти ноль.
после ДТП большие шансы оказаться в инвалидной коляске или на том свете и тогда доллары не нужны будут.

Может он пристегиваться научился и шансы остаться на этом свете резко возросли :mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 05:48

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав: я знаю человека на ржавой Ладе, у которого активов на 500тыс долл и дорогая квартира.

На ржавой ладе разве что аграрий, да и у того во дворе трактор и фургон должны быть в придачу. Во всех остальных случаях это мазохизм. "Ладам" лет по 30. Всякие резинки и прокладки давно рассохлись. Все легко перебирается и ремонтируется, но авто нужно чтобы ездить, а не бесконечно в нем колупаться

Ну почему, Ладе может быть 10 лет, а чтобы колупаться есть специальные люди на СТО :mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 06:09

  Первый написав: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... vZjyE.html
41 квадрат в клубном районе. 2 этаж в прекрасном хрущике па 500. Фак аркаде с кгс. Ковальская глотает пыль. Неужели жильё будет доступно? Неужели семья сможет за 4летнюю зп купить роскошную квартиру?

В упор не вижу па500, в упор вижу па570+ комиссия скорее всего 5%
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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