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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 січ, 2018 00:08
vladimir07 написав:
Открыл Google посмотреть место данного комплекса на карте и вот первый отзыв там же :
Школы/садики со временем построят.
Расстояние между домами? Посмотрите на каком расстоянии 5-этажки в 60-70-х строили. И никому не приходило в голову жаловаться.
По поводу гетто это интересный вопрос. В новостройках в спальниках из-за невысокой цены покупает/арендует средний класс. Работающие люди на, пусть и небольшие, но заработанные деньги. В хрущиках, в которых просто нет смысла вкладываться в ремонт, останутся пенсионеры и малообеспеченные наследники - получатели субсидий и матпомощи. Вот где все условия для возникновения гетто.
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Vlad442
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Додано: Сер 17 січ, 2018 05:38
vladimir07 написав:
Vlad442 написав:
Люди разные. Могу привести факт, что я знаю человека на ржавой Ладе без айфона, у которого активов на 300-500тыс долл. и дорогая квартира.
А он ездит? В нем же средств безопасности почти ноль.
после ДТП большие шансы оказаться в инвалидной коляске или на том свете и тогда доллары не нужны будут.
Может он пристегиваться научился и шансы остаться на этом свете резко возросли
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Сер 17 січ, 2018 05:48
antey1969 написав: Vlad442 написав:
я знаю человека на ржавой Ладе, у которого активов на 500тыс долл и дорогая квартира.
На ржавой ладе разве что аграрий, да и у того во дворе трактор и фургон должны быть в придачу. Во всех остальных случаях это мазохизм. "Ладам" лет по 30. Всякие резинки и прокладки давно рассохлись. Все легко перебирается и ремонтируется, но авто нужно чтобы ездить, а не бесконечно в нем колупаться
Ну почему, Ладе может быть 10 лет, а чтобы колупаться есть специальные люди на СТО
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Сер 17 січ, 2018 06:09
В упор не вижу па500, в упор вижу па570+ комиссия скорее всего 5%
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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