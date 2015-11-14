Додано: Чет 22 бер, 2018 19:23

Amat написав:

2. Семья. Дети. Садик, школа, образование. В сельской местности особого качества пока нет.



3. Социум. Цивилизация. Культура. Одним словом, люди и варианты развлечений, которые вас окружают.. И ваших детей... В селе. И в городе.

2. Семья. Дети. Садик, школа, образование. В сельской местности особого качества пока нет.3. Социум. Цивилизация. Культура. Одним словом, люди и варианты развлечений, которые вас окружают.. И ваших детей... В селе. И в городе.

Эти пункты вообще ключевые.Почему Оболонь и Печерск стоят намного дороже Троещины?Потому что там лучшие школы, садики, медицина, социум, цивилизация. Кафе, рестораны, кинотеатры. И т.д.Т.е. можем согласиться что при равной квадратуре и ремонте (т.е. если сравнивать одинаковые квартиры) жить на Печерске лучше чем жить на Троещине.Так вот: по сравнению с любым селом, райцентром и большинством обл.центров (кроме пожалуй Одессы, Львова, Харькова и Днепра), Троещина - намного лучше.Таким образом, можно сказать что жить на Троещине лучше чем жить в Полтаве.Киев - самый развитый, богатый, цивилизованный, культурный и бизнесовый город Украины.Альтернатив нет.Тот же фермер с 1000 га имеет детей, которые поедут учиться именно в Киев (а не заграницу, потому что как раз дети фермера должны быть в Украине и продолжать батькивську справу), и будут арендовать/покупать квартиры тут.