Додано: Чет 19 кві, 2018 23:23

Оранжевый-хит сезона Да скока можно про голосиево и лысогорскую?

безлицый явно на проценте сидит, за бездействие.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!