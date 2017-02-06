Додано: Пон 23 лип, 2018 19:04

Оранжевый-хит сезона написав: Грйс-мэн написав: Оранжевый-хит сезона написав: не помню как называется когда цена растёт при отсутствии спроса не помню как называется когда цена растёт при отсутствии спроса

Это называется - неадекватные хотелки продавцов.

Заканчивается это лопнувшими пузырями Это называется - неадекватные хотелки продавцов.Заканчивается это лопнувшими пузырями

стагфляция стагфляция

Согласен. Спрос падает, а издержки растут - вот и приходится повышать цены.Но это никак не показатель "ріста".Сейчас это наверно во всех сферах - цены тупо растут, а некоторые это выдают за "ріст" экономики, и т.п.[/quote]Цены то растут, так и запросы народа растут. Не хотим в хрющ, не хотим в ланос, не хотим на Азов, не хотим на Да-рынок...Отбивную из курицы тоже уже не хотим. Не хотим работать за среднюю по Киеву ЗРП и т.д. и т.п.Вот и вылазит Чикага "па4куе" и Комфорт_таун в ж*** "па1200". Тампере ж с Г13а не дорожают?