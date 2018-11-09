Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Был в ОП Республики, ходил на просмотр со знакомой, ну что сказать, группа потенциальных инвесторов на 11:00 насчитывала 12 человек, 2 часа после этого сидели в ОП выбирали квартиру, почти все продажники были заняты. Неплохие условия рассрочки, кстати, от 10 % первый взнос.. в среднем цена м2- ок. штуки бакинских. Комплекс, кстати, неплох..
airmax78 написав:Новый сегмент на КРЖН: элит-шлак.
sic transit gloria mundi, или вот к чему приводит отсутствие модных мопов) дома начала нулевых еслешо
Тотальная экономия на материалах, несоблюдение технологий и жлобство жильцов. И результат налицо. Дома на Леси и Старонаводницкой или на Панаса Мирного, хоть они тоже подгуляли уже, язык не поворачивается шлаком назвать. А это - самый натуральный шлачище.
airmax78 написав:Тотальная экономия на материалах, несоблюдение технологий и жлобство жильцов. И результат налицо. Дома на Леси и Старонаводницкой или на Панаса Мирного, хоть они тоже подгуляли уже, язык не поворачивается шлаком назвать.А это - самый натуральный шлачище.
тавышоо? так значит локейшн все же решает? кто бы мог подумать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.