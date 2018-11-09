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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2669267026712672>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1182
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
36
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1182
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был в ОП Республики, ходил на просмотр со знакомой, ну что сказать, группа потенциальных инвесторов на 11:00 насчитывала 12 человек, 2 часа после этого сидели в ОП выбирали квартиру, почти все продажники были заняты. Неплохие условия рассрочки, кстати, от 10 % первый взнос.. в среднем цена м2- ок. штуки бакинских. Комплекс, кстати, неплох..

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Alex_V_K_79
 
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Новый сегмент на КРЖН: элит-шлак.
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:57

  airmax78 написав:Новый сегмент на КРЖН: элит-шлак.
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Похоже на элит-Оболонь раннего разлива
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:02

каким же надо быть лошарой, чтобы в 2018 году в киеве пользоваться спутниковой тарелкой
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:06

  airmax78 написав:Новый сегмент на КРЖН: элит-шлак.
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Это как ВАЗ восьмерка в конце 80-х?
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:09

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Новый сегмент на КРЖН: элит-шлак.
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sic transit gloria mundi, или вот к чему приводит отсутствие модных мопов)
дома начала нулевых еслешо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:16

  trololo написав:каким же надо быть лошарой, чтобы в 2018 году в киеве пользоваться спутниковой тарелкой

а чем пользоваться то?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:18

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Новый сегмент на КРЖН: элит-шлак.



sic transit gloria mundi, или вот к чему приводит отсутствие модных мопов)
дома начала нулевых еслешо

Тотальная экономия на материалах, несоблюдение технологий и жлобство жильцов. И результат налицо. Дома на Леси и Старонаводницкой или на Панаса Мирного, хоть они тоже подгуляли уже, язык не поворачивается шлаком назвать. А это - самый натуральный шлачище.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Тотальная экономия на материалах, несоблюдение технологий и жлобство жильцов. И результат налицо. Дома на Леси и Старонаводницкой или на Панаса Мирного, хоть они тоже подгуляли уже, язык не поворачивается шлаком назвать.А это - самый натуральный шлачище.


тавышоо? так значит локейшн все же решает?
кто бы мог подумать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:33

Отдельно, конечно, вот этот эркер доставляет:

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airmax78
 
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