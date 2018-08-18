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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2756275727582759>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1190
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
253
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
187
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
220
Якість будівництва
16%
185
Всього голосів : 1190
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

_Mykola_ написав:Так все-таки, тарифы для юрлиц или физлиц?
И есть ли у Вас случаи когда Вы платите по тарифам для физлиц?
Особенно интересует статья по обслуживанию дома/территории, вода, тепло, электрика.
Можно в личку. Спасибо


прямые договоры от лица собственника (физлица) с керуючими компаниями, киевкоммунсервисом (вывоз мусора), водоканалом, киевэнерго
плачу по тарифам нежилого фонда как физлицо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:14

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:
1. Я вас попросил показать это сообщение из которого вы сделали такой вывод.

2. Если я не даю взяток, это не означает что стало лучше. Подумайте на досуге над этим.

"Тоже мне бином ньютона" (с) авторство сами найдёте.
Вы до 2013 давали взятки, значит без этого вы свой бизнес не представляли. Что и показал ваш вопрос ККЦ.
А после 2013 года вы перестали давать взятки и не потому что вы такой весь принципиальный, а потому что отпала в этом необходимость.
Подумайте над этим на досуге.


Спасибо за конструктивную дискусию. Ваши манипуляции приберегите для другой аудитории.
Взятки прекращают давать по разным причинам. Вы для начала разберитесь почему прекращают их давать не оттого что стало лучше, а оттого что стало еще хуже.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:15

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:Оранжевый-хит сезона
уня, с женой уже развелся?
субсидию на 120м2 в голосеево уже оформил?

ещё нет, консультируюсь с адвокатами по субсидиям... они говорят что в этом году нет смысла так как приобретали автомобили...

Нужно было брать евробляху. И машина и субсидия!
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:17

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:Оранжевый-хит сезона
уня, с женой уже развелся?
субсидию на 120м2 в голосеево уже оформил?

ещё нет, консультируюсь с адвокатами по субсидиям... они говорят что в этом году нет смысла так как приобретали автомобили...

Нужно было брать евробляху. И машина и субсидия!

есть ещё над чем поработать! :mrgreen:
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 23:12

Жители ЖК "Европейский" в Одессе, которые добиваются включения котельной в своем доме путем перекрытия дорог, устроили еще одну акцию и блокировали оживленную Николаевскую дорогу.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/18/7198586/
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:57

  Рыба-сом написав:airmax78 ИМнХО Долярчик - это новый Юра Привокзальный


у Юры хоть образование, работа, мысли. а что у этого персонажа есть кроме обсценной лексики и места проживания в городе с великой историей?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:47

  Vlad442 написав:...я постоял и послушал разговоры группки людей со списком, стоящих возле Аркады. Молодежь, с огоньком в глазах и предвкушением будущего призрачного своего жилья, в котором они надеются жить без запахов, как на ПОХе, и не в хруще с родителями.
Посмотрел на себя со стороны и почувствовал паразитом, который пытается влезть между людьми, которым нужно свое жилье, чтобы там жить и растить детей, и их мечтой. Подумал, что мне деньги не настолько нужны, и не поехал бронировать.


Влад, вот просто веру в людей возвращаете. Искреннее уважение за такие мысли.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:22

"Шесть человек выжили при падении лифта с 95 этажа в небоскребе в Чикаго "
https://lb.ua/world/2018/11/19/412761_s ... denii.html

Реальная жесть...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:13

гражданин самовольно застеклил балкон

Гражданин самовольно застеклил балкон, УК обратилась в суд с требованием взыскать с него штраф по договору и демонтировать балкон. Дошло до Верховного суда - суд оставил в силе предписание о демонтаже, а вот во взыскании штрафа отказал. Теперь штрафы в договорах с УК незаконны, суды всех инстанций обязаны применять решение ВС.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_novosti/verhovniy_sud_reshil_chto_esli_balkon_zasteklen_to_demontirovat_osteklenie_pridetsya
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:24

  Mazay256 написав:Гражданин самовольно застеклил балкон, УК обратилась в суд с требованием взыскать с него штраф по договору и демонтировать балкон. Дошло до Верховного суда - суд оставил в силе предписание о демонтаже, а вот во взыскании штрафа отказал. Теперь штрафы в договорах с УК незаконны, суды всех инстанций обязаны применять решение ВС.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_novosti/verhovniy_sud_reshil_chto_esli_balkon_zasteklen_to_demontirovat_osteklenie_pridetsya

Это окуенно позитивная новость. Аплодируем суду стоя. Хорошо хоть предписание о демонтаже не отменил и не заставил УК возместить Гражданину моральный ущерб.
airmax78
 
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