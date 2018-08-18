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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3399340034013402

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:09

  Kostia написав:Кгс строит в селе гатное 3 свечки по 26 этажей. На новые дбн конечно все закрыли глаза и власть не замечает)

Очень дорогая земля - поэтому свечки. В европах даже в городах земля дешевле села под Киевом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:10

  Kostia написав:Кгс строит в селе гатное 3 свечки по 26 этажей. На новые дбн конечно все закрыли глаза и власть не замечает)

Площади от 36 до 147 метров (пятикомнатные в селе кто купит?). Цена от 16200, при 100% скидка десять процентов


:mrgreen: толи еще будет.

ПС. знакомый купил в ипенях соф борщаги хату. Говорит потерплю до весны буду продавать. Чтоб на 9 попасть на работу говорит надо выехать до 6.30 утра. Если в 7 выехал то уже встряняшь по самые помидоры.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:12

  Kostia написав:Многие не ощущают прелести от центра, не значит что там плохо)


это вы о тех "многих", которые в центре только работают, или вообще тут бывают пару раз в месяц?)
шоп шото ощущать надо здесь пожить
хотя для вас и демеевка "почти центр" :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:15

СМИ назвали самый опасный район Киева

Соломенский район оказался самым опасным в Киеве - количество краж более 4000 за год, по сравнению с предыдущим годом выросло на тысячу. Также район в лидерах по грабежам, хулиганствам и разбойным нападениям.
В Печерском районе столицы в прошлом году не зафиксировали ни одного убийства и изнасилования.
https://korrespondent.net/city/kiev/405 ... aion-kyeva
Востаннє редагувалось moniks в Чет 24 січ, 2019 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:15

  Жека79 написав:знакомый купил в ипенях соф борщаги хату. Говорит потерплю до весны буду продавать. Чтоб на 9 попасть на работу говорит надо выехать до 6.30 утра. Если в 7 выехал то уже встряняшь по самые помидоры.


и это еще парковка реально бесплатная и за неправильную не щемят как следует
то ли еще будет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:16

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:Многие не ощущают прелести от центра, не значит что там плохо)


это вы о тех "многих", которые в центре только работают, или вообще тут бывают пару раз в месяц?)
шоп шото ощущать надо здесь пожить
хотя для вас и демеевка "почти центр" :mrgreen:

Не почти а самый центр) после Дарницы.
Лично я жил и в самом центре, мне нравится. Но если говорить о реальном центре, то новое строение там как бы не в топе далеко) для туристов это ипеня
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:20

  Kostia написав:Кгс строит в селе гатное 3 свечки по 26 этажей. На новые дбн конечно все закрыли глаза и власть не замечает)

Площади от 36 до 147 метров (пятикомнатные в селе кто купит?). Цена от 16200, при 100% скидка десять процентов

Так они формально в городе ,до Гатного метров 100,зато название какое:жк абрикосовый,мёд!
Интересно по чём зарядят на Отрадном,техника активно работает,забивают сваи,участок там смачный,ровный и хоть и ипеня,но рядом трамвай и тралик до метро.
Отдел продаж поставили,наверное по ценам будет тоже самое,ну может на 500 за метр дешевле :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:22

  BIGor написав:
  Kostia написав:Кгс строит в селе гатное 3 свечки по 26 этажей. На новые дбн конечно все закрыли глаза и власть не замечает)

Очень дорогая земля - поэтому свечки. В европах даже в городах земля дешевле села под Киевом.

Земля то понятно, а вот то что новые дбн не работают это печаль, но всем посрать, а потом будцт виноваты покупатели, потому, что голосуют деньгами за это)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:23

:?
  somilitark написав:
  Kostia написав:Кгс строит в селе гатное 3 свечки по 26 этажей. На новые дбн конечно все закрыли глаза и власть не замечает)

Площади от 36 до 147 метров (пятикомнатные в селе кто купит?). Цена от 16200, при 100% скидка десять процентов

Так они формально в городе ,до Гатного метров 100,зато название какое:жк абрикосовый,мёд!
Интересно по чём зарядят на Отрадном,техника активно работает,забивают сваи,участок там смачный,ровный и хоть и ипеня,но рядом трамвай и тралик до метро.
Отдел продаж поставили,наверное по ценам будет тоже самое,ну может на 500 за метр дешевле :?

Они в гатном, даже на кгс сайте пишут
Kostia
 
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