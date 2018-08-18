Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Кгс строит в селе гатное 3 свечки по 26 этажей. На новые дбн конечно все закрыли глаза и власть не замечает)
Площади от 36 до 147 метров (пятикомнатные в селе кто купит?). Цена от 16200, при 100% скидка десять процентов
толи еще будет.
ПС. знакомый купил в ипенях соф борщаги хату. Говорит потерплю до весны буду продавать. Чтоб на 9 попасть на работу говорит надо выехать до 6.30 утра. Если в 7 выехал то уже встряняшь по самые помидоры.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Соломенский район оказался самым опасным в Киеве - количество краж более 4000 за год, по сравнению с предыдущим годом выросло на тысячу. Также район в лидерах по грабежам, хулиганствам и разбойным нападениям. В Печерском районе столицы в прошлом году не зафиксировали ни одного убийства и изнасилования. https://korrespondent.net/city/kiev/405 ... aion-kyeva
Востаннє редагувалось moniks в Чет 24 січ, 2019 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Жека79 написав:знакомый купил в ипенях соф борщаги хату. Говорит потерплю до весны буду продавать. Чтоб на 9 попасть на работу говорит надо выехать до 6.30 утра. Если в 7 выехал то уже встряняшь по самые помидоры.
и это еще парковка реально бесплатная и за неправильную не щемят как следует то ли еще будет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Kostia написав:Кгс строит в селе гатное 3 свечки по 26 этажей. На новые дбн конечно все закрыли глаза и власть не замечает)
Площади от 36 до 147 метров (пятикомнатные в селе кто купит?). Цена от 16200, при 100% скидка десять процентов
Так они формально в городе ,до Гатного метров 100,зато название какое:жк абрикосовый,мёд! Интересно по чём зарядят на Отрадном,техника активно работает,забивают сваи,участок там смачный,ровный и хоть и ипеня,но рядом трамвай и тралик до метро. Отдел продаж поставили,наверное по ценам будет тоже самое,ну может на 500 за метр дешевле
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Kostia написав:Кгс строит в селе гатное 3 свечки по 26 этажей. На новые дбн конечно все закрыли глаза и власть не замечает)
Площади от 36 до 147 метров (пятикомнатные в селе кто купит?). Цена от 16200, при 100% скидка десять процентов
Так они формально в городе ,до Гатного метров 100,зато название какое:жк абрикосовый,мёд! Интересно по чём зарядят на Отрадном,техника активно работает,забивают сваи,участок там смачный,ровный и хоть и ипеня,но рядом трамвай и тралик до метро. Отдел продаж поставили,наверное по ценам будет тоже самое,ну может на 500 за метр дешевле