RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 995996997998
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:12

Поповнення картки Mastercard на касі

Треба поповнити картку Mastercard? Відтепер ви можете зробити це на касі в магазинах наших партнерів. Просто, зручно, безпечно.

Не треба витрачати час на пошук відділення банку чи кіоску самообслуговування, аби покласти кошти на картку. Усе, що необхідно, — це повідомити касиру про намір поповнити картку й назвати суму. Потім підтвердьте операцію прикладанням картки або введіть її номер. І отримайте окремий чек про поповнення.
Ця послуга вже доступна в мережі магазинів Citrus. Детальніше за посиланням: https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... 2card.html
Vorlon
 
Повідомлень: 8726
З нами з: 14.06.13
Подякував: 426 раз.
Подякували: 912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Vorlon написав:Ця послуга вже доступна в мережі магазинів Citrus.
Не все магазины Цитруса подключены к этой услуге. На сайте мастера указан их список.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 08.03.18
Подякував: 183 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:08

Re: Байки про банки і не тільки....

Не подскажете пару проверенных приличных банков с гнучкими умовами кредитования по ипотеке на данный момент? Или здесь такими кредитами не пользуются :mrgreen: ?

Обещанной иМпотеки 10% "3 года ждут", а небольшая сумма кредитования (на 2-3 года) к имеющейся свободной сумме для подходящего сейчас варианта (чтоб уже сейчас сразу, и потом не бегать с перепродажей-перепокупкой "бетона") - нормально было бы.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2361
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:10

Re: Байки про банки і не тільки....

Сейчас вижу 0.5% на текущий в долларе в Ощаде. Где ещё есть из вменяемых. Конкорд стремновато
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1546
З нами з: 04.12.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 995996997998
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 215610
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 83733
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21821
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.