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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1820182118221823

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:а оцей запис відео під час руху - теж частина суспільного договору? :D

на кшталт, правила існують не для всіх...

О каком конкретно правиле речь? Не припомню запрещающего записывать это видео во время движения. Поэтому да, часть общественного договора "что не запрещено, то разрешено".
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:17

  moveton написав:
  Shaman написав:а оцей запис відео під час руху - теж частина суспільного договору? :D

на кшталт, правила існують не для всіх...

О каком конкретно правиле речь? Не припомню запрещающего записывать это видео во время движения. Поэтому да, часть общественного договора "что не запрещено, то разрешено".

а по телефону теж можна? чи заборонено, бо відволікаєшся? а запис відео, то таке...

людина просто з назви до чогось закликає владу, але сама вважає для себе певні послаблення. головне в цих випадках, щоб коли все-таки водій відволічеться, зустріч має бути з КАМАЗом, а не з пішоходом...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:31

  Shaman написав:а по телефону теж можна? чи заборонено, бо відволікаєшся? а запис відео, то таке...

Видимо, нынешний общественный договор будет сюрпризом, но https://vodiy.ua/pdr/2/ :
2.9. Водієві забороняється:
...
д) під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання)

Это единственный запрет в ПДД в этой области. По телефону можно, если не держать в руке. А видео записывать можно даже с камерой в руке - это же не "засіб зв’язку" :mrgreen:

  Shaman написав:людина просто з назви до чогось закликає владу, але сама вважає для себе певні послаблення. головне в цих випадках, щоб коли все-таки водій відволічеться, зустріч має бути з КАМАЗом, а не з пішоходом...

И какие же послабления?
2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний:
...
б) бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі;

в ПДД тоже есть, но доказательств нарушения этого пункта не вижу. Наоборот, он там даже временами головой вертит, чтобы за обстановкой следить.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:50

  moveton написав:
2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний:
...
б) бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі;

в ПДД тоже есть, но доказательств нарушения этого пункта не вижу. Наоборот, он там даже временами головой вертит, чтобы за обстановкой следить.

головне у вашій фразі - час від часу. а там як пощастить...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:03

Re: Байки про банки і не тільки....

Shaman,
От для прикладу, їду в таксі, в більшості випадків, таксист безперестанку розмовляє та щось розказує пасажиру.

Чим розмова водія з одночасним записом, відрізняється з простою розмовою водія?
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:04

  Shaman написав:головне у вашій фразі - час від часу. а там як пощастить...

Само собой. Поэтому ПДД в полном виде для человека не выполнимо. Ну не может водитель чисто технически и физиологически постоянно следить на все 360 градусов вокруг автомобиля. Может только временами поглядывать не только вперёд. Но послабления-то именно у этого конкретного водителя в чём? Как на вид, следит за дорогой так же, как остальные люди-водители. Пока негласно считается, что такой уровень контроля достаточен. Плохо, конечно, но тут или к писателям ПДД или к проверяющим их соблюдение. Я в общем не против, чтобы ПДД действительно соблюдалось в его нынешнем виде. Для этого для начала всех водителей-людей нужно будет выгнать 8)
moveton
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