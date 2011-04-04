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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 бер, 2024 12:07
2XL написав:
Вже другий банк забирає кредитний ліміт після повернення великої частини витраченого ліміту. Хто знає які причини в такого явища?
При чому картки знаходились в пільговому періоді.
плавно сворачивают кредитную активность: ближайшая курсовая перспектива не в пользу гривни. Жирный 2023 всьо.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 13:01
2XL написав:
Вже другий банк забирає кредитний ліміт після повернення великої частини витраченого ліміту. Хто знає які причини в такого явища?
При чому картки знаходились в пільговому періоді.
Пріват і а-банк?
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Додано: Пон 25 бер, 2024 14:12
2XL написав:
Вже другий банк забирає кредитний ліміт після повернення великої частини витраченого ліміту. Хто знає які причини в такого явища?
При чому картки знаходились в пільговому періоді.
Виновників в студію!
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Додано: Пон 25 бер, 2024 15:14
У меня всё ок: ОЧ в Привате, лимиты в ТАС и Моно есть ) Не сейте панику
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Додано: Пон 25 бер, 2024 22:57
может кто-то сталкивался со списанием небольшого долга с жирного неразрывного депозита по запросу исполнительной службы?
Как это происходит?
Дкпозит превращается в разрывной, банк сторнирует все ранее начисленные проценты, списываеит долг, а остаток перечисляет на теекщий счет?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 00:39
посетитель написав: 2XL написав:
Вже другий банк забирає кредитний ліміт після повернення великої частини витраченого ліміту. Хто знає які причини в такого явища?
При чому картки знаходились в пільговому періоді.
Пріват і а-банк?
++
При чому в обох банках виплачую по дві розстрочки
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Додано: Вів 26 бер, 2024 11:17
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Додано: Вів 26 бер, 2024 11:25
2XL написав: посетитель написав: 2XL написав:
Вже другий банк забирає кредитний ліміт після повернення великої частини витраченого ліміту. Хто знає які причини в такого явища?
При чому картки знаходились в пільговому періоді.
Пріват і а-банк?
++
При чому в обох банках виплачую по дві розстрочки
А-банк супруга не пользуется картой. Банк всё наливает и наливает Уже налил 90 тыс. за три мес. Я больше года пользуюсь, мне как установил 10 тыс, и больше не наливает.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 28 бер, 2024 16:06
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Ірина_
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Додано: Чет 28 бер, 2024 16:12
Якщо посилання на текст вашого сайту - не помітив жодної інформації про державний на 89% перший інвестиційний банк-навмисно чи забули ?
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sens
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