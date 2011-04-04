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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1826182718281829

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 226
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
27
Користуюся одним
12%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 20:58

  1finanсier написав:
  V2 написав:
  1finanсier написав:Ну не багато різниці.


Накладення арешту на всі рахунки - до виконання вимоги ТЦК або обов'язку та арешт рахунків до сплати штрафу - різниця величезна! Це ж очевидно!!!

В будь якому випадку вимоги ТЦК треба виконати, щоб не блокували рахунки. Бо якщо просто сплатите штраф - ТЦК може накласти новий штраф.

То вони цю карусель уже 2 роки могли крутити і за старим законодавством, але не чути масових нарікань.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:27

  1finanсier написав:
  Acceptus написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Банкіри оцінили вплив мобілізації на депозитний ринок

Як ставитеся до того, що вплив оцінюють, як незначний? Чи згодні ви з такою думкою?


Однозначно не згодні - вплив значний. Березневі відтоки колосальні.
Тільки закінчується вклад - чоловіки або знімають, або перекладають на жінок.
А почалось це ще в січні - Українці зняли втричі більше депозитів, ніж у перші місяці війни! 5 основних причин - чому депозити в банках України впали на рекордні 2,5%

https://savostin.pro/ukrinskie-banki-na ... -mlrd-grn/

І якщо норма закона напряму не пише що буде блокування рахунку, але після рішення суда, через систему АСВП - поблокують 100500

А ви цікавились більш детально? Що наприклад в грудні збільшилися на 7%, а в лютому збільшилися на 1,4%?
Але хайп саме на одному місяці зробили


Відтік вкладів колосальний, жодного хайпа.

Я не знаю, де ви берете цифри 7%... На портфелі депозитів ФЛ - це величезні гроші (таких приростів не було принаймі в 2024 році).

Або я не розумію, про що ви говорите.

Ось статистика НБУ:
Зображення

Тільки ж ви дивиться зміну курсу і номінальні зміни.
А ще, цеж всі до купи, і нема співвідношення строкових та on-call

А ще вийде статистика за март - там вже дуже буде помітно, тоді март до марту прикладемо і порахуємо.
Acceptus
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:55

  1finanсier написав:
  V2 написав:
  1finanсier написав:Ну не багато різниці.


Накладення арешту на всі рахунки - до виконання вимоги ТЦК або обов'язку та арешт рахунків до сплати штрафу - різниця величезна! Це ж очевидно!!!

В будь якому випадку вимоги ТЦК треба виконати, щоб не блокували рахунки. Бо якщо просто сплатите штраф - ТЦК може накласти новий штраф.


Повністю згоден з 1finanсier, різниці небагато і робитемуть це швидко.
Враховуючі терміни - люди готуються, а деякі вже все втигли.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:35

  Acceptus написав:Відтік вкладів колосальний, жодного хайпа.

Я не знаю, де ви берете цифри 7%... На портфелі депозитів ФЛ - це величезні гроші (таких приростів не було принаймі в 2024 році).

Або я не розумію, про що ви говорите.

Ось статистика НБУ:
Зображення

Тільки ж ви дивиться зміну курсу і номінальні зміни.
А ще, цеж всі до купи, і нема співвідношення строкових та on-call

А ще вийде статистика за март - там вже дуже буде помітно, тоді март до марту прикладемо і порахуємо.

а ми це вже розбирали
Валютний ринок в контексті ДС

й висновок - відтоку немає! просто у грудні виплатили багато, тому в січні просто пройшла корекція.

по статистиці НБУ - березень вже є. й що ми бачимо?
грудень - 711
січень - 691
лютий - 705
березень - 709

а знаєте які залишки на строкових депозитах?
грудень - 245
січень - 249
лютий - 252

не дуже схоже на паніку, ні?

тому інфо про винос депозитів в січні - це просто вкид через некоректну оцінку інфо НБУ 8)
Shaman
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