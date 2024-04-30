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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2024 08:48
WallNutPen написав:pavyak
а мелкие суммы коммуналки вы тоже приватом платите? С убытком так сказать? Или вы на комис банка внимания не обращает? Или же вы копите долги (ну или как вариант - платите наперед) чтобы сумма была безубыточной?
Мелкие ПУМБой конечно.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 09:10
В чому може бути проблема: платив за електроенергію з кредитки в місті і в селі одній компанії по 500 грн, в місті взяли 3 грн комісії і дали 15 кешбеку, а в селі - 18 грн. комісії і не дали кешбеку
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Додано: Вів 30 кві, 2024 10:12
Дюрі-бачі, шаблон оплати однаковий?
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Додано: Вів 30 кві, 2024 10:50
Howl так шаблон однаковий, відрізняються тільки регіональні відділення
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Додано: Вів 30 кві, 2024 12:37
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Додано: Вів 30 кві, 2024 12:43
Примат Ні, Ужгород та Берегівський район Закарпаття
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Додано: Вів 30 кві, 2024 12:45
Дюрі-бачі написав:Примат
Ні, Ужгород та Берегівський район Закарпаття
зрозуміло, просто подумав, може різні постачальники
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