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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1837183818391840

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Оборот! Це ж головне.
Це прихід і розхід в один день.
При розміщенні на депо пр. і розх. рознесені на більше 7дн.
Не дарма ж треба пам'ятати про відлежування, а не по-вовчому рвати кошти ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:39

  Amethyst написав:Оборот! Це ж головне.
Це прихід і розхід в один день.
При розміщенні на депо пр. і розх. рознесені на більше 7дн.
Не дарма ж треба пам'ятати про відлежування
:oops: это не понял: там же не про 1 день...

таки кошерно именно только зачислять (хоть и 100500 раз итого на овер100Кгрн. ),
главное затем не снимать неделями?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:52

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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:25

  vitaliiangel написав:
Ось приклади і механізми по «дропам». Для розуміння тільки по першому прикладу прогоняли десь 5 млн грн в місяць
вот после таких дроповиков и безумного фанатизма банковского финмона у честного человека рука будет труситься, чтоб кинуть сотку гривен на чужую карту
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  flysoulfly написав:таки кошерно...

см. viewtopic.php?p=5729717#p5729717
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:12

  vitaliiangel написав:
Ось приклади і механізми по «дропам». Для розуміння тільки по першому прикладу прогоняли десь 5 млн грн в місяць)

1) 🧑‍🏭Найманий працівник підприємства з смт. на Вінниччині,
• Вік 52 роки
• Розмір доходів до 20 тис грн в місяць.
Зареєструвалась в 4 банках через дистанційний онбординг.
Через 2 тижні почала отримувати понад 17 Р2Р-трансакцій в день від різних отримувачів та переказувати до інших банків.
Щоденний обсяг трансакцій по картці сягнув 160 тис грн.

2) 👨‍🎓Студент з Одеси,
• Вік 19 років,
• Розмір доходів до 20 тис грн.
Відкрив з інтервалом в тиждень рахунки в 2 банках користуючись дистанційним онбордингом,
Провів за один місяць трансакцій загальний оборот по 300 тис грн у обох банках.

3) 👷‍♀️Найманий працівник з Миколаєва,
• Вік 38 років
• Розмір доходів до 11 тис грн.
Відкрила рахунки в 4 банках використовуючи дистанційний онбординг, вірогідно знаходячись за кордоном
Піковий оборот сягнув 980 тис грн в місяць від різних відправників та до різних отримувачів

4) 👨‍🌾Безробітний з села на Миколаївщині,
• Вік 20 років
• Розмір доходів до 8 тис грн.
Відкрив рахунок в одному з банків України
Через 3 місяці після відкриття рахунку почались трансакції отримання та відправки переказів P2P
Cума переказів склала 1.8 млн грн в місяць за 453 трансакції.

5) 👵Пенсіонер з міста Харків,
• Вік 67 роки
• Розмір доходів до 20 тис грн в місяць.
За одну ніч проти 26.12.2023 у банку де обслуговується було відкрито 9 депозитних рахунків (серед яких були назви «На автобус», «На діамант», «На пікап») для
накопичення коштів,
За ніч було зібрано понад 2.1 млн грн., усі зібрані кошти були виведені з рахунку у період з 8 по 14 годину 26.12.2024
Клієнтка була переконана що збирає кошти на потреби ЗСУ

➿Загальна типова поведінка:
1. Новий клієнт в банку, або не було транзакцій тривалий час, після чого одразу починається аномальна активність по картці (висока інтенсивність зарахувань
та відправлень, обороти можуть сягати понад 100 тис. грн за декілька днів);
2. Понад 97% обороту складають перекази, майже завжди відсутні звичайні операції купівлі товарів робіт та послуг, або отримання готівки;
3. У операцій переказів майже немає, або рідко зустрічаються спільні критерії чи показники, різні чеки, різні отримувачі, різні відправники;
4. Кількість операцій переказів може досягати сотень за годину
. Кому продати картки з гарною історією та офіційними надходженням коштів ?)
sens
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