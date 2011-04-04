Отримувати товар має право той, хто оплатив. Тому потрібна від нього квиташка на переказ вам грошей. Причому не фотка екрану мабіли, а стандартна квиташка з ІБ
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 тра, 2024 15:20
Отримувати товар має право той, хто оплатив. Тому потрібна від нього квиташка на переказ вам грошей. Причому не фотка екрану мабіли, а стандартна квиташка з ІБ
Додано: Суб 15 чер, 2024 13:33
14.06.2024
22 - річний касир комерційного банку привласнив 400 тис. доларів США, які мав перерахувати і повернути – йому повідомили про підозру
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