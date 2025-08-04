RSS
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 17:58

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

ihorkyiv написав:Паркомісця в Києві дедалі частіше купують для заробітку — чому це вважають привабливою інвестицією? https://hmarochos.kiev.ua/2025/07/08/pa ... tycziyeyu/
Оренда паркомісця у спальних районах може приносити 4–7% річного доходу, в центральних — до 9%. Часом ціни на паркомісця в Києві перевищують вартість однокімнатної квартири. У липні паркомісце в певних житлових комплексах коштувало в середньому від 11,5 тисячі доларів до 60 тисяч. Паркомісця розглядають як привабливу інвестицію з низки причин. По-перше, загалом вони дешевші за житло, відповідно потребують менших вкладень. По-друге, не вимагають ремонту та обслуговування з боку власника. По-третє, попит лишається високим через велику кількість автомобілів у Києві, на яких не вистачає безкоштовних ділянок на вулиці. Під час регулярних обстрілів Києва, паркінги можуть слугувати як укриття, однак часто трапляються випадки, коли людей, що не мають у них власного паркомісця, не пускають чи навіть виганяють на вулицю. У КМДА заявили, що власники паркінгів справді мають право не пускати людей на свою територію під час обстрілів, якщо паркінг не зарестровано як укриття, — а подати заявку на внесення його до списку укриттів може лише сам власник.
Це ж скільки має коштувати оренда паркомісця за 60к, щоб це назвати цікавою інвестицією. По 300 баксів і більше?
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 19:02

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Damien написав:
  kingkongovets написав:
GALeon написав:підкажіть будь ласка, чи укладається договір на безоплатну оренду житлової нерухомості?
жоден притомний власник його не підпише, це треба ворогом самому собі бути

Вы же опытный, ну как же так? Такие договора подписывают на короткий срок сразу после неофициальной оплаты наперед этого срока


та на будь який срок такого підписувати категорично не можна
продлити договір через свій суд в Україні - цілком реальна задача
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 19:05

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Faceless написав:
ihorkyiv написав:Паркомісця в Києві дедалі частіше купують для заробітку — чому це вважають привабливою інвестицією? https://hmarochos.kiev.ua/2025/07/08/pa ... tycziyeyu/
Оренда паркомісця у спальних районах може приносити 4–7% річного доходу, в центральних — до 9%. Часом ціни на паркомісця в Києві перевищують вартість однокімнатної квартири. У липні паркомісце в певних житлових комплексах коштувало в середньому від 11,5 тисячі доларів до 60 тисяч. Паркомісця розглядають як привабливу інвестицію з низки причин. По-перше, загалом вони дешевші за житло, відповідно потребують менших вкладень. По-друге, не вимагають ремонту та обслуговування з боку власника. По-третє, попит лишається високим через велику кількість автомобілів у Києві, на яких не вистачає безкоштовних ділянок на вулиці. Під час регулярних обстрілів Києва, паркінги можуть слугувати як укриття, однак часто трапляються випадки, коли людей, що не мають у них власного паркомісця, не пускають чи навіть виганяють на вулицю. У КМДА заявили, що власники паркінгів справді мають право не пускати людей на свою територію під час обстрілів, якщо паркінг не зарестровано як укриття, — а подати заявку на внесення його до списку укриттів може лише сам власник.
Це ж скільки має коштувати оренда паркомісця за 60к, щоб це назвати цікавою інвестицією. По 300 баксів і більше?
самий дорожчий паркінг з тих шо я знаю - «сімейне» місце в а136 за 100+
це дорожче чим в ТТ
загалом в тому районі оренда паркомісця 200$
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 19:08

  Faceless написав:
ihorkyiv написав:Паркомісця в Києві дедалі частіше купують для заробітку — чому це вважають привабливою інвестицією? https://hmarochos.kiev.ua/2025/07/08/pa ... tycziyeyu/
Оренда паркомісця у спальних районах може приносити 4–7% річного доходу, в центральних — до 9%. Часом ціни на паркомісця в Києві перевищують вартість однокімнатної квартири. У липні паркомісце в певних житлових комплексах коштувало в середньому від 11,5 тисячі доларів до 60 тисяч. Паркомісця розглядають як привабливу інвестицію з низки причин. По-перше, загалом вони дешевші за житло, відповідно потребують менших вкладень. По-друге, не вимагають ремонту та обслуговування з боку власника. По-третє, попит лишається високим через велику кількість автомобілів у Києві, на яких не вистачає безкоштовних ділянок на вулиці. Під час регулярних обстрілів Києва, паркінги можуть слугувати як укриття, однак часто трапляються випадки, коли людей, що не мають у них власного паркомісця, не пускають чи навіть виганяють на вулицю. У КМДА заявили, що власники паркінгів справді мають право не пускати людей на свою територію під час обстрілів, якщо паркінг не зарестровано як укриття, — а подати заявку на внесення його до списку укриттів може лише сам власник.
Це ж скільки має коштувати оренда паркомісця за 60к, щоб це назвати цікавою інвестицією. По 300 баксів і більше?

У таких випадках йдеться не про інвестицію, а про квіточку для улюбленої автівки, де діє послуга ультра ол інклюзів і навіть передбачено, прости господи, штори на ніч. І що таке 300 доларів для власника захмарних статків - зайва краватка до колекції у 500 одиниць ?
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 22:44

Попит на оренду житла в Києві значно вищий, ніж на купівлю: скільки коштує винайняти однокімнатну квартиру https://bigkyiv.com.ua/popyt-na-orendu- ... -kvartyru/ "Квартири з радянськими ремонтами орендарі обходять десятою дорогою, пояснює рієлторка".
В умовах воєнного стану здати в оренду і продати у Києві можна УСЕ. Це лише питання ціни.
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 12:05

  ihorkyiv написав:
Чого тільки не буває в орендних взаєминах !!! Кожен випадок є унікальним, тому без аналізу обставин важко розібратися у правоті однієї зі сторін. Єдине, що я особисто заперечую, це дискримінацію винаймачів за місцем попередньої реєстрації. Це повна дурня з боку орендодавців. До чого Авдіївка, Донецьк, Луганськ тощо??? Відмовити після спілкування, звісно, можна, але не на підставі реєстрації ВПО на ТОТ. Такі особи повинні мати документ ВПО, виданий територіальним органом області/міста, де планує оселитися орендар. А взагалі, щоб знівелювати багато потенційних проблем, слід американізувати правила взаємин на українському орендному ринку, що передбачає насамперед пропозицію житла з голими білими стінами, без меблів, з мінімумом необхідної побутової техніки, із зобов"язанням орендаря робити ремонт перед виїздом з квартири.

Щодо орендарів з дітьми, ВПО та людей з інвалідністю то в цій дискримінації на 100% винна держава Україна зі своїм ленінсько- троцькіським лівацьким законодавством.
Реєстрація місця проживання так і не стала ЛИШЕ повідомленням громадянами свого місця проживання.
Коли терміни "зареєстровані неповнолітні", "люди з інвалідністю" та ін. зникнуть з судової термінології - зникне дискримінація. Все просто.

До житла з голими стінам розбещені українські орендарі не готові морально, організаційно та фінансово. Це непідйомно дорого та довго для українського орендаря.
В Україні зняти квартиру це як в маркет за хлібом сходити.
Переїхати в іншу квартиру питання на один день.
Такої доступності оренди напевно ніде в світі не має.
без довідок з місця роботи, без рекомендаційних листів від минулих орендодавців...
Якісь ПОЦ виліз з кущів і йому вже здають квартиру з ремонтом, меблями, технікою...
Такого ніде в світі не має.
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 16:26

UA Згоден з усіма тезами.
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 10:18

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Податкова показала, скільки українці сплатили податку за нерухомість
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 10:22

Під час війни ця тема набула особливої актуальності, зважаючи на переселенців з охоплених бойовими діями територій.
"Як орендувати квартиру з котом чи собакою. Поради" https://www.village.com.ua/village/city ... i-rieltora
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 11:11

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇


Як зросли ціни на оренду квартир у липні: регіони та столиця (інфографіка)
