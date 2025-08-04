Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
ihorkyiv написав:Паркомісця в Києві дедалі частіше купують для заробітку — чому це вважають привабливою інвестицією? https://hmarochos.kiev.ua/2025/07/08/pa ... tycziyeyu/ Оренда паркомісця у спальних районах може приносити 4–7% річного доходу, в центральних — до 9%. Часом ціни на паркомісця в Києві перевищують вартість однокімнатної квартири. У липні паркомісце в певних житлових комплексах коштувало в середньому від 11,5 тисячі доларів до 60 тисяч. Паркомісця розглядають як привабливу інвестицію з низки причин. По-перше, загалом вони дешевші за житло, відповідно потребують менших вкладень. По-друге, не вимагають ремонту та обслуговування з боку власника. По-третє, попит лишається високим через велику кількість автомобілів у Києві, на яких не вистачає безкоштовних ділянок на вулиці. Під час регулярних обстрілів Києва, паркінги можуть слугувати як укриття, однак часто трапляються випадки, коли людей, що не мають у них власного паркомісця, не пускають чи навіть виганяють на вулицю. У КМДА заявили, що власники паркінгів справді мають право не пускати людей на свою територію під час обстрілів, якщо паркінг не зарестровано як укриття, — а подати заявку на внесення його до списку укриттів може лише сам власник.
Це ж скільки має коштувати оренда паркомісця за 60к, щоб це назвати цікавою інвестицією. По 300 баксів і більше?
самий дорожчий паркінг з тих шо я знаю - «сімейне» місце в а136 за 100+ це дорожче чим в ТТ загалом в тому районі оренда паркомісця 200$
У таких випадках йдеться не про інвестицію, а про квіточку для улюбленої автівки, де діє послуга ультра ол інклюзів і навіть передбачено, прости господи, штори на ніч. І що таке 300 доларів для власника захмарних статків - зайва краватка до колекції у 500 одиниць ?
Попит на оренду житла в Києві значно вищий, ніж на купівлю: скільки коштує винайняти однокімнатну квартиру https://bigkyiv.com.ua/popyt-na-orendu- ... -kvartyru/ "Квартири з радянськими ремонтами орендарі обходять десятою дорогою, пояснює рієлторка". В умовах воєнного стану здати в оренду і продати у Києві можна УСЕ. Це лише питання ціни.
ihorkyiv написав:«Власник житла — власник життя». Чому на ринку оренди дискримінують сім’ї з дітьми та тваринами, ВПО та людей з інвалідністю https://hmarochos.kiev.ua/2025/07/03/vl ... lidnistyu/ Чого тільки не буває в орендних взаєминах !!! Кожен випадок є унікальним, тому без аналізу обставин важко розібратися у правоті однієї зі сторін. Єдине, що я особисто заперечую, це дискримінацію винаймачів за місцем попередньої реєстрації. Це повна дурня з боку орендодавців. До чого Авдіївка, Донецьк, Луганськ тощо??? Відмовити після спілкування, звісно, можна, але не на підставі реєстрації ВПО на ТОТ. Такі особи повинні мати документ ВПО, виданий територіальним органом області/міста, де планує оселитися орендар. А взагалі, щоб знівелювати багато потенційних проблем, слід американізувати правила взаємин на українському орендному ринку, що передбачає насамперед пропозицію житла з голими білими стінами, без меблів, з мінімумом необхідної побутової техніки, із зобов"язанням орендаря робити ремонт перед виїздом з квартири.
Щодо орендарів з дітьми, ВПО та людей з інвалідністю то в цій дискримінації на 100% винна держава Україна зі своїм ленінсько- троцькіським лівацьким законодавством. Реєстрація місця проживання так і не стала ЛИШЕ повідомленням громадянами свого місця проживання. Коли терміни "зареєстровані неповнолітні", "люди з інвалідністю" та ін. зникнуть з судової термінології - зникне дискримінація. Все просто.
До житла з голими стінам розбещені українські орендарі не готові морально, організаційно та фінансово. Це непідйомно дорого та довго для українського орендаря. В Україні зняти квартиру це як в маркет за хлібом сходити. Переїхати в іншу квартиру питання на один день. Такої доступності оренди напевно ніде в світі не має. без довідок з місця роботи, без рекомендаційних листів від минулих орендодавців... Якісь ПОЦ виліз з кущів і йому вже здають квартиру з ремонтом, меблями, технікою... Такого ніде в світі не має.