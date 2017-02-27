yama написав:хто міняв у Львові нещодавно білі долари на сині , яка комісія ?
А навіщо це робити? Приймають і ті, і ті. На угодах по купівлі-продажу нерухомості, авто, криптовалюти приймають і ті і ті. Ще й комісію платити. Та ну....
Оптові обмінки візьмуть білі (або потерті сині) з дисконтом. Неважливо навіщо ви до них зайшли: купити за них євро, чи кріпту, чи перекинути по Україні чи світу. При купівлі нерухомості чи авто продавець може поставити умову «лише сині». Може бути і посланий, але якщо його обʼєкт дійсно цікавий, то доведеться виконати умову. Багато країн світу вже не приймає зовсім білі. Або дисконт доходить до 20%+.
А загалом не заважайте мені відправити Яму в Сихівський ТЦК.
МІЖ ДОЛАРОМ ТА ЄВРО УКРАЇНЦІ ВСЕ БІЛЬШЕ ОБИРАЮТЬ ЄВРО
МІЖ ДОЛАРОМ ТА ЄВРО УКРАЇНЦІ ВСЕ БІЛЬШЕ ОБИРАЮТЬ ЄВРО Українці продовжують оріентуватись на готівковий євро, незважаючи на коливання ціни й більш широкий спред. Обсяг операцій купівлі продажу готівкового євро досяг історичного максимуму - 966,4 млн дол. Частка євро в валютних готівкових операціях також досягла історичного максимуму - 27,7%. Євроінтеграція починається знизу. При цьому населення активно накопичує євро. Так, у липні населення купило готівкового євро на 312 млн дол більше ніж продало, й це 6ти місячний максимум й другий за історию рекорд чистої купівлі. Для розуміння, сальдо торгівельних операцій по готівковому долару лише 17 млн дол. Хоча ринок й ліквідність в два с половиною разів більша за євро. Й доречі, банки також підхопили цей тренд, й активно завозять готівковий євро. Цікавість до євро сформовона: - зростанням вартості на світовому ринку й відповідно до гривні - відпусками в Європі й закупівлею євро для відпочинку, особливо враховуючи, що зараз самий сезон - зростанням торгівельних операцій з контрагентами з Єврозони - авжеж високою концентрацією біженців й заробітчан в Європі й їх готівкових операцій при відвідувані України, або пересиланні в Україну
yama написав:хто міняв у Львові нещодавно білі долари на сині , яка комісія ?
А навіщо це робити? Приймають і ті, і ті. На угодах по купівлі-продажу нерухомості, авто, криптовалюти приймають і ті і ті. Ще й комісію платити. Та ну....
Оптові обмінки візьмуть білі (або потерті сині) з дисконтом. Неважливо навіщо ви до них зайшли: купити за них євро, чи кріпту, чи перекинути по Україні чи світу. При купівлі нерухомості чи авто продавець може поставити умову «лише сині». Може бути і посланий, але якщо його обʼєкт дійсно цікавий, то доведеться виконати умову. Багато країн світу вже не приймає зовсім білі. Або дисконт доходить до 20%+.
А загалом не заважайте мені відправити Яму в Сихівський ТЦК.
главное в этом деле не вестись на какие-то дисконты, больше чем 20 укр. копеек, а чаще всего копеек 8-10. во Львове не так давно слышал про тариф 15 долл с пачки. поменять белые на синие. а то до сих пор слышу про какие-то скидки, измеряемые в единицах %, а то и больше 10 процентов на потертые, 96 год и тд, и народ вместо того, чтоб послать таких деятелей на три буквы, начинает всем вокруг доказывать, что типа «тут портрет чуть помятый, такое -10% берут»