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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 лип, 2025 11:35
Депозитний огляд, липень, від фінанс.юаhttps://finance.ua/ua/saving/deposits-review
макс 18%
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