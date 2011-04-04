Додано: Чет 17 лип, 2025 16:24

С удивлением узнал, про депозиты.Оказывается обязанности по их возврату банк может передавать другим.По крайней мере приват так считает.То есть вы принесли деньги в приват на депозит, через год приходите их забирать, а банк вам говорит идите в фирму "рога и копыта" мы с ними договор заключили и теперь не мы вам должны, а они.А мы вам ничего не должны.И вот более десяти лет человек пытается забрать деньги по депозиту.Ответ привата:"Відповідач заперечує проти заявленого позову в повному обсязі, вважає його необґрунтованим та просить відмовити у його задоволенні в повному обсязі, посилаючись на укладений 17.11.2014 року договір про переведення боргу між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «ФК «Фінілон», згідно з яким зобов`язання банку перед вкладником були передані новому боржнику. Зазначає, що переведення боргу здійснено відповідно до умов банківського обслуговування, які передбачають можливість переведення боргу за відсутності письмових заперечень вкладника"А если рассмотреть зеркальную ситуацию.Клиент берет кредит в привате, а отдавать говорит иди в фирму "рога и копыта" я с ними договор заключил и теперь они вам должны, а не я.Клиент у нас лох всегда получается.