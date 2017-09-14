|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 20 сер, 2025 21:52
Росіянський фільм, але якраз про те, що в містах до 45% призовних чоловіків мали бронь.
І категорії майже ті, що бронюються зараз. Включно з артистами.
Hotab
Повідомлень: 15958
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2473 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 сер, 2025 22:12
Флайман, а ти після війни підеш з повинною? Щоб пробачили.
Hotab
Повідомлень: 15958
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2473 раз.
Профіль
Додано: Сер 20 сер, 2025 23:04
Шо то в "Повести о настоящем человеке" я не помню главы, в которой было подробно расписано, как
Так в ньому нема і того, як мордатий 120 кг лейтенант запасу з 2014 до 2022 року носить в дніпропетровський шпиталь пораненим бійцям дитячі малюнки і цигарки з табачного ларька на ринку Озерка, де у лейтенанта точка з шубами.
Ізмєльчав у 21 році лейтенант . В 2023 лейтенант вже інвалід (як в тому відео , за вартість 3 корів оформив липовий діабет з суглобами, і рвонув лікуватись в солодкий турецький полон на пахлаву з айраном. Доця в Мюнхені жирує, бо квартиру лейтенант здав у Дніпрі без податків. А хто квартирку має захищати, га,
Ну і звичайно ж читати лейтенанту треба не художню літературу, а історичні факти. А в них якраз сталінські соколи прекрасно літати на далекий закордон за ленд-лізними літаками
1. США та Канада
• У США льотчики з СРСР проходили навчання та ознайомлення з американською технікою (наприклад, P-39 Airacobra, P-63 Kingcobra, A-20 Boston).
• У Канаді також була підготовка, бо багато літаків випускали там (наприклад, “Hurricane”).
2. Велика Британія
• Радянські льотчики прибували для ознайомлення з “Hurricane”, “Spitfire” та бомбардувальниками “Boston”.
3. Феррі-командування (Аляска – Сибір, ALSIB)
• Це наймасовіший маршрут. Літаки переганяли зі США через Аляску, потім через Чукотку, Сибір до фронту.
• Там працювали як американські, так і радянські льотчики, особливо від Красноярська далі на захід літаки переганяли вже наші.
Факти
• Перша радянська група льотчиків прибула до Великобританії ще в 1941 році – саме для приймання винищувачів Hurricane.
• У США радянських льотчиків готували інструктори на базах Bell Aircraft (Buffalo, Нью-Йорк) та North American.
• Після короткого курсу вони переганяли машини до Аляски або ж допомагали організовувати приймання літаків на місці.
• Відомо, що серед радянських асів було чимало тих, хто воював саме на “ленд-лізівських” P-39, які обожнювали через потужне озброєння.
Hotab
Повідомлень: 15958
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2473 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 сер, 2025 01:09
На жаль тема поїзносівшихся пілоток які звикли до африканських салямі в фільмі не розкрита...
candle645
Повідомлень: 255
З нами з: 25.01.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 сер, 2025 02:33
Когда тебя будут драть в выхлоп буряты с кадыровцами на пляжах Персидского залива я им поднесу вазелин с запахом ялтинского кофе
А потом тело визжащего героя - на шурпу
барабашов
Повідомлень: 5306
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
Профіль
