RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1923192419251926

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 243
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
26%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
34
Користуюся одним
11%
27
В жодному
12%
30
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:29

  chipmunk написав:В когось є кешбек по МСС 8299?


Скоріш за все ні
Navegantes
 
Повідомлень: 588
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:50

  Navegantes написав:
  chipmunk написав:В когось є кешбек по МСС 8299?


Скоріш за все ні

А чем "Услуги догляду за дітьми" такой уже особенный? Например, в Альянсе в исключениях не вижу.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6323
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:04

  moveton написав:
  Navegantes написав:
  chipmunk написав:В когось є кешбек по МСС 8299?


Скоріш за все ні

А чем "Услуги догляду за дітьми" такой уже особенный? Например, в Альянсе в исключениях не вижу.


Ок, Альянс дає. Можливо, ще якийсь банк, який дає кешбек майже на все.
Navegantes
 
Повідомлень: 588
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  Navegantes написав:Ок, Альянс дає. Можливо, ще якийсь банк, який дає кешбек майже на все.

Та есть ещё чутка. Unex (тоже 1%, но нужно набирать в месяц от 100 грн, иначе зажмут), может быть VST (недавно была акция даже на 3%), Accord, Izi. Но надо смотреть. У Sense почему-то в исключениях.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6323
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:33

  moveton написав:
  Navegantes написав:Ок, Альянс дає. Можливо, ще якийсь банк, який дає кешбек майже на все.

Та есть ещё чутка. Unex (тоже 1%, но нужно набирать в месяц от 100 грн, иначе зажмут), может быть VST (прямо сейчас вообще 3%), Accord, Izi. Но надо смотреть. У Sense почему-то в исключениях.


У Аккорда в переліку категорій з підвищеним кешбеком не знайшов таку, яка б підійшла під MCC8299.
Navegantes
 
Повідомлень: 588
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Navegantes написав:У Аккорда в переліку категорій з підвищеним кешбеком не знайшов таку, яка б підійшла під MCC8299.

Верно. Но они не просто так называются "з підвищеним кешбеком". Потому, что есть ещё базовый 0.5% на почти всё, который выбирать не надо. По крайней мере года полтора назад так было. Сейчас может и не дают уже, но стоит у поддержки переспросить, если интересно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6323
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:07

  moveton написав:
  Navegantes написав:У Аккорда в переліку категорій з підвищеним кешбеком не знайшов таку, яка б підійшла під MCC8299.

Верно. Но они не просто так называются "з підвищеним кешбеком". Потому, что есть ещё базовый 0.5% на почти всё, который выбирать не надо. По крайней мере года полтора назад так было. Сейчас может и не дают уже, но стоит у поддержки переспросить, если интересно.


Тепер, виходячи з додатку 4 (ви дали посилання), базовий кешбек 0 %, тобто відсутній. При цьому слово "Підвищений" вирішили не чіпати, нехай клієнтів вабить "підвищений кешбек" :mrgreen:
Navegantes
 
Повідомлень: 588
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  Navegantes написав:Тепер, виходячи з додатку 4 (ви дали посилання), базовий кешбек 0 %, тобто відсутній. При цьому слово "Підвищений" вирішили не чіпати, нехай клієнтів вабить "підвищений кешбек" :mrgreen:

Ну я потому и дал, что увидел в нём 0. Но не удивлюсь, если на самом деле всё таки начисляют.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6323
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:16

  moveton написав:
  Navegantes написав:Тепер, виходячи з додатку 4 (ви дали посилання), базовий кешбек 0 %, тобто відсутній. При цьому слово "Підвищений" вирішили не чіпати, нехай клієнтів вабить "підвищений кешбек" :mrgreen:

Ну я потому и дал, что увидел в нём 0. Но не удивлюсь, если на самом деле всё таки начисляют.


Тобто в тарифах 0 %, а по факту можуть нараховувати 0.5%?
РобінГудБанк
Navegantes
 
Повідомлень: 588
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 19:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  Navegantes написав:Тобто в тарифах 0 %, а по факту можуть нараховувати 0.5%?
РобінГудБанк

Рояль - банк довольно самобытный, так что запросто :D Но скорее всего таки закончилось потому, что в версии этого документа полуторагодичной давности 0.5% были указаны. Ну и ладно. Пока Альянс всё равно лучший.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6323
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
 
3
7
  #<1 ... 1923192419251926
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 296180
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
10 фактов про MONOBANK
Ірина_ » Чет 11 кві, 2019 10:05
2 6463
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 14:04
Ірина_
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 153716
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10323)
19.12.2025 19:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.