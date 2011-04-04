|
Байки про банки і не тільки....
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 17 січ, 2026 12:59
WallNutPen написав:
Скажите у вас есть действующие кредитки Сенс-банка открытые ранее? Если есть они были видны в УБКИ? Дело в том что на днях Сенс-банк, который по ряду кредиток годами не передавал данные в УБКИ - это сделал. Поэтому у многих клиентов увеличилось количество кредитных договоров, долгов и ухудшился кредитный рейтинг.
Да, есть Ред 2.0. Открыта годы назад.
В УБКИ брал кред.историю осенью - этой карты там не было.
Правда, не совсем понял, какая связь между УБКИ и МБКИ. Таки сообщение пришло от второго.
WallNutPen написав:
Ну а ваш поход в ЦНАП - это просто случайное совпадение - вангую что главная причина - Сеня!
Дай Бог чтобы так!
Запрос в МБКИ на получение кред.истории отправил. Жду...
Додано: Суб 17 січ, 2026 20:13
Driver написав:
не совсем понял, какая связь между УБКИ и МБКИ
Моя ошибка - извините читал в телефоне без очков - не заметил что вы писали о другом БКИ. Надеюсь мой комментарий не причинил вам ущерб и ваш вопрос в скорости решится
1
Додано: Вів 20 січ, 2026 11:10
Додано: Вів 20 січ, 2026 11:35
moveton написав:
в Испании была показательная история: воришка через забор залез на территорию частного дома, там встретился с охранным Бобиком и в конечном итоге сломал руку. Вора на суде посчитали исключительно пострадавшим и владельцу дома присудили выплатить ему компенсацию потери трудоспособности в размере средней ЗП по стране, помноженной на время лечения.
Этот случай часто приводится как пример парадоксов испанского законодательства. В Испании право на физическую неприкосновенность (даже преступника) иногда ставится выше права на частную собственность.
Согласно испанскому Уголовному кодексу, владелец может понести ответственность в следующих случаях:
Непропорциональная защита: Если вред, причиненный вору собакой, признается чрезмерным по сравнению с угрозой, которую он представлял (например, воришка был безоружен и просто перелезал через забор) [1].
Отсутствие предупреждающих знаков: Если на заборе не было таблички «Осторожно, злая собака» (Cuidado con el perro), это трактуется как создание скрытой ловушки [2].
Гражданская ответственность: Статья 1905 Гражданского кодекса Испании гласит, что владелец животного несет ответственность за любой ущерб, который оно причинило, даже если животное убежало или потерялось [3].
Подобные судебные решения обязывают владельцев выплачивать компенсацию за медицинские расходы и временную нетрудоспособность (lucro cesante), так как закон считает, что защита имущества не должна приводить к увечьям человека, если не было прямой угрозы жизни хозяина.
Чтобы обезопасить себя в такой ситуации, владельцы недвижимости в Испании обычно:
Оформляют страховку гражданской ответственности (Seguro de Responsabilidad Civil) [4].
Размещают официальные предупреждающие знаки на нескольких языках.
Регистрируют собак потенциально опасных пород (PPP) в соответствии со строгими правилами [5].
Додано: Вів 20 січ, 2026 11:57
Kripo
Отношение к закону зависит с какой стороны забора вы виртуально находитесь.
Некоторым нравится американский принцип - типа незваного посетителя на своей земле можно и убить.
Но вот случай из жизни, из детства -
Мы в 15 летнем возрасте шли через пригородный поселок, ходили за минеральной водой. Была середина лета, над головами свисали всякие фрукты, и мы, пацаны из центра города их рвали и ели. Около одного дома мы поставили тару для воды на землю и сорвали пару яблок белого налива, так вышло что я вытянул руку и сорвал яблоко которое висело уже с другой стороны забора. Хозяин выскочил из ворот и в ярости схватил стеклянные банки с водой и швырнул ими в нас, банки разбились, хорошо осколками не порезало ноги.
Соответствует ли его реакция на мое "преступление" величине урона?!
Что нам было делать, в милицию подавать заяву за порчу имущества? На дворе 90-е годы, мы разобрались по своему.
Ночью мой приятель подпалил и забор и яблочное дерево. Сгорели ворота, часть забора, сгорело яблочное дерево.
А как теперь, соответствует ли это "нормам самообороны"?!
И через 8 лет я случайно узнал что мужик жил один и так начал переживать что его еще раз спалят ночью вместе с домом, что у него усугубились проблемы с сердцем и он умер через 3 года от сердечного приступа.
Стоило ли это вот все сраного яблока, которое все равно никто не собирает в деревне?!
Стоила ли глупая месть приятеля сраной банки с водой?
Стоит ли вообще здоровье человека украденному или испорченному имуществу?
И может быть, лучше чтобы не было самоуправства с обоих сторон конфликта?
Додано: Вів 20 січ, 2026 14:13
Оно то вроде и не стоит.С другой стороны всё вот с такого яблока и начинается если нет четкого порядка и противодействия.Сначала пару яблок с улицы, потом всю яблоню, потом обнесли огород, потом хату, выселили хозяина...
Да чего далеко ходить.Сейчам такую ситуацию и имеем только глобального масштаба.
Додано: Вів 20 січ, 2026 14:57
посетитель написав:
Оно то вроде и не стоит.С другой стороны всё вот с такого яблока и начинается если нет четкого порядка и противодействия
.Сначала пару яблок с улицы, потом всю яблоню, потом обнесли огород, потом хату,
выселили хозяина...
Да чего далеко ходить.Сейчам такую ситуацию и имеем только глобального масштаба.
Если есть план
а не случайно зашли в сад. всё зависит от внутренней культуры. зачем тебе мешок соседских яблок если у тебя десять яблонь?
казус Белли
Kripo написав:
Непропорциональная защита: Если вред, причиненный вору собакой, признается чрезмерным по сравнению с угрозой, которую он представлял (например, воришка был безоружен и просто перелезал через забор) [1].
Я даже по отношению к людям называю такие требования просто средством сделать самообороняющегося виновным. С таким же успехом можно написать, что самозащита запрещена под страхом тюрьмы, а если вас режут, вызывайте полицию. Потому что если на меня нападает какая-то мутная личность, я не могу знать: какие у него навыки рукопашного боя, что у него в карманах, под воздействием каких веществ он находится и какими психическими расстройствами страдает.
И, не зная всего этого, я как-то должен точно рассчитать, с какой силой бить нападающего в челюсть, чтобы не дай бог не причинить ему больше вреда, чем он мог бы причинить мне? А ещё нужно знать точное медицинское состояние его организма, потому что иногда даже слабый удар или толчок может привести к порыву аневризмы мозга или отрыву тромба, и пациент отправится на тот свет, хотя по всем параметрам это не должно было произойти. Ну что это за бред?
И интересно, что оценивать это всё будут следователи и судьи в спокойной обстановке, сидя в мягких креслах, и рассуждая, мог ли обвиняемый ударить слабее, или, может ему вообще стоило убежать, вон там на записи с видеокамер дырка в заборе виднеется.
А тут всё это оценивать требуют ещё и от собаки.
Это всё опять укладывается в принцип, что государство наказывает не того, кто этого заслуживает, а того, до кого проще добраться. Грабитель сбежал и не оставил заметных следов? И что, теперь искать его? Да зачем, когда есть владелец дома, который деться никуда не может, надо только найти по какой статье его привлечь? Что там раскрытое преступление, что тут, так зачем напрягаться?
Отсутствие предупреждающих знаков: Если на заборе не было таблички «Осторожно, злая собака» (Cuidado con el perro), это трактуется как создание скрытой ловушки [2].
Тоже не пойму, что не так со скрытыми ловушками. Вот если бы каждый вор знал, что имеет высокий шанс наступить на противопехотную мину, снизило бы это общую приступность? Мне почему-то кажется, что да.
Гражданская ответственность: Статья 1905 Гражданского кодекса Испании гласит, что владелец животного несет ответственность за любой ущерб, который оно причинило, даже если животное убежало или потерялось [3].
Вот против этого как раз ничего не имею. Если животное напало на человека в месте, где он вправе находится, то владелец должен нести ответственность. Но если животное напало на человека в месте, которое оно обучено охранять, то это нарушитель должен выплатить компенсацию собачке на вкусняшки, потому что она очень страдала от необходимости проявлять звериные чувства.
Додано: Вів 20 січ, 2026 16:02
M-Audio написав: Kripo написав:
Непропорциональная защита: Если вред, причиненный вору собакой, признается чрезмерным по сравнению с угрозой, которую он представлял (например, воришка был безоружен и просто перелезал через забор) [1].
Я даже по отношению к людям называю такие требования просто средством сделать самообороняющегося виновным. С таким же успехом можно написать, что самозащита запрещена под страхом тюрьмы, а если вас режут, вызывайте полицию. Потому что если на меня нападает какая-то мутная личность, я не могу знать: какие у него навыки рукопашного боя, что у него в карманах, под воздействием каких веществ он находится и какими психическими расстройствами страдает.
И, не зная всего этого, я как-то должен точно рассчитать, с какой силой бить нападающего в челюсть, чтобы не дай бог не причинить ему больше вреда, чем он мог бы причинить мне? А ещё нужно знать точное медицинское состояние его организма, потому что иногда даже слабый удар или толчок может привести к порыву аневризмы мозга или отрыву тромба, и пациент отправится на тот свет, хотя по всем параметрам это не должно было произойти. Ну что это за бред?
И интересно, что оценивать это всё будут следователи и судьи в спокойной обстановке, сидя в мягких креслах, и рассуждая, мог ли обвиняемый ударить слабее, или, может ему вообще стоило убежать, вон там на записи с видеокамер дырка в заборе виднеется.
А тут всё это оценивать требуют ещё и от собаки.
Это всё опять укладывается в принцип, что государство наказывает не того, кто этого заслуживает, а того, до кого проще добраться. Грабитель сбежал и не оставил заметных следов? И что, теперь искать его? Да зачем, когда есть владелец дома, который деться никуда не может, надо только найти по какой статье его привлечь? Что там раскрытое преступление, что тут, так зачем напрягаться?
Отсутствие предупреждающих знаков: Если на заборе не было таблички «Осторожно, злая собака» (Cuidado con el perro), это трактуется как создание скрытой ловушки [2].
Тоже не пойму, что не так со скрытыми ловушками. Вот если бы каждый вор знал, что имеет высокий шанс наступить на противопехотную мину, снизило бы это общую приступность? Мне почему-то кажется, что да.
Гражданская ответственность: Статья 1905 Гражданского кодекса Испании гласит, что владелец животного несет ответственность за любой ущерб, который оно причинило, даже если животное убежало или потерялось [3].
Вот против этого как раз ничего не имею.
Kripo написав:
И через 8 лет я случайно узнал что мужик жил один и так начал переживать что его еще раз спалят ночью вместе с домом, что у него усугубились проблемы с сердцем и он умер через 3 года от сердечного приступа.
Вооот. Я лично как-бы за то, чтобы это случайный прохожий боялся, не заступил ли он на чью-то территорию, не растоптал ли чью-то посадку, и сейчас получит пулю в зад, чем чтобы законопослушный владелец боялся, что его собственность ночью сожгут дотла.
Конечно, при этом собственность должна быть чётко обозначена и ограничена, чтобы никаких "случайных детей" представить там было невозможно, а если кто-то внутри, то только по причине того, что приложил для этого немалые усилия. С реальным или условным сроком просто за факт вторжения, и записью в дело. Ну может, кроме детей, которые ухитряются иногда залезть куда угодно, не отдавая реально отчёт. Причём дети - это не 17-летние лоси, это максимум лет до 14.
