M-Audio написав: Вооот. Я лично как-бы за то, чтобы это случайный прохожий боялся, не заступил ли он на чью-то территорию, не растоптал ли чью-то посадку, и сейчас получит пулю в зад, чем чтобы законопослушный владелец боялся, что его собственность ночью сожгут дотла.

Вот видите, все сложно, и не однозначно.Насчет заборов и противопехотных мин -1. Я был в латинской Америке, там гигантский разрыв в доходах, бедные там - они реально бедные - ходят в одних шортах, на мопедах таксуют, в деревне вещи в реке стирают, дети на земляном полу в домах, вместо деверей и окон - занавески, при том что ввп на душу населения как в Украине. Кондиционеры в городе толстенными решетками закрыты, на окнах решетки, на балконах до 4го этажа решётки. А богатые живут за высооокими заборами, а на заборах колючей проволоки намотано метр, а перед забором стоят мужики с кобурами на поясе, а за забором на огромных газонах люди на белых конях. Так вот у них реально местных стреляют если те на забор полезут...И вот я бы так жить не хотел, что одни что вторые в тюрьме живут, и те и другие за колючкой, друг друга боятся.2. Ну мы были подростками, 15 лет, дурные еще, и вот этот хозяин яблони мне бы руку отстрелил, по вашей логике, вот что с ним бы сделать надо было после этого?А половина моего класса просто в 90-е воровала - шапки срывали, витрины били, машины угоняли, нескольких посадили на 2 года, другие откупились. Но почти все выросли (один только в тюрьме умер - почки отбили), они перебесились, детей нарожали, налоги платят, за Украину воюют. А по вашей логике их вы всех убили бы?!За шапку?За водку украденную в супермаркете?Та даже за угнанную машину?!У вас у самого дети есть? Вашего бы единственного ребенка застрелил бы такой вот жлоб, та даже за украденный, ну я не знаю, за велосипед, вы бы что этому идиоту бы сделали?!Поэтому давайте не делить мир забором, не делить детей на чужих "лосей" и своих адамчиков ненаглядных, не ставить бесценную человеческую жизнь ниже сранных яблок или банок с водой.Я вот эту ошибку уже невольно сделал.