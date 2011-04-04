RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1929193019311932

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 243
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
26%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
34
Користуюся одним
11%
27
В жодному
12%
30
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 11:52

Open Banking по-українськи
От все життя таке хотів. Шось подібне (початкове) вже було у ЮСБ-банку.
Але сьогодні -- це початок кінця свинорильства ;@)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6864
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 02:22

  Amethyst написав:От все життя таке хотів.

Розкрийте тему, що саме у Вас викликає таке захоплення? Я для себе поки не бачу кейсів, де я хотів би злити десь на сторону свої дані, а от скоринг через б̶р̶у̶д̶н̶у̶ ̶б̶і̶л̶и̶з̶н̶у̶ історію трансакцій дійсно може швидко стати новою нормою, от лиш виграш для клієнта тут сумнівний.
klug
 
Повідомлень: 9048
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 1929193019311932
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 306932
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
10 фактов про MONOBANK
Ірина_ » Чет 11 кві, 2019 10:05
2 7651
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 14:04
Ірина_
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 161505
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10856)
27.02.2026 00:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.