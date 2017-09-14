Ну брєд це. Вони ж її за 40 і продають зараз, враховуючи диконт. А транспортування, а податки, а прибутки? Це все 0 у вас виходить. А в рос. бюджеті мільярди доходів з нафти. Де ж вони беруться, якщо продають нафту в нуль. Ну і самі компанії звичайно працюють не в нуль, поки що більшість сильно прибуткові. Далі - якщо середні 40 то логічно що є і за 50 і за 60. А як вони її за 60 продають? Коротше, ваша цифра бред, без варіантів.
Почему бред ? Как вариант, нефть с себестоимостью 15-20$ за баррель идет на экспорт. С высокой себестоимостью отправлять на внутренний рынок. Или нефть с высокой себестоимостью использовать в переработке на диз.топливо. Затем продавать конечный продукт на экспорт. Санкции по ограничению цены на конечный продукт вводили или только на нефть ? Кроме того, о себестоимости в какой точке идет речь - с учетом начисления всех налогов ? Полагаю, что налоги - это львиная доля в структуре себестоимости. Можно давать какие-то льготы по налоговому обложению экспортируемой нефти. Сложная это тема. ИМХО.
Сибарит написав:.......... Чем меньше долгов, тем менее заинтересованы кредиторы в устойчивости должника.
Свиню годують до одного моменту, а потім вже їдять її.
Когда Дональд Трамп недавно хвастался тем, что прекратил конфликт между Руандой и Демократической Республикой Конго, хотя боевые действия в ДРК продолжаются, приводя к ужасающим человеческим жертвам , он ясно дал понять, что его цели выходят за рамки давно желанной Нобелевской премии мира.
«Они сказали мне: „Пожалуйста, пожалуйста, мы будем очень рады, если вы приедете и заберете наши полезные ископаемые“. Что мы и сделаем», — добавил президент США. Теперь он выполняет свои обещания.
budivelnik написав: але якщо відсутній прихід грошей на рівні хочаб розходу - то не зважаючи на те що ці мільйони м2 коштують мільярди доларів - фірма банкротує.
зовнішній борг до ввп України близько 100 процентів Зовнішній борг до ввп рф близько 20 процентів. Но збанкрутує рф раніше України. Тому що Україні вигідно щоб по ній прилітали іскандери, так ти розказував 2 роки тому?
Коли нічого сказати починаються примітивні маніпуляції і перекривлення 1 Педерація починала з заначкою яку а -збирала останні 20 років б - збирав СОВОК 2 Пройшло 4 роки Закінчилась заначка яка була зібрана за 20 років і зявився дефіцит в 20 %... тобто вони просрали все що було івлізли в борги 3 Нам дали борг 90 млрд з умовою що його погасить педерація... Тобто Борг у нас є, але ЗОБОВЯЗАННЯ його гасити лежить не на нас. 43 Про іскандери Я казав що тільки примітив а-ля мавпа буде запускати ракету вартістю в 2 млн доларів щоб вбити 1-3 мешканця України. Ти вважаєш що я в цій тезі не правий?
ти в цій тезі не правий. Але щоб зрозуміти тобі треба кудись поближче до фронту. Подивитись як пухнуть від бабла прифронтові населені пункти а потім по мірі наближення фронту вмирають. Ти бачиш тільки зворотній бік війни. В львів наїхало платоспроможне населення сходу, оренда дорожає, коли прилітає шахед львовяни біжуть до тебе за бухлом виторг піднімається Того тобі війна нравиться. Но для херсона чи запоріжжя не всьо так однозначно. Щодо 90 млрд ну май хоть трохи поваги до співбесідників. Ти ж не з продавцями своїми переписуєшся. І не з клієнтами що забігли за чекушкою.
Станом на початок 2026 року державний та гарантований державою борг України стрімко зростає, перевищивши 9 трлн грн ($213 млрд на кінець 2025 року), що становить понад 110% ВВП. Попри високе навантаження, завдяки реструктуризаціям, середньозважений термін погашення вдалося збільшити до 13,37 року. Основна частина зовнішнього боргу — це довгострокові пільгові кредити від партнерів