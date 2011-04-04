От все життя таке хотів. Шось подібне (початкове) вже було у ЮСБ-банку.
Але сьогодні -- це початок кінця свинорильства ;@)
Додано: Чет 26 лют, 2026 11:52
Додано: П'ят 27 лют, 2026 02:22
Розкрийте тему, що саме у Вас викликає таке захоплення? Я для себе поки не бачу кейсів, де я хотів би злити десь на сторону свої дані, а от скоринг через б̶р̶у̶д̶н̶у̶ ̶б̶і̶л̶и̶з̶н̶у̶ історію трансакцій дійсно може швидко стати новою нормою, от лиш виграш для клієнта тут сумнівний.
Додано: Суб 28 лют, 2026 00:38
Вас, мабуть, можна привітати, але особисто я взагалі не зацікавився
Додано: Суб 28 лют, 2026 21:53
Так, я з вами згоден, шо отой скоринг та з Ші зводить на нівець весь цимес того пОпенБанкінг.
От мене ощАд відправив на Фінмон, бо йому стало підозрілим останніх 3 моїх р2р-транзації де були вказані копійки в сумах. Типу 353.52, 1572.17.. от дійсно були суми не більше 3К, але з копійками. Я таким чином щось вирішив зробити гарні круглі цифри на інших своїх еках )) Мов може я дроп, і оплачую чиїсь покупки!! Два тижня під Новий рік вилетіло в трубу -- аналізували мою ОК-7 ))
А колись я мріяв, що з'явиться Домбух, де можна буде однією пімпою виконати через АПІ проводку через потрібний онлайн-банкінг... А замість цього купа банчиків вирішило намалювати мені свій аналіз оборотів/покупок і навіть окремий бюджет... потім стали пропонувати продаж білетів, речей, послуг ))
Додано: Нед 01 бер, 2026 01:02
Пенсіонери у них копійками не оперують?
Воно би звучало цікаво, якби клієнт сам для себе міг зручно витягнути власні дані, а так клієнту пропонують злити їх на сторону якомусь черговому фінтеху без ліцензії та регуляцій, котрий або придумає, як їх монетизувати, або закриється.
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:21
Додано: Вів 10 бер, 2026 10:02
Додано: Вів 10 бер, 2026 15:04
